पीएम मोदी ने किया था गाजा पीस प्लान का स्वागत, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शेयर किया सोशल मीडिया पोस्ट

गाजा में शांति के लिए अमेरिकी प्लान का स्वागत करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की यह सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की है.

ट्रंप ने बिना एक भी शब्द लिखे शेयर किया पीएम मोदी का पोस्ट (Photo: PTI)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में जारी संघर्ष समाप्त कराने के लिए एक प्लान पेश किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के प्लान का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि भारत गाजा में संघर्ष खत्म कराने के लिए व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करता है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ पर पीएम मोदी का समर्थन वाला पोस्ट जस का तस शेयर किया है.

पीएम मोदी का यह पोस्ट शेयर करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ पर अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं जोड़ा है. ट्रंप का यह पोस्ट ऐसे समय में सामने आया है, जब व्हाइट हाउस गाजा शांति योजनाके लिए वैश्विक स्तर पर समर्थन जुटाने के प्रयास में जुटा है. ट्रंप ने गाजा में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिकी प्लान को अपने प्रशासन का सबसे साहसिक कदम बताया है.

ट्रंप के प्लान पर पीएम मोदी ने कहा कि यह ब्लूप्रिंट फिलिस्तीन और इजरायल के साथ ही पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा. उन्होंने यह उम्मीद भी जताई थी कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की शांति के लिए इस पहल के पीछे एकजुट होंगे.

यह भी पढ़ें: ‘मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं, गाजा में शांति चाहिए...’, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

पीएम मोदी की इस सोशल मीडिया पोस्ट को गाजा में संघर्ष खत्म कराने के लिए वाशिंगटन के प्रयास को भारत के समर्थन की तरह भी देखा जा रहा है. इससे पहले ट्रंप ने प्लान का ऐलान करते हुए कहा था कि पूरे मध्य पूर्व को साइन कराना असंभव सा काम था, लेकिन यह हो गया है.

ट्रंप का प्लान क्या

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को गाजा संघर्ष समाप्त कराने के लिए 20 सूत्रीय प्लान पेश किया था. इसमें तत्काल युद्धविराम के साथ ही बंधकों और कैदियों के आदान-प्रदान, चरणबद्ध तरीके से गाजा की जमीन से इजरायल की वापसी और हमास के निशस्त्रीकरण की बात है.

यह भी पढ़ें: गाजा पर फोकस, वेस्ट बैंक पर चुप्पी, Israel और हमास की जंग रोकने में ट्रंप का शांति प्रस्ताव कितना असरदार?

राष्ट्रपति ट्रंप के प्लान में एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के गठन की भी बात है. इस सरकार का गठन इंटरनेशनल बॉडी की देखरेख में होगा. इस शांति प्लान का ऐलान ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बैठक के बाद किया गया था.

