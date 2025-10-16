'पाकिस्तान के पैसों और अहंकार में भारत से रिश्ते बर्बाद किए...', अमेरिका के पूर्व राजदूत का ट्रंप पर हमला

अमेरिका के पूर्व जापानी राजदूत रहम इमैनुएल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया है कि ट्रंप ने अपने 'अहंकार और पाकिस्तान से मिले पैसों' की वजह से भारत के साथ अमेरिका के 40 साल के रणनीतिक संबंधों को खत्म कर दिया. रहम इमैनुएल ने कहा कि यह ना सिर्फ एक राजनयिक भूल है बल्कि एक ऐसी रणनीतिक गलती है, जिसका फायदा चीन ने उठाया है.

रहम इमैनुएल ने कहा है कि उन्होंने (ट्रंप) भारत-अमेरिका संबंधों को अपने निजी हित और अहंकार की वजह से नुकसान पहुंचाया. ट्रंप ने 'भारत के साथ दशकों से बनी रणनीतिक साझेदारी को कुछ पैसों और निजी स्वार्थों के लिए दांव पर लगा दिया.'

इमैनुएल ने आगे कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ रिश्तों को इसलिए बर्बाद कर दिया क्योंकि उनका अहंकार आड़े आ गया और पाकिस्तान से पैसे उनके बेटे को दिए गए.'

उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच जो 40 साल की रणनीतिक योजना थी, उसे ट्रंप प्रशासन की गलत नीतियों और निजी लाभ की राजनीति ने बर्बाद कर दिया. हमने भारत को लेकर जो रणनीतिक प्रबंधन बनाया था, उसे हमारी ही सरकार ने तहस-नहस कर दिया. हमारे राष्ट्रपति ने अहंकार और पाकिस्तान से मिली रकम की वजह से 40 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया. यह एक बड़ी रणनीतिक भूल है, जिसका फायदा चीन उठा रहा है.

इमैनुएल ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ ट्रंप के बेटे बल्कि कारोबारी विटकॉफ (Witkoff) के बेटे को भी पैसे दिए. उन्होंने कहा कि यह अमेरिका के दीर्घकालिक इंडो-पैसिफिक हितों के लिए एक 'खतरनाक मोड़' है. ट्रंप के इस कदम ने अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचाया है और एशिया में चीन को बढ़त लेने का मौका दिया है. चीन ने इस पूरे हालात का फायदा उठाया. उसने भारत को लेकर अमेरिका की कूटनीतिक असफलता को अपने पक्ष में मोड़ लिया.

रहम इमैनुएल इससे पहले पहले शिकागो के मेयर रह चुके हैं और बराक ओबामा के चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं. इमैनुएल की इस टिप्पणी ने अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है.

