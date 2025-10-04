scorecardresearch
 

भूतिया घरों को ठीक करने का दावा... ये कंपनी भूतों को भगाने के लेती है इतने पैसे

एक कंपनी ऐसी है जो भूतिया घरों या संपत्तियों का निरीक्षण वहां से प्रेतबाधा दूर करने का दावा करती है. ताकि, किरायेदार निश्चिंत हो सके कि मकान पूरी तरह से रहने के लिए सुरक्षित है.

भूतिया घरों से ऐसे नेगेटिव ऊर्जा दूर करती है ये कंपनी (Photo - AI Generated)
भूतिया घरों से ऐसे नेगेटिव ऊर्जा दूर करती है ये कंपनी (Photo - AI Generated)

जापानी में में एक ऐसी कंपनी है, जो घरों में असामान्य गतिविधियों और नेगेटिव ऊर्जा का पता लगाने  का काम करती है. कंपनी का दावा है कि वह भूतिया घरों में पैरानॉर्मल एक्टिविटी का पता लगाकर उसका समाधान करती है. ऐसा वह किरायेदारों के रिक्वेस्ट कर पर करते हैं और इसके लिए अच्छा-खासा चार्ज करते हैं.  

साउथ चाइना माॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, किरायेदारों के डर को कम करने और संपत्तियों की वैल्यू बनाए रखने के लिए, टोक्यो की एक कंपनी भूतिया घरों की जांच करती है. कंपनी का दावा है कि वे  भूत-प्रेत भगाने की सेवाएं देने में विशेषज्ञ हैं. खासकर उन संपत्तियों में असामान्यताओं का पता लगाने में एक्सपर्ट हैं, जहां पर मौतें हुई हैं.

घरों से ऐसे भगाते हैं नेगेटिव ऊर्जा
जापानी लोककथाओं के मान्यता अनुसार, जिन घरों में मौतें हुई होती हैं, वहां अशांत आत्माएं रहती हैं. रियल एस्टेट कानून के अनुसार विक्रेताओं को प्रॉपर्टी पर हुई किसी भी ऐसी घटना की जानकारी देना अनिवार्य होता है. ऐसे में जैसे-जैसे प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हैं, कुछ 'नेगेटिव छवि' या भूत-प्रेत की बाधा वाले घर भी लोगों की पसंद बन रहे हैं.

हॉन्टेड प्रॉपर्टीज की कम हो जाती है वैल्यू 
ऐसी भूतिया संपत्तियों की कीमतों में कथित तौर पर 10 से 20 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है. इसलिए 2022 में, रियल स्टेट प्रॉपर्टी एजेंट काज़ुतोशी कोडामा ने काचिमोडे नाम  की कंपनी की स्थापना की, जो 'भूतिया घरों' की जांच करने में विशेषज्ञता रखती है और इसका समाधान का भी दावा करती है. 

उनकी वेबसाइट के अनुसार, सितंबर तक काचीमोडे ने ऐसी 196 संपत्तियों की जांच की है.  जापानी मीडिया आउटलेट, टोयो केइजाई के साथ एक इंटरव्यू में, कोडामा ने कहा कि उनकी टीम आमतौर पर प्रत्येक प्रॉपर्टी पर कई दिन बिताती है तथा असामान्यताओं की जांच के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करती है.

इन उपकरणों की मदद से भूतों की जांच करती है कंपनी
उनके उपकरणों में वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डर, इलेक्ट्रोमेग्नेटिक एरिया मीटर और थर्मल कैमरे शामिल हैं. वे कमरे के तापमान, आर्द्रता, शोर, वायु दबाव और वायु प्रवाह जैसे कारकों की भी निगरानी करते हैं. इसके बाद कंपनी एक प्रमाण पत्र जारी करती है जिसमें पुष्टि की जाती है कि घर में कोई असाधारण घटना नहीं पाई गई. 

एक घर की जांच के लिए लेती है इतनी फीस
पिछले साल तक कंपनी ऐसे किसी घर की जांच का  340 अमेरिकी डॉलर यानी 30 हजार रुपया तक चार्ज करते थे. उनकी वेबसाइट के अनुसार, अब इसकी फीस बढ़कर 540 से 1,000 डॉलर प्रति दिन यानी 47 हजार से 88 हजार रुपये तक हो गई. 

एक मामला चिबा प्रान्त के एक घर से संबंधित था, जहां एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी और उसका बेटा अकेले ही मर गया था. कोडामा की जांच के दौरान, उनका लैपटॉप अचानक बंद हो गया और पुनः चालू नहीं हो सका. संभवतः हार्डवेयर संबंधी समस्या के कारण ऐसा हुआ.उन्होंने घर में लगभग 20 रातें बिताईं और केवल मामूली इलेक्ट्रो मैग्नेटिक समस्या पाई गईं. कोडामा ने बताया कि घर अभी भी निगरानी में है तथा कोई अंतिम प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है.

एक अन्य मामले में, एक पिता जिसने अपनी बेटी को खो दिया था. उसने कोडामा से पूछा कि अगर वह कमरे में दिखाई दे, तो कृपया मुझे बताएं. जांच के बाद जब कोई असामान्यता नहीं पाई मिली तो  पिता ने उसे धन्यवाद दिया. जापान ऐसा ट्रेंड शुरू से रहा है. इस कंपनी के आने से पहले कुछ मकान मालिक भूत-प्रेत भगाने के लिए बौद्ध भिक्षुओं या शिंटो पुजारियों को आमंत्रित करते हैं. टोक्यो का तेन्को-जी मंदिर ऐसे अनुष्ठानों के लिए 1,000 अमेरिकी डॉलर तक शुल्क लेता है.

