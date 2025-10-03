scorecardresearch
 

Feedback

कमरे में कोई तो था... शख्स का दावा-अपने आप दराज खुलकर बंद हो रहा था

एक शख्स ने अपने होटल के कमरे में डरावने अनुभव का खुलासा किया है. उसका दावा है कि कमरे में उसके अलावा और कोई था. उसका कहना है कि वह कुछ और नहीं भूत था.

Advertisement
X
जब होटल के कमरे में होने लगी अजीबोगरीब घटनाएं (Photo -AI Generated)
जब होटल के कमरे में होने लगी अजीबोगरीब घटनाएं (Photo -AI Generated)

इंग्लैंड के कैंट स्थित एक होटल के कमरे में ठहरे शख्स ने वहां भूत के होने का दावा किया है. शख्स का दावा है कि उसके कमरे में कोई तो था. क्योंकि उसने वहां कई डरावनी चीजों का अनुभव किया.  

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, एंडी मैडॉक्स नाम का शख्स केंट में एक ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था. उनके होटल के कमरे में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं.कमरे में  भूत था जो दराज को खोलता और बंद करता दिखाई दिया.

कमरे में अपने आप दराज खुद ब खुद खुल रहा था
शख्स ने अजीबोगरीब घटना को कैमरे में कैद करने का दावा किया है.  42 साल के इस शख्स को होटल में होने वाली चीजों ने इतना डरा दिया कि उसे पूरे हफ़्ते नींद नहीं आई. पेशे से रेलवे इंजीनियर एंडी ने बताया कि यह अजीबोगरीब गतिविधि सबसे पहले 22 सितंबर की शाम को शुरू हुई, जब होटल के कमरे का दराज अपने आप खुल गया.

सम्बंधित ख़बरें

Pakistani soldiers' uniforms hanging on wire
तारों पर लटकी सैनिकों की वर्दी, पाक आर्मी से भिड़ंत... PoK में चल क्या रहा है? 
Woman in shorts argues with priest, cops after being denied entry at temple
'भगवान ने नहीं बनाए हैं ये रूल...', शॉर्ट्स पहनकर मंदिर में घुसी महिला 
dog puppies
यहां कुत्ते की पॉटी से लगाते हैं मालिक का पता... ये सिस्टम शायद ही कहीं होगा! 
hy-boiled-eggs-explode-in-microwave-scientific-reason
जैसे ही उबले अंडे को फोड़ा, अचानक हुआ विस्फोट… सामने आई असली वजह 
indian-woman-ananya-joshi-says-i-love-you-america-in-viral-video
नौकरी गई, सपना बिखरा…फिर भी भारतीय लड़की बोली-'आई लव यू अमेरिका' 

पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया – लेकिन जल्द ही बात बिगड़ गई. एंडी ने कहा कि मैं टीवी देख रहा था और अचानक मेरी नजर उस पर दराज पर पड़ी.  मैंने सोचा यह तो थोड़ा अजीब है.मैंने ऐसे होने के पीछे का कारण ढूंढ़ने की कोशिश की, बजाय इसके कि यह मान लूं कि यह कोई भूत है.

Advertisement

बंद करने के पांच मिनट बाद खुल जा रहा था दराज
एंडी ने बताया मैंने उस दराज बंद कर दिया और लगभग पांच मिनट बाद वह फिर से खुल गया. मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा. अगली रात, जब  बिस्तर पर बैठकर टीवी देख रहा था, तब दराज फिर से चरमराहट की आवाज के साथ खुला. उसने कहा कि अगली सुबह भी वह खुला था. उस शाम वह अपने आप खुलने और बंद होने लगी. मुझे लगा, अब यह ज्यादा हो रहा है, तभी मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया.

कमरे में काली परछाई देखने का दावा
शख्स ने कहा कि मैंने वीडियो अपनी पत्नी नताली को भेजा और उसने कहा कि नहीं, तुम ज़्यादा सोच रहे हो. मैंने कहा कि मैं भगवान की कसम खाता हूं कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं. अगली रात जब मैं कमरे में उठा तो किसी को चलते देखा, मानो कोई काली आकृति हो.

मेरे रोंगटे खड़े हो गए. मैंने इसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश की. मैंने सोचा यह सिर्फ अंधेरा है और मैं आधी नींद में हूं. मुझे लगा कि रात में मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है, लेकिन मैंने जरूर देखा कि कोई चीज कमरे के मुख्य द्वार से खिड़की तक चलती हुई आ रही है.

Advertisement

फिर टेबल से अपने आप गिर गया आयरन
गुरुवार तक, यह डरावनी घटना एक नए स्तर पर पहुंच गई थी. एंडी ने बताया कि एक इस्त्री, जो टेबल पर सुरक्षित रखी हुई थी, अचानक जमीन पर गिर गई. कुछ ही पल पहले, दराज एक बार फिर अपने आप खुल गई थी. अचानक, मुझे एक धमाके की आवाज सुनाई दी. मैंने ट्रेनिंग से पहले अपनी टी-शर्ट प्रेस की थी, और वो प्लग में लगी हुई थी. वो मेज के किनारे के आस-पास भी नहीं थी. बस दस इंच की दूरी पर थी.

यह भी पढ़ें: ये है 'दुनिया का सबसे भूतिया घर'... जिसमें बड़े से बड़े बहादुर भी 10 मिनट नहीं टिक पाए

दराज खुली और मैंने धमाका सुना और आयरन अपने आप नीचे गिर गया.  तब मुझे थोड़ा डर लगने लगा. उस रात, मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सनसनी हुई. मुझे अपने आस-पास कुछ महसूस हो रहा था. मैं हर बात समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दराज़ और इस्त्री वाली बात को मैं किसी भी तरह से समझा नहीं पा रहा था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement