पार्क में घूमते हुए लड़की को मिला हीरा... कीमत है 23 लाख रुपये, बनवाएगी सगाई की अंगूठी

शादी की अंगूठी बनवाने पर पैसा खर्च करने के बजाय एक लड़की ने हीरा खोजनी की ठानी और कुछ सप्ताह की खोज के बाद सच में उसे हीरा मिल गया. अब उसने अंगूठी के साथ-साथ पूरी शादी का खर्च भी इससे निकाल लिया है. क्योंकि इसकी कीमत 23 लाख रुपये है. जबकि, सगाई के लिए एक अंगूठी बनवाने में 5,500 डॉलर यानी 5 लाख रुपये खर्च होते हैं.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 31 साल की मिचेरे फॉक्स हीरे की खोज में अर्कांसस के क्रेटर ऑफ डायमंड्स स्टेट पार्क पहुंची थी. वहां तीन सप्ताह बिताने के बावजूद उसे कुछ नहीं मिला. आम दिनों की तरह ही वह उस इलाके में ठहल रही थी. तभी उसे 2.30 कैरेट का सफेद हीरा मिला. इसकी कीमत लगभग 27,000 डॉलर (23 लाख रुपये) है.

युवती ने कभी नहीं देखा था असली हीरा

मिचेर ने कहा कि यह एक ऐसी खोज है जिससे उसकी शादी के काफी पैसे बच गए. मैनहट्टन में रहने वाली इस युवती ने बताया कि मैंने अपने हाथों में कभी असली हीरा नहीं देखा था, इसलिए मुझे पक्का यकीन नहीं था. जब मुझे पता चला कि यह असल में हीरा ही है तो मैं घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी.

क्रेटर ऑफ डायमंड्स से खोजे जा चुके हैं 75000 हीरे

हाल ही में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने वाली फॉक्स ने पार्क के हीरा-खोज क्षेत्र में एक साहसिक अभियान के साथ अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों का जश्न मनाने का निर्णय लिया. यह 37.5 एकड़ का ऐतिहासिक स्थल है, जहां 1900 के दशक के आरंभ से अब तक 75,000 से अधिक उत्कृष्ट पत्थर खोजे जा चुके हैं.

एक हालिया अध्ययन के अनुसार , सगाई की अंगूठी की राष्ट्रीय औसत लागत 5,500 डॉलर होती है. फॉक्स और उनके होने वाले दूल्हे ने उनके हीरा खोजने के निर्णय का पूर्ण समर्थन किया था. अब दोनों इस खोज को लेकर काफी खुश हैं. एक शादी पर देश में जोड़ों को न्यूनतम 26,000 डॉलर से अधिक खर्च करना पड़ सकता है, ऐसे में ये हीरा इनके लिए काफी महत्वपूर्ण है.

अंगूठी पर काफी ज्यादा पैसा खर्च करना व्यर्थ लगा

फॉक्स का कहना है कि जब शादी करना इतना महंगा हो तो अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ शादी की अंगूठी के लिए एक महंगे पत्थर पर उड़ाना मुझे नागवार गुजारा. इसलिए उन्होंने क्रेटर ऑफ डायमंड में जाकर हीरा खोजने की ठानी. मैंने खोजबीन की, और पता चला कि दुनिया में ऐसा करने के लिए एकमात्र जगह हमारे घर के पीछे, अर्कांसस में ही थी.

फॉक्स ने 8 जुलाई को अपनी हफ़्तों लंबी खोज शुरू की और घंटों क्रेटर ऑफ डायमंड्स के मैदान में हीरा ढूंढ़ने में बिताई. रोजाना, वह उस रास्ते पर निकल पड़ती. उस चमकीली चीज को ढूंढ़ने के लिए बेताब, ऊपर-नीचे, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटती.

तीन हफ्ते की खोज के बाद बदली किस्मत

हालांकि, फॉक्स की किस्मत 29 जुलाई को सुबह 11 बजे बदल गई. पार्क में उसके आखिरी दिन, जब उसने अपने पैरों के पास कुछ चमकता हुआ देखा. फॉक्स ने पहले तो सोचा कि यह ओस से ढका एक इंद्रधनुषी मकड़ी का जाला होगा. लेकिन उसे हल्का सा धक्का देने और उसकी चमक को देखने के बाद, फॉक्स को एहसास हुआ कि उसने खजाना पा लिया है.

पार्क के डायमंड डिस्कवरी सेंटर के विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि फॉक्स को दो कैरेट से ज़्यादा वजन का एक सफेद या रंगहीन हीरा मिला है. यह लगभग एक इंसान के कैनाइन दांत के आकार का है.यह रत्न - जिसे उन्होंने अपने और अपने मंगेतर के सम्मान में फॉक्स-बल्लू डायमंड नाम दिया है - कथित तौर पर एक चिकना, गोल आकार का है.

इस साल पार्क में मिले तीन बड़े हीरों में एक है

यह इस वर्ष अब तक पार्क में पाया गया तीसरा सबसे बड़ा हीरा है. पार्क के अधिकारी शादी करने वाली लड़की के लिए खुश हैं. क्रेटर ऑफ डायमंड्स स्टेट पार्क के सहायक अधीक्षक वेमन कॉक्स ने कहा कि फॉक्स की कहानी इस तथ्य को उजागर करती है कि सही समय पर सही जगह पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने पर

इसने हीरे खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

अब जाकर सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फॉक्स की खोज उसकी हो चुकी है. यानी हीरा महिला का हो गया है और अब वह उससे अपनी शादी की अंगूठी आराम से बनवा सकती है.

