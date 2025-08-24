पति अपाहिज हुआ तो बीवी ने लिया तलाक... रचाई दूसरी शादी, अब नए पार्टनर संग मिलकर रखती है ख्याल

कहते हैं, रिश्तों का असली इम्तेहान मुश्किल वक्त में होता है. जब हालात बदलते हैं, तब प्यार और साथ की परख होती है. कई बार ऐसे हालात रिश्तों को तोड़ देते हैं, कई बार उन्हें और मजबूत बना देते हैं. टेक्सास की रहने वाली क्रिस आर्मस्ट्रांग और उनके पति ब्रैंडन स्मिथ की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां प्यार ने कई रूप बदले, लेकिन इंसानियत और जिम्मेदारी बरकरार रही.

हादसे ने बदल दी जिंदगी

क्रिस और ब्रैंडन की लव स्टोरी बहुत खूबसूरत थी. दोनों एक-दूसरे से बेहद प्यार करते थे और फिर शादी कर ली। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि किस्मत उनके रिश्ते की इतनी कठिन परीक्षा लेगी. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2008 में काम पर जाते वक्त क्रिस को फोन आया कि ब्रैंडन का गंभीर सड़क हादसा हो गया है.

ब्रैंडन कोमा में चले गए. दो महीने बाद जब होश आया तो उनकी याददाश्त लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी. उन्हें पोस्ट-ट्रॉमैटिक अम्नेसिया हो गया था और वह हर कुछ सेकंड में सब कुछ भूल जाते थे. ब्रैंडन की देखभाल क्रिस के लिए बड़ी चुनौती थी.

पत्नी से बनीं संरक्षक

क्रिस ने करियर बदलकर स्पीच पैथोलॉजिस्ट बनने का फैसला किया ताकि पति की देखभाल कर सकें, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनकी शादी पहले जैसी नहीं रह सकती. काफी सोच-विचार के बाद क्रिस ने तलाक ले लिया, लेकिन उन्होंने ब्रैंडन को छोड़ा नहीं. वह उनकी कानूनी संरक्षक बन गईं और उनकी जिम्मेदारी निभाती रहीं.

फिर मिला नया साथी

ब्रैंडन की देखभाल करते हुए क्रिस को जिंदगी में सहारे की जरूरत महसूस होने लगी. इसी दौरान उनकी मुलाकात जेम्स आर्मस्ट्रांग से हुई. 2015 में दोनों ने शादी कर ली. जेम्स ने न सिर्फ क्रिस को अपनाया बल्कि ब्रैंडन को भी पूरे दिल से स्वीकारा. वह उनकी देखभाल में भी हाथ बंटाते हैं, नहलाना, खाना खिलाना, डॉक्टर के पास ले जाना-सब अपनी जिम्मेदारी की तरह निभाते हैं.

वायरल हुई ये कहानी

आज यह परिवार क्रिस, जेम्स, ब्रैंडन और उनके बच्चे मिलजुलकर जिंदगी जी रहा है. सोशल मीडिया पर क्रिस की कहानी वायरल हुई, जिसे लोगों ने प्यार, इंसानियत और फर्ज की मिसाल बताया.

