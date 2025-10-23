रिफंड चाहिए? बच्चे को थप्पड़ मारते हुए भेजो वीडियो, चीन के खिलौना प्लेटफॉर्म का नियम वायरल

आजकल ज्यादातर लोग अपना सामान ऑनलाइन खरीदते हैं, और अगर वह पसंद न आए तो उसे वापस कर देते हैं. लेकिन चीन में एक ऑनलाइन खिलौना खरीद-बिक्री ऐप पर एक ऐसा अजीब मामला सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया. एक विक्रेता ने पैसे वापस करने के लिए एक मां से बेहद अनुचित मांग की- उसने कहा कि अगर मां अपने बच्चे को थप्पड़ मारते हुए 5 मिनट का वीडियो भेजेगी, तभी वह पैसे लौटाएगा.

सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म की हो रही आलोचना

यह घटना तब हुई जब 11 साल की एक लड़की की मां, ली यून, ने अपनी खरीदारी कैंसिल करने की कोशिश की. उसे पता चला कि उसकी बेटी ने Qiandao नाम के ऐप पर चोरी-छिपे 500 युआन (लगभग ₹4,700) से ज्यादा खर्च कर दिए थे. Qiandao चीन का एक मशहूर सेकेंड-हैंड (पुरानी चीजें खरीदने-बेचने वाला) प्लेटफॉर्म है, जहां खिलौने और कलेक्शन आइटम खरीदे-बेचे जाते हैं. 2025 में इस ऐप पर कुल कारोबार 10 अरब युआन से ज्यादा का हुआ है. लेकिन, इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने विक्रेता और ऐप दोनों की कड़ी आलोचना की.

विक्रेता ने अजीब रिफंड की मांग की

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, एक महिला यून ने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया था. ऑर्डर करने के करीब दो घंटे बाद ही उसने विक्रेता से संपर्क किया और ऑर्डर कैंसिंल करने की कोशिश की. विक्रेता ने उस पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर ऑर्डर रद्द करने के लिए नाबालिग (कम उम्र की बच्ची) होने का नाटक कर रही है. इसके बाद विक्रेता ने उसे एक “अजीब रिफंड नोटिस” भेजा. इस नोटिस में कहा गया था कि यून को रिफंड पाने के लिए अपनी बेटी का पांच मिनट का वीडियो भेजना होगा, जिसमें वह बेटी को थप्पड़ मार रही हो और तीन मिनट का एक और वीडियो, जिसमें वह उसे डांट रही हो.

कई लोगों ने बच्ची को ठहराया गलत

इसके अलावा लड़की से 1,000 शब्दों का माफीनामा भी मांगा गया था, जिस पर उसके और उसके माता-पिता के हस्ताक्षर और उंगलियों के निशान हों और उसे यह माफीनामा जोर से पढ़कर सुनाना भी पड़े. यून ने यह बात कियानदाओ प्लेटफ़ॉर्म की ग्राहक सेवा को बताई, लेकिन कंपनी ने कहा कि वे इसमें दखल नहीं दे सकते और उसे सीधे विक्रेता से बात करने को कहा. बाद में, 20 अक्टूबर को कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि यह घटना निजी सेकेंड-हैंड बिक्री की थी और “मामूली रिफंड नोटिस” उनकी आधिकारिक नीति नहीं है. इस घटना पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कुछ लोगों ने कहा कि बच्ची ने गलत किया, इसलिए सज़ा ठीक है. जबकि कई लोगों ने कहा कि विक्रेता की यह मांग अपमानजनक और गलत है

