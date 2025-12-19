scorecardresearch
 
दुल्हन की एंट्री पर फिसला फोटोग्राफर, गिरते-गिरते भी नहीं छोड़ा कैमरा... वीडियो हुआ वायरल

शादी में परफेक्ट फोटोग्राफी आम बात होती है. दूल्हा-दुल्हन के यादगार लम्हों को कैमरे में कैद करने की ज़िम्मेदारी फोटोग्राफर की होती है. ऐसे ही एक शादी के इवेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां फोटो लेने के दौरान फोटोग्राफर फिसल जाता है, और यह पूरा वाकया भी कैमरे में कैद हो जाता है.

लोग फोटोग्राफर की डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज़्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं. (Photo:shiivam33/Instagram)
शादी में दुल्हन की एंट्री को परफेक्ट तरीके से कैमरे में कैद करने की कोशिश एक वेडिंग फोटोग्राफर के लिए ऐसी बन गई, जो अब सोशल मीडिया पर लोगों को हंसा भी रही है और प्रभावित भी कर रही है.

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे वीडियो में दुल्हन बेहद खूबसूरती से गलियारे से एंट्री लेती नजर आती है. मेहमानों की नजरें उसी पर टिकी होती हैं, लेकिन तभी कैमरे के पीछे हो रहा एक हादसा लोगों का ध्यान खींच लेता है.

दरअसल, दुल्हन की एंट्री को बेहतरीन एंगल से शूट करने के चक्कर में विज़ुअल आर्टिस्टी के फाउंडर और फोटोग्राफर शिवम कपाड़िया अपनी पोजिशन बदलते हैं. इसी दौरान उनका पैर फिसल जाता है और वह दुल्हन के ठीक पीछे गिर पड़ते हैं. गिरते वक्त कैमरा भी जमीन से टकरा जाता है, जिससे माहौल कुछ सेकंड के लिए असहज हो जाता है.लेकिन इसके बाद जो हुआ, वही इस वीडियो को खास बना गया. शिवम बिना वक्त गंवाए उठते हैं, कैमरा उठाते हैं और फिर से शूटिंग शुरू कर देते हैं.मानो कुछ हुआ ही न हो. बाद में उन्होंने खुद यह वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा-उसकी एंट्री स्मूद थी, मेरी नहीं.

देखें वायरल वीडियो

शुरुआत में दुल्हन को इस घटना की भनक नहीं लगती, लेकिन जैसे ही उसे पीछे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, वह पलभर के लिए रुक जाती है. वहीं दूल्हे का रिएक्शन कैमरे में कैद हो जाता है.

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई.एक यूजर ने लिखा कि DSLR की चिंता हो गई थी, लेकिन भाई आपकी डेडिकेशन को सलाम.दूसरे ने कहा कि असली मेहनत है,गिरा, उठा और फिर से शूटिंग शुरू कर दी. रेस्पेक्ट.

यह वायरल क्लिप लोगों को याद दिला रही है कि शादी की परफेक्ट तस्वीरों के पीछे कितना पसीना, मेहनत और कभी-कभी अफरा-तफरी भी छुपी होती है और उन लोगों की, जो पर्दे के पीछे रहकर हर पल को यादगार बनाने में लगे रहते हैं.

