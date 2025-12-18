scorecardresearch
 
दुनिया का सबसे क्यूट डेंटल क्लिनिक...छोटी बच्ची ने भैंस के बच्चे को कराया ब्रश, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक छोटी बच्ची का वीडियो वायरल हो रह है. इसमें देखा जा सकता है कि वह भैंस के बच्चे के साथ खेल रही है. वीडियो में वह उसके दांत साफ करते दिख रही है. इसे देखने के बाद लोग खूब हंस रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में एक छोटी से बच्ची भैंस के बच्चे को ब्रश करवा रही है. (Photo : insta/@official_deepak_kumar_2581 )
सोशल मीडिया पर हर रोज कई ऐसे वीडियो आते हैं, जो लोगों का दिल जीत लेते हैं. बच्चों और पशुओं से जुड़े वीडियो लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं. ऐसा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई बच्चे की मासूमियत पर हंस रहा है. 

इस वीडियो में बच्ची भैंस के बच्चे के साथ खेल रही है. वह सिर्फ उसके साथ खेल नहीं रही है बल्कि उसके दांतों की सफाई पर भी ध्यान दे रही है. बच्ची भैंस के बच्चे के दांत साफ करती हुई दिख रही है. उसके हाथ में टूथब्रश है और बड़े प्यार और ध्यान से उसका मुंह पकड़कर उसके दांत साफ कर रही है. इस वीडियो को देखकर हर कोई खूब हंस रहा है. 

मजे से हो रही है दांत की सफाई 

फिल्म धुरंधर से प्रेरित मीम्स और रील्स इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. (Photo: X/ @TheSarcastica)
क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा 'माय लास्‍ट डे एज स्‍पाय इन पाकिस्‍तान'  

सोशल मीडिया पर ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @official_deepak_kumar_2581 से शेयर की गई है. इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि बड़ी ही मासूमियत और लगन के साथ बच्ची भैंस के बच्चे को ब्रश करा रही है. उसके फेस पर थोड़ा भी डर नहीं दिख रहा है. 

भैंस भी बैठा है शांत 

आमतौर पर जानवर किसी को अपने मुंह के पास नहीं आने देते हैं. लेकिन वीडियो में भैंस का बच्चा शांति से बैठकर ब्रश करवा रहा है. ऐसा लग रहा है मानो उसका डेंटल चेकअप चल रहा है और वह भी इसका मजा उठा रहा है.  

वीडियो को मिला लोगों का प्यार 

वीडियो को देखकर कोई खूब हंस रहा है और बच्चे की मासूमियत को पसंद कर रहे हैं. वह बड़े मजे के साथ खेल रहा है. लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. इसे अब तक 6 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वहीं, हजारों लोग इसपर लाइक और कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि शानदार बच्ची, सच में दिल छू लिया. वहीं, दूसरे यूजर लिखता है कि दुनिया का सबसे क्यूट डेंटल क्लिनिक.        
 

