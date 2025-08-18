ChatGPT की वजह से बॉयफ्रेंड के साथ जाने का प्लान हुआ चौपट... महिला ने सुनाया दुखड़ा, वीडियो वायरल

आजकल लोग AI पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं, कई लोग AI से मिली जानकारी को ही पूरा सच मान लेते हैं. जानकारी को बिना परखे ही भरोसा करना लोगों को कई बार भारी पड़ जाता है.

वायरल वीडियो में एक स्पेनिश महिला रोते हुए बताती हैं कि उसने AI चैटबॉट की वजह से उनकी फ्लाइट मिस हो गई. दरअसल, महिला और उसके बॉयफ्रेंड ने साथ में एक हॉलिडे का प्लान किया था, लेकिन उनकी फ्लाइट मिस हो गई. जिसके बाद महिला बताती है कि चैटजीपीटी ने उनको ट्रेवल की गलत जानकारी शेयर की.

जानिए क्या है मामला?

महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ Puerto Rico जाने वाली थी, लेकिन महिला का कहना है कि ChatGPT की एक गलत एडवाइस की वजह से उनका प्लान अधूरा रह गया, जिसके बाद महिला वीडियो में रोती हुई नजर आ रही है.

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में Mery Caldass नाम की महिला ने चैटजीपीटी से पता किया था कि उन्हें वीजा की जरूरत पड़ेगी या नहीं. स्पेनिश महिला को बाद में पता चलता है कि उन्हें इस फ्लाइट के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके पास ESTA (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ ट्रैवल ऑथराइजेशन) होना काफी जरूरी है.

महिला इस मामले के बाद काफी दुखी नजर आती है और रोने लगती है, इसके बाद महिला का बॉयफ्रेंड जिसका नाम Alejandro Cid है, वो महिला को एयरपोर्ट पर शान्त कराता है. महिला मजाक करते हुए कहती है कि चैटजीपीटी ने उससे बदला लिया है क्योंकि वो अक्सर चैटजीपीटी को बुरा-भला कहती है.

वायरल वीडियो पर लोगों के रिएक्शन

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो के लिए अलग-अलग रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं, कुछ लोग इसे कपल की गलती बता रहे हैं, जो उन्होंने जानकारी को आधिकारिक चैनलों से मालूम नहीं किया. वहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें चैटजीपीटी की कोई गलती नहीं है, हो सकता है उनके द्वारा प्रश्न ही गलत पूछा गया हो. इन सब चीजों के बावजूद यह कपल अंत में Puerto Rico पहुंचने में सफल रहता है.

