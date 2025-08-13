हॉस्पिटल में सांड घुसा और OPD में खाने लगा पेपर... कोई रोकने वाला नहीं! वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर अक्सर वीडियो वायरल होते रहते हैं, ऐसे ही एक और वीडियो हो रहा है, जो यूपी के एक हॉस्पिटल का है, जो सिस्टम की लापरवाही को बता रहा है. वीडियो में दिखता है कि यूपी के बहराइच के एक हॉस्पिटल में सांड घुस गया, जो ओपीडी (Outpatient Department) में घुस के मस्त कागज चबाता रहता है.

पूरा हॉस्पिटल खाली, सांड ले रहा मजे

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो एक शख्स ने प्राइमेरी हेल्थ सेंटर बहराइच में रिकार्ड किया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जिस वक्त पूरे हॉस्पिटल में कोई भी मौजूद नहीं रहता, उस वक्त कैसे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में एक सांड बड़े आराम से अंदर घुस जाता है और कागज खाने लगता है.

ओपीडी के पास रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, लेकिन वहां पर भी कोई मौजूद नहीं है. वीडियो बनाने वाले शख्स के अनुसार यह दोपहर एक बजे का समय है, जिस वक्त पूरे हॉस्पिटल में कोई भी मौजूद नहीं था. इस वजह से वहां सांड घुस गया. ना सांड को ऐसा करने से रोकने वाला कोई कर्मचारी वहां पर था और ना ही डॉक्टर साहब कहीं नजर आ रहे हैं. हॉस्पिटल में कुर्सियां, मेज सब खाली पड़े हुए हैं.

स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम पर उठाए सवाल

वीडियो बनाने वाला शख्स बताता है कि यह एक स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है और स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम पर वीडियो बनाते हुए सवाल उठाता है. पूरे हॉस्पिटल को खाली छोड़ना एक लापरवाही का संकेत है. वहां पर एक कर्मचारी तक मौजूद नहीं है जो चीजों का ध्यान रख सके.

नहीं हुआ अभी तक कोई भी एक्शन जारी

वीडियो के वायरल होने के बावजूद अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, जिला स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं लिया है. बहराइच के चीफ मेडिकल ऑफिसर, वीडियो की जानकारी होने के बावजूद कुछ भी कहने से बच रहे हैं और ना ही हॉस्पिटल के स्टाफ के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग सिस्टम से काफी नाराज हो रहे हैं और इसे सिस्टम की बड़ी लापरवाही बता रहे हैं.

