अमेरिका के वायरल जज फ्रैंक कैप्रियो का निधन, इंडिया में भी थी लंबी फैन फॉलोइंग

सोशल मीडिया पर वायरल रहने वाले और हंसमुख जज फ्रैंक कैप्रियो का आज निधन हो गया. भारत में भी उनके वीडियो को लोग काफी पसंद करते थे.

अमेरिका के वायरल जज फ्रैंक कैप्रियो का 88 की उम्र में निधन हो गया (Photo - Instagram/@therealfrankcaprio)
अमेरिकी सेलिब्रिटी जज और सोशल मीडिया स्टार फ्रैंक कैप्रियो का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. भारत में भी उनकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी और उनके वीडियो को यहां काफी देखा और पसंद किया जाता था. 

जज कैप्रियो अपने हिट शो कॉट इन प्रोविडेंस में मामलों की सुनवाई करते हुए देखे जाते थे. इस शो के उनके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहते थे. इन वीडियो को भारत में भी लोग काफी पसंद करते थे. सुनवाई के दौरान कैप्रियो की मजाकिया बातें और प्रतिवादियों के प्रति दया दिखाने वाला उनका अंदाज लोगों को खासा पसंद आता था. 

अपने दया और हंसमुख अंदाज के लिए थे पॉपुलर
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, रोड आइलैंड में 40 वर्षों के अपने करियर के दौरान, उन्होंने निर्णय देने के लिए हमेशा दया और मजाकिये लहजे का प्रयोग किया. इस दौरान कटघरे में खड़े लोगों की व्यक्तिगत परिस्थितियों का भी उन्होंने  ध्यान रखा

जज कैप्रियो ने टीवी शो की वजह से दुनिया के सबसे अच्छे न्यायाधीश का खिताब भी जीता. न्यायाधीश कैप्रियो ने टीवी करियर शुरू करने से पहले अपने गृहनगर प्रोविडेंस, रोड आइलैंड में हजारों मामलों की सुनवाई की थी.

पैनक्रिएटिक कैंसर से हुई कैप्रियो की मौत
उन्हें पैनक्रिएटिक कैंसर था. इसी वजह से उनकी मृत्यु हुई. इसकी जानकारी उनके परिजनों ने दी. वहीं कैप्रियो के निधन की घोषणा उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर की गई.

उनकी वायरल वीडियो में अदालत में सुनवाई के दौरान उनकी कई विशिष्ट शैली भी वायरल हुई. एक वीडियो में वो एक सुनवाई के दौरान बच्चों को बेंच के पीछे अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया था. 

---- समाप्त ----
