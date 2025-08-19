करंट का खतरा, गड्ढों का डर… फिर भी बारिश में ऑर्डर पूरा करते डिलीवरी ब्वॉय, वायरल वीडियो ने छेड़ी बहस

बारिश किसी के लिए खुशियां लाती है तो किसी के लिए मुसीबत बनकर बरसती है. किसान के लिए ये वरदान होती है, लेकिन नीचले इलाकों की झुग्गियों में रहने वालों के लिए यही बारिश जीना मुश्किल कर देती है. हर साल मानसून आते ही ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, जब कॉलोनियों और बाजारों में पानी भर जाता है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है. ऐसे वक्त में लोग जरूरी सामान मंगवाने के लिए ई-कॉमर्स साइट्स पर ऑर्डर करते हैं, लेकिन उन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए डिलीवरी ब्वॉय को ही पानी में डूबे रास्तों से गुजरना पड़ता है. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल है, जिसमें डिलीवरी ब्वॉय बारिश से डूबी सड़कों पर जूझते नजर आ रहे हैं.

हाल ही में दिल्ली में हुई तेज बारिश ने कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया गया कि ये नज़ारे दिल्ली के ही हैं. इसमें डिलीवरी ब्वॉयज को ऑर्डर पूरा करने के लिए कमर तक पानी में तैरते, स्कूटी धकेलते और यहां तक कि लोहे की ग्रिल पार करते देखा गया.

इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ वीडियो

इंस्टाग्राम यूजर कवि शर्मा ने ये वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा-हमारे डिलीवरी बॉयज सचमुच जंग लड़ रहे हैं ताकि हमें खाना घर तक मिल सके. वीडियो में एक जगह एजेंट पानी में तैरता दिखा, वहीं दूसरी जगह कुछ लोग तेज बहाव में पैदल संघर्ष करते नजर आए. शर्मा ने लोगों से अपील की कि ऐसे हालात में डिलीवरी एजेंट्स के प्रति दयालु रहें और कम से कम पानी का एक गिलास ऑफर करें.

देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

वीडियो पर यूजर्स ने अलग-अलग राय दी. कई लोगों ने मेहनतकश डिलीवरी ब्वॉयज को सलाम किया, लेकिन साथ ही कहा कि इस संघर्ष को ‘ग्लोरिफाई’ करने की बजाय सरकार से बेहतर ड्रेनेज और सुरक्षित सड़कें मांगनी चाहिए. कुछ ने सुझाव दिया कि भारी बारिश में ऑर्डर करने से बचना चाहिए या फिर डिलीवरी स्टाफ को अच्छा टिप देना चाहिए.

जोखिम भी कम नहीं

कई लोगों ने चिंता जताई कि ऐसे हालात में डिलीवरी एजेंट्स को करंट लगने, खुले गड्ढों में गिरने या हादसों का खतरा रहता है. वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि जब लोगों को पता है उनके इलाके में पानी भरा है, तो वे ऑर्डर क्यों करते हैं.

