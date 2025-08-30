scorecardresearch
 

Feedback

लाखों की सेविंग, पक्की नौकरी… फिर भी भारतीय का US टूरिस्ट वीजा रिजेक्ट, रेडिट पर सुनाई आपबीती

दिल्ली के एक शख्स को अमेरिका का टूरिस्ट वीजा (B2 Visa) नहीं मिला. वजह साफ नहीं बताई गई. शख्स ने अपनी आपबीती रेडिट पर शेयर की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.

Advertisement
X
अमेरिका ने ठुकराया वीजा, रेडिट पोस्ट पर मचा बवाल, (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)
अमेरिका ने ठुकराया वीजा, रेडिट पोस्ट पर मचा बवाल, (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)

अमेरिका का B2 टूरिस्ट वीजा (US B2 Visa) हासिल करना कई भारतीयों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है. हाल ही में एक Reddit यूजर ने दावा किया कि उनकी और उनके माता-पिता की वीजा एप्लीकेशन को अमेरिकी दूतावास ने INA सेक्शन 214(b) के तहत रिजेक्ट कर दिया.

रेडिट पर शेयर किये पोस्ट पर वह लिखता है कि वीजा इंटरव्यू में उसने हर सवाल का विनम्रता से जवाब दिया, यात्रा का कारण बताया और सभी जरूरी दस्तावेज भी पेश किए. बावजूद इसके, वीजा बिना किसी अतिरिक्त सवाल-जवाब के खारिज कर दिया गया.

यूज़र ने लिखा कि हमसे न तो नौकरी के बारे में पूछा गया, न भारत से जुड़े हमारे रिश्तों के बारे में, न ही पिछले ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में, बस सीधे वीजा रिजेक्ट कर दिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

elderly Chinese parents
बेटे को ढूंढने वाले को मां इनाम में फ्लैट देगी, 26 साल पहले दुकान के स्टाफ ने किया था किडनैप 
little-kid-laughs-cutely-after-lying-on-mothers-seat-in-train-ac-coach
बच्चे की हंसी पर फिदा हुआ इंटरनेट, मिला 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज, वीडियो वायरल 
PM Modi and other with Daruma doll
'दारुमा डॉल' का क्या है भारत कनेक्शन? जापान में PM मोदी को गिफ्ट मिली 
poverty in canada, video show
फव्वारे में कपड़े धोता शख्स, टोरंटो से सामने आई कनाडा की ‘गरीबी वाली तस्वीर’ 
Sheikha Mahra
कौन है दुबई की राजकुमारी? जिसने रैपर से की सगाई... इंस्टा पर पति को दिया था तलाक  

उनके मुताबिक उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक आय स्थिर है, और परिवार की सेविंग्स करीब 70–80 लाख रुपये हैं. फिर भी, उन्हें और उनके माता-पिता को वीजा नहीं मिला.

'...तो यूरोप या एशियाई देशों में करें सैर-सपाटा'

इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. एक यूजर ने लिखा कि हम तीसरी दुनिया में जितनी सेविंग्स को काफी मानते हैं, वह अमेरिकी अधिकारी को प्रभावशाली नहीं लगती.

Advertisement

वहीं, एक अन्य ने कहा–आजकल यह पूरा सिस्टम मनमाना लग रहा है. किसी भी अप्लिकेशन पर रिजेक्शन का कोई ठोस पैटर्न नहीं दिखता. ऐसे में अप्लिकेंट को खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है.

कुछ ने सुझाव दिया कि अगर अमेरिका का वीजा नहीं मिलता, तो यूरोप या एशियाई देशों में घूमने का विकल्प हमेशा खुला है.

B2 Visa Delhi: Rejected, 214b
byu/Fun-Mind8782 inusvisascheduling

 क्या है B2 वीजा?

अमेरिका का B2 Visa टूरिस्ट वीजा होता है यह छुट्टियां मनाने, परिवार/दोस्तों से मिलने, मेडिकल ट्रीटमेंट या किसी सोशल इवेंट में हिस्सा लेने के लिए जारी किया जाता है.

 क्या होता है 214(b) रिजेक्शन?

INA सेक्शन 214(b) के तहत वीजा रिजेक्शन का मतलब है कि कॉन्सुलर ऑफिसर को यह भरोसा नहीं हुआ कि अप्लिकेंट अमेरिका जाकर वापस लौटेगा. हालांकि यह रिजेक्शन स्थायी नहीं है और दोबारा आवेदन किया जा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement