लाखों की सेविंग, पक्की नौकरी… फिर भी भारतीय का US टूरिस्ट वीजा रिजेक्ट, रेडिट पर सुनाई आपबीती

अमेरिका का B2 टूरिस्ट वीजा (US B2 Visa) हासिल करना कई भारतीयों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है. हाल ही में एक Reddit यूजर ने दावा किया कि उनकी और उनके माता-पिता की वीजा एप्लीकेशन को अमेरिकी दूतावास ने INA सेक्शन 214(b) के तहत रिजेक्ट कर दिया.

रेडिट पर शेयर किये पोस्ट पर वह लिखता है कि वीजा इंटरव्यू में उसने हर सवाल का विनम्रता से जवाब दिया, यात्रा का कारण बताया और सभी जरूरी दस्तावेज भी पेश किए. बावजूद इसके, वीजा बिना किसी अतिरिक्त सवाल-जवाब के खारिज कर दिया गया.

यूज़र ने लिखा कि हमसे न तो नौकरी के बारे में पूछा गया, न भारत से जुड़े हमारे रिश्तों के बारे में, न ही पिछले ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में, बस सीधे वीजा रिजेक्ट कर दिया गया.

उनके मुताबिक उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक आय स्थिर है, और परिवार की सेविंग्स करीब 70–80 लाख रुपये हैं. फिर भी, उन्हें और उनके माता-पिता को वीजा नहीं मिला.

'...तो यूरोप या एशियाई देशों में करें सैर-सपाटा'

इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. एक यूजर ने लिखा कि हम तीसरी दुनिया में जितनी सेविंग्स को काफी मानते हैं, वह अमेरिकी अधिकारी को प्रभावशाली नहीं लगती.

वहीं, एक अन्य ने कहा–आजकल यह पूरा सिस्टम मनमाना लग रहा है. किसी भी अप्लिकेशन पर रिजेक्शन का कोई ठोस पैटर्न नहीं दिखता. ऐसे में अप्लिकेंट को खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है.

कुछ ने सुझाव दिया कि अगर अमेरिका का वीजा नहीं मिलता, तो यूरोप या एशियाई देशों में घूमने का विकल्प हमेशा खुला है.

क्या है B2 वीजा?

अमेरिका का B2 Visa टूरिस्ट वीजा होता है यह छुट्टियां मनाने, परिवार/दोस्तों से मिलने, मेडिकल ट्रीटमेंट या किसी सोशल इवेंट में हिस्सा लेने के लिए जारी किया जाता है.

क्या होता है 214(b) रिजेक्शन?

INA सेक्शन 214(b) के तहत वीजा रिजेक्शन का मतलब है कि कॉन्सुलर ऑफिसर को यह भरोसा नहीं हुआ कि अप्लिकेंट अमेरिका जाकर वापस लौटेगा. हालांकि यह रिजेक्शन स्थायी नहीं है और दोबारा आवेदन किया जा सकता है.

