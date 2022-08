नहीं देखा होगा शादी का ऐसा कार्ड... क्रिएटिविटी देखकर चकरा गया मेहमानों का दिमाग

एक शख्स ने अपनी शादी को यादगार और खास बनाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया. उसने शादी के कार्ड के साथ गजब की क्रिएटिविटी की. सोशल मीडिया पर उसकी शादी का ये अनोखा कार्ड चर्चा का विषय बना हुआ है. जिसने भी इस कार्ड को देखा दंग रह गया.

दरअसल, शख्स ने अपनी शादी का कार्ड 'दवाई के पत्ते' के रूप में बनवाया है. पहली नजर में हर किसी को यही लगता है कि यह शादी का कार्ड नहीं बल्कि किसी दवाई की स्ट्रिप है. लेकिन गौर से पढ़ने से पता चलता है कि यह शादी का कार्ड है. कार्ड में शख्स ने अपना और अपनी होने वाली पत्नी का नाम, शादी की तारीख, खाने के समय के साथ-साथ और भी कई इवेंट्स का उल्लेख किया है.

शख्स ने अपनी शादी के कार्ड को टैबलेट शीट के रूप में बनवाया है. उसके इस अनोखे कार्ड की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. कार्ड में लिखा है- एज़िलारासन वेड्स वसंतकुमारी. शादी की तारीख 5 सितंबर लिखी है. साथ ही यह भी लिखा है कि सभी दोस्त और रिश्तेदार शादी में आना ना भूलें.

कार्ड के मुताबिक, यह मामला तमिलनाडु का है और शख्स फार्मेसी से जुड़ा हुआ है. सोशल मीडिया पर इस अनोखे कार्ड पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा- इसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता है. वहीं, एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा- मुझे लगा शादी के कार्ड में दवाई दे आया.

Must be a meme by a creative brand manager venting out on the lack of opportunities to be creative - this is like her/his calling card😂 https://t.co/GfiTw6XgoV — Anup Soans (@anupsoans) August 19, 2022

Seriously....when a pharmacist is getting married😂😂😂 https://t.co/atXRB065SU — Karlekar S L (@iSKarlekar) August 19, 2022

When he said he wanted invitations on a tablet, he didn't mean this https://t.co/no4ruGZYHa — Royston D'souza (@rdsouza11) August 19, 2022

Will those who say, "Allopathy ke side effect hote hai" attend this wedding? 🤣😅🙈 https://t.co/drsPkHoCWU — Mask Up! (@stihsrah) August 19, 2022



एक यूजर ने कहा- दवाई समझकर मत खा लेना, यह शादी का कार्ड है. वहीं, दूसरे ने लिखा- मेहमानों का दिमाग चकरा जाएगा. अधिकांश यूजर्स ने शख्स की क्रिएटिविटी की तारीफ की है. कुछ लोगों ने कहा कि कार्ड देखकर ही समझ गए कि फार्मेसी से जुड़े शख्स की शादी है.