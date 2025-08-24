Delhi Metro बना अखाड़ा! एक महिला ने दूसरे महिला को पटका, फिर दोनों ने एक दूसरे के नोचे बाल

दिल्ली मेट्रो अक्सर वायरल वीडियोज का हॉटस्पॉट बन चुकी है. कभी यहां डांस रील्स बनती हैं तो कभी यात्री आपस में भिड़ जाते हैं. अब एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें दो महिलाएं आपस में भिड़ गई हैं. वीडियो वायरल होने के बाद इस पर तरह-तरह के कमेंट आ रहे हैं. कोई इस लड़ाई की तुलना WWF से कर रहा है. कोई इसे दंगल के मैदान से जोड़ रहा है, जहां दो महिलाएं कुश्ती के दांव-पेच दिखा रही हैं. आइये आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है.

दिल्ली मेट्रो बना अखाड़ा

वायरल हो रहे एक दिल्ली मेट्रो वीडियो में दो महिलाएं आपस में भिड़ती दिखाई दे रही हैं. मेट्रो किसी स्टेशन पर रुक चुकी है और गेट कुछ समय के लिए खुले हैं. पीछे से दिल्ली मेट्रो की ऑडियो गाइड सुनाई दे रही है, जिसमें यात्रियों से कहा जा रहा है कि कृपया दरवाजे से हटकर खड़े हों.

इस सबके बीच, दो महिलाएं एक-दूसरे पर हाथ आजमा रही हैं. एक महिला सीट पर गिर गई है और दोनों लगातार एक-दूसरे के बाल खींचती रहती हैं. डिब्बे में अफरा-तफरी का माहौल फैल गया है.

इसे देख एक युवा महिला बीच-बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती, क्योंकि दोनों महिलाओं की लड़ाई पीक पर पहुंच चुकी है.

देखें वायरल वीडियो

Kalesh between two ladies inside kaleshi Delhi Metro over seat issues pic.twitter.com/tny8m7TSIx — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 23, 2025

क्यों हुई थी लड़ाई

यह वीडियो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है. कई में दावा किया गया है कि यह लड़ाई सीट के लिए शुरू हुई थी. वहीं, किसी का दावा है कि दोनों महिलाएं एक-दूसरे को गाली और धमकी दे रही थीं. हालांकि, यह साफ नहीं है कि लड़ाई कैसे शुरू हुई.

वायरल वीडियो देखकर कुछ लोग मजाक भरे कमेंट भी कर रहे हैं. वहीं, किसी ने यह मुद्दा उठाया कि दिल्ली मेट्रो में अब लोगों को इतना गुस्सा क्यों आने लगा. किसी ने कमेंट में लिखा कि दिल्ली मेट्रो को WWE का रिंग बना देना चाहिए. यह दुनिया में पहली बार होगा कि मेट्रो को फाइट रिंग बना दिया गया. वहीं, किसी का कहना है कि मेट्रो में सीट की लड़ाई आम है. इसे देखते हुए कम से कम हर डिब्बे में सिक्योरिटी गार्ड का होना जरूरी है.

