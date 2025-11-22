scorecardresearch
 

Feedback

काम पूरा किए बिना बाहर नहीं निकल पाओगे! टोक्यो का ये अनोखा कैफे हुआ वायरल

दुनिया में अजीबो-गरीब थीम वाले कई कैफे मिल जाते हैं, लेकिन जापान का यह कैफे सबसे अलग है. यहां एंट्री तो आपकी मर्जी से होती है, लेकिन बाहर निकलना आपकी मर्जी पर नहीं. इस कैफे का नियम है कि जब तक आप अपना काम पूरा नहीं कर लेते, तब तक आप बाहर नहीं जा सकते

Advertisement
X
स्टाफ एक घंटे में छह बार तक वर्क प्रोग्रेस देखने आता है (Photo:Insta/@Jordan Egbert)
स्टाफ एक घंटे में छह बार तक वर्क प्रोग्रेस देखने आता है (Photo:Insta/@Jordan Egbert)

अगर आप भी काम टालने की आदत यानी प्रोक्रास्टिनेशन से परेशान हैं, तो जापान का यह कैफे आपके लिए किसी जादुई जगह से कम नहीं है. टोक्यो का मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग कैफे लोगों को काम समय पर खत्म करवाने के लिए एक ऐसा अनोखा तरीका अपनाता है, जिसके बाद आप चाहकर भी बीच में वहां से नहीं जा सकते.

कैफे में एंट्री से पहले होता है 'लक्ष्य तय'

एक ट्रैवल व्लॉगर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया, जिसमें वह इस कैफे के नियम और माहौल के बारे में बताता है.वह कहता है कि यह कैफे आपको बाहर नहीं जाने देता.यहां तभी एंट्री मिलती है, जब आपके पास कोई ऐसा काम हो जिसे आपको एक तय समय में पूरा करना है. और जब तक काम पूरा नहीं कर लेते, बाहर नहीं जा सकते.

सम्बंधित ख़बरें

Cat falls on car windshield North Carolina
चलती कार पर आसमान से आ गिरी बिल्ली! बाल-बाल बची महिला की जान 
Donald Trump Jr Udaipur wedding
काली शेरवानी में दिखे जूनियर ट्रंप... उदयपुर की हाईप्रोफाइल शादी के शेयर हो रहे Videos 
cockroach-coffee-with-mealworm-powder-viral-insect-museum-beijing
मरे हुए कॉकरोच, टॉपिंग में कीड़े का बुरादा, 500 रुपये में बिक रही अजीबो-गरीब कॉफी 
Nostradamus pandemic prediction
साल के अंत तक दस्तक देगी एक और महामारी! जानें नास्त्रेदमस की वो भविष्यवाणी 
delhi-dog-nebulizer-photo-viral-pollution-aqi-bronchitis-concern
दिल्ली की जहरीली हवा से कुत्ता भी बीमार? नेबुलाइजर लगी तस्वीर देख लोग सहम गए 

'यह तो प्रोक्रास्टिनेट करने वालों का ड्रीम है'

इस कैफे में प्रवेश करते ही लोग अपना नाम, दिन का काम और वह समय लिखते हैं जिसमें उन्हें अपना लक्ष्य पूरा करना है.अनलिमिटेड कॉफी, चाय, स्नैक्स और हाई-स्पीड वाई-फाई.

टोक्यो के कोएंजिकिता इलाके में स्थित यह कैफे सिर्फ 10 लोगों के लिए बनाया गया है. यहां विशेष तौर पर राइटर्स, एडिटर्स, मंगा आर्टिस्ट और वे लोग आते हैं जिन्हें लिखने-पढ़ने वाले कामों में डेडलाइन का दबाव झेलना पड़ता है.

Advertisement

यहां मिलने वाली सुविधाएं-अनलिमिटेड कॉफी और चाय.अनलिमिटेड स्नैक्स,हाई-स्पीड वाई-फाई,हर सीट पर डॉकिंग पोर्ट और चार्जिंग प्वाइंट और बिल्कुल शांत और फोकस्ड माहौल. इस कैफे की सबसे बड़ी शर्त ये है कि काम खत्म होने से पहले कोई भी बाहर नहीं जा सकता.

व्लॉगर के अनुसार, स्टाफ एक घंटे में छह बार तक प्रोग्रेस देखने आता है.अगर आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे होते, तो वे मोटिवेशन देकर आपका हौसला बढ़ाते हैं.वह बताता है कि माहौल भले थोड़ा 'तनाव वाला लगे, लेकिन उसने वहां खुद को बेहद प्रोडक्टिव महसूस किया.

देखें वायरल वीडियो

 

कैफे की शुरुआत कैसे हुई?

व्लॉगर आगे बताता है कि इस कैफे की शुरुआत तब हुई जब रिमोट वर्क तेजी से बढ़ रहा था और लोग घर पर फोकस नहीं कर पा रहे थे.कैफे के मालिक चाहते थे कि लोगों को एक ऐसी जगह मिले जहां वे अपने काम के प्रति जिम्मेदार बनें और तय समय में काम पूरा कर सकें. शुरू से ही इस आइडिया को शानदार प्रतिक्रिया मिली.

काम पूरा होते ही ग्राहकों को एक 'टास्क कम्प्लीटेड' वाला स्टिकर भी दिया जाता है, जिसे दिखाकर वे कैफे से बाहर जा सकते हैं.व्लॉगर ने कहा कि मेरा काम पूरा हो गया, इसलिए मैं जा सकता हूं. मुझे यहां का अनुभव वाकई बहुत पसंद आया.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement