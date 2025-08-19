scorecardresearch
 

लड़की का अचानक फूल गया पेट... टेस्ट कराया तो सामने आई उसकी घिनौनी आदत!

चीन में एक लड़की का पेट अचानक से फूल गया और भयंकर दर्द शुरू हो गया. फिर उसकी मां उसे डॉक्टर के पास ले गई. डॉक्टरों ने जांच में पाया कि उसके पेट में बालों का बड़ा सा गुच्छा था.

लड़की की एक अजीबोगरीब आदत की वजह से उसका पेट फूल गया था, डॉक्टरों ने सर्जरी कर पेट से 2 किलो बाल निकाले (Photo - AI Generated)
चीन में डॉक्टरों ने एक लड़की के पेट से 2 किलोग्राम का बालों का गुच्छा ऑपरेशन के बाद निकाला. इसकी वजह लड़की की एक अजीबोगरीब आदत थी. वह पिछले छह साल से अपने ही सिर के बाल नोंचकर खा रही थी. बाल खाने की आदत की वजह से लड़की का पेट सामान्य से दोगुना फूल गया था. 

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई में मध्य चीन के हेनान प्रांत की 15 साल की लड़की अपनी मां के साथ हुबेई के वुहान चिल्ड्रन हॉस्पिटल गई थी. हुबेई डेली की रिपोर्ट के अनुसार, लड़की बेहद दुबली-पतली थी, उसका वजन सिर्फ 35 किलो था. लेकिन, उसका पेट हद से ज्यादा फूल गया था और भयंकर दर्द हो रहा था.  

पूरे पेट में फैला था बालों का जाल
दर्द की वजह से लड़की कुछ खा नहीं पा रही थी और लगभग बेहोश हो गई थी.लड़की की मां ने डॉक्टरों को बताया कि लड़की छह साल से अपने बाल खा रही थी. डॉक्टरों ने पाया कि उसके पूरे पेट में बाल और भोजन के अवशेषों से बना  बालों का गुच्छा जमा हुआ था.

डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि यही लड़की की बीमारियों का कारण था. 14 जुलाई को उस लड़की के पेट से बालों का गुच्छा निकालने के लिए सर्जरी की गई. ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि उसका पेट सामान्य से दोगुना बड़ा हो गया था.

पेट से निकाले गए 2 किलो बाल
ऑपरेशन के बाद लड़की के पेट से 2 किलो बाल निकाले गए. सर्जरी के पांच दिन बाद, लड़की ने खाना खाना शुरू कर दिया. उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और 5 अगस्त को शारीरिक जांच के लिए वापस लाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत में सुधार हो गया है.

लड़की की मां ने बताया कि उसका वजन बढ़ रहा है. एक डॉक्टर ने बताया कि यदि बच्चे एक महीने से अधिक समय से बाल और कांच जैसी गैर-खाद्य वस्तुएं खा रहे हैं और उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं, तो माता-पिता को ट्राइकोफेजिया नामक स्थिति के प्रति सतर्क हो जाना चाहिए और उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए.

