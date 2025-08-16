scorecardresearch
 

Feedback

'क्या कहना चाहते हो भाई…,' भारी-भरकम इंग्लिश ने शशि थरूर को किया कन्फ्यूज, निकल गई हिंदी

कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपनी बेबाक राजनीति और अंग्रेजी भाषा पर गजब की पकड़ के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनके पोस्ट अक्सर लोगों को डिक्शनरी खोलने पर मजबूर कर देते हैं. लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ, जब थरूर को एक यूजर के जवाब ने ऐसा उलझाया कि उन्हें अंग्रेजी छोड़कर हिंदी का सहारा लेना पड़ा!

Advertisement
X
क्या कहना चाहते हो भाई'… थरूर भी फेल इस अंग्रेज़ी में! (Photo Credit-India Tody)
क्या कहना चाहते हो भाई'… थरूर भी फेल इस अंग्रेज़ी में! (Photo Credit-India Tody)

कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपनी बेबाक राजनीति और अंग्रेजी भाषा पर गजब की पकड़ के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनके पोस्ट अक्सर लोगों को डिक्शनरी खोलने पर मजबूर कर देते हैं. लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ, जब थरूर को एक यूजर के जवाब ने ऐसा उलझाया कि उन्हें अंग्रेजी छोड़कर हिंदी का सहारा लेना पड़ा!

मामला शुरू हुआ जब थरूर ने X पर अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के उस बयान का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने भारत को 'अड़ियल' बताया था. बेसेंट, जो एक हेज फंड मैनेजर और निवेशक हैं, 2025 में राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रेजरी सचिव के लिए नामित किया है. थरूर ने अपने चिर-परिचित अंदाज में जवाब दिया कि सुना है कि कुछ लोग भारत को अड़ियल बता रहे हैं. मैं कहता हूं, अड़ियल होना कहीं बेहतर है, बजाय इसके कि हम गलत चीजों के सामने झुक जाएं. शशि थरूर की X पर इस शालीन मगर तीखे जवाब की खूब तारीफ हुई.

लेकिन तभी X यूजर @sagarcasm ने थरूर की अंग्रेजी को टक्कर देते हुए ऐसा रिप्लाई किया कि सब हैरान रह गए. यूजर ने लिखा-That's fine Shashi but what about the abnegation of camaraderie in the egregious enfranchise that comes from the fatuous of the grandiloquent at the behest of impecunious and insidious semaphore?

सम्बंधित ख़बरें

Woman holding framed tattoo in hand
पति के शव से टैटू कटवाकर कराया फ्रेम... महिला बोली - ऐसे वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे 
man, woman and kid on ship bunker watching nuclear explosion
महाविनाश से बचने की तैयारी... US, UK में क्यों 25 साल तक चलने वाला मीट जमा कर रहे हैं लोग?  
e rickshaw’s, viral video
बारिश से लबालब भरी सड़कें… फिर आया देसी जुगाड़, वायरल हुआ ई-रिक्शा का कमाल 
Lightning over boat at sea
क्यों बरमूडा ट्रायएंगल में समा गए थे 20 प्लेन और कई जहाज? खुल गया रहस्य 
Flying taxi in Dubai
दुबई में शुरू होने वाली है फ्लाइंग टैक्सी... क्या बुक करने पर पैसेंजर को घर लेने आएगा प्लेन? 
Advertisement

हैरानी की बात ये थी कि ये भारी-भरकम अंग्रेजी वाक्य थरूर के भी पल्ले नहीं पड़ी. मजबूरन उन्हें हिंदी में जवाब देना पड़ा, उन्न्होंने लिखा-भाई, आप कहना क्या चाहते हो?

देखें पोस्ट

hashi-tharoor-replies-us-trade-criticism-meme-hindi-comeback

वायरल हुआ रिप्लाई

@sagarcasm ने मौके का फायदा उठाते हुए मस्ती भरे अंदाज में लिखा कि लोकसभा सत्र खत्म होने के बाद मिलिए, मैं आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा! यह मजेदार जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. एक यूजर ने लिखा- इस बंदे ने शशि को हिंदी में टाइप करवा दिया! दूसरे ने कहा-थरूर भी कन्फ्यूज हो गए! तीसरे ने चुटकी लेते हुए कहा-हममें से ज्यादातर लोग थरूर की अंग्रेजी पोस्ट पढ़कर यही सोचते हैं!

Grok ने किया अनुवाद

Grok ने इस जटिल वाक्य का हिंदी अनुवाद किया-क्या होगा उस सौहार्द के परित्याग का, जो घोर अनुचित मताधिकार में प्रकट होता है, जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण वाग्विलास के मूर्खतापूर्ण व्यवहार से उत्पन्न होता है, जो निर्धन और कपटी संकेत-प्रणाली के इशारे पर होता है?

इसे और भी आसान और रोजमर्रा की भाषा में ऐसे कहा जा सकता है-उस दोस्ती का क्या होगा, जो बेकार और अनुचित अधिकारों में खो जाती है? जब लोग दिखावे और बेवजह की बड़ी-बड़ी बातों में उलझे रहते हैं, और सब कुछ चालाकी या झूठे इशारों पर चलता है.

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement