बेटे को ढूंढने वाले को मां इनाम में फ्लैट देगी, 26 साल पहले दुकान के स्टाफ ने किया था किडनैप

चीन की एक मां ने अपने बेटे को ढूंढ लाने वाले के लिए शंघाई में फ्लैट देने की पेशकश की है. इस महिला का बेटा 26 साल पहले किडनैप हो गया था.

चीन में 26 साल पहले किडनैप हुए बेटे का पता बताने वाले को मां ने इनाम में फ्लैट देने का ऐलान किया (Photo - AI Generated)
चीन में 26 साल पहले किडनैप हुए बेटे का पता बताने वाले को मां ने इनाम में फ्लैट देने का ऐलान किया (Photo - AI Generated)

शंघाई में एक मां अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने में मदद करने वाले को शहर में अपना एक फ्लैट इनाम के रूप में देने की पेशकश की है. उसके बेटे का चार साल की उम्र में अपहरण कर लिया गया था. आज उसके बेटे की उम्र करीब 30 साल की होगी.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, 55 वर्षीय तांग वेइहुआ और उनके पति वांग जी, 1999 में अपने इकलौते बेटे वांग लेई के अपहरण के बाद से 26 वर्षों तक उसकी तलाश में जुटे रहे, लेकिन उन्हें उनका बेटा नहीं मिला. हालांकि, उनका प्रयास अब भी जारी है.

सोशल मीडिया पर मां ने की घोषणा
तांग ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि, वह वांग लेई को खोजने में मदद करने वाले को इनाम के रूप में संघाई में एक फ्लैट देगी. शंघाई में संपत्ति महंगी है, प्रति वर्ग मीटर की कीमत अक्सर 100,000 युआन (US$14,000) से अधिक होती है.

दोबारा पोते को देखने की थी ख्वाहिश
तांग ने बताया कि यह फ्लैट वांग लेई के दिवंगत दादा का है. उनकी सबसे बड़ी इच्छा अपने इकलौते पोते को दोबारा देखने की थी. उन्होंने कहा कि यदि वह जीवित होते तो फ्लैट देने के उनके निर्णय से सहमत होते.

तांग के इस कदम ने ऑनलाइन लोगों का व्यापक ध्यान आकर्षित किया. कई लोग ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो वांग लेई के बचपन की तस्वीरों जैसे दिखते हैं.

ऐसे किडनैप हुआ था बेटा
1990 के दशक में बिजली की दुकान चलाने वाले तांग का परिवार उस समय संपन्न माना जाता था. उसने एक आदमी को काम पर रखा था. वह उनकी दुकान पर सेल्समैन का काम करता था. उस आदमी ने ही तांग के बेटे का अपहरण कर लिया.

लू नाम के इस व्यक्ति ने शुरू में तांग को फोन करके उससे पैसे ऐंठने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसके फोन का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे अपने बेटे की तलाश में व्यस्त थे. लू लड़के को दक्षिणी चीन के गुआंग्शी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र में ले गया.

किडनैप करने वाले ने स्वीकार किया था अपना गुनाह
एक महीने बाद उसे चोरी के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया गया और उसने कबूल किया कि उसने वांग लेई का अपहरण किया था. हालांकि, उसने अपना ठिकाना बताने से इनकार कर दिया और पुलिस को भ्रामक जानकारी भी दी.

लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई लेकिन अच्छे आचरण के कारण उन्हें 2022 में रिहा कर दिया गया. 2023 में, तांग ने उसे गुआंग्शी की यात्रा पर ले जाने के लिए राजी किया, ताकि वह उस जगह का पता लगा सके, जहां उसने वांग लेई को अपहरण के बाद रखा था. ताकि उसके लापता बेटे के बारे में सुराग मिल सके.

हर साल बेटे को खोजने उसके किडनैपर के साथ जाती है
पिछले दो दशकों से, तांग हर साल लू और उसके परिवार से मिलने जाती हैं, ताकि जानकारी प्राप्त कर सके. तांग कहती है कि वह लू से नफरत करती है, लेकिन अपने लड़के को ढूंढना उसे भड़काने से ज्यादा महत्वपूर्ण है. यात्रा के दौरान लू द्वारा दी गई सभी जानकारी बेकार रही है.

तांग ने अपने बेटे की तलाश में चार मिलियन युआन (560,000 अमेरिकी डॉलर) खर्च कर दिए हैं और कहती हैं कि उनकी और उनके पति की खोज उनके मरते दम तक नहीं रुकेगी.

कई किडनैप हुए बच्चों को परिवार से मिलवा चुकी है पुलिस
चीन द्वारा 2021 में तुआनयुआन (पुनर्मिलन) अभियान शुरू करने के बाद अपहृत बच्चों की खोज को बढ़ावा मिला. इसने उन लोगों को प्रोत्साहित किया जो अपनी उत्पत्ति के बारे में संदेह रखते हैं कि वे अपना डीएनए सार्वजनिक सुरक्षा विभागों को दे दें. इसके परिणामस्वरूप कई बच्चों का पता लगा लिया गया है.

सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक दिसंबर 2021 में सन हैयांग के बेटे, सन झूओ की खोज थी. तांग की अपने बेटे की निरंतर खोज ने कई लोगों को ऑनलाइन प्रभावित किया है.

