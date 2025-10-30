scorecardresearch
 

ब्रेट ली से मुलाकात, दुबई में आलीशान फ्लैट, ‘10 रुपये के बिस्किट’ से ऐसे फिरे शादाब जकाती के दिन

10 रूपए का पैकेट वाला बिस्किट कितने का है? जी वाली रील से फेमस हुए शादाब जकाती को तो आप जानते ही होंगे. शादाब जकाती को हाल ही में एक रियलस्टेट कंपनी ने ब्रांड प्रमोशन के लिए दुबई बुलाया था। और अब शादाब को दुबई में एक शानदार फ्लैट गिफ्ट में मिला है.

शादाब की इस ग्रोथ को देखकर उनके फॉलोअर्स बेहद खुश हैं (Photo-X/@ProfNoorul,-Instagram/@zamzam_brothers_official)
ये 10 रुपये का बिस्किट कितने का है जी? बस यही एक लाइन और शादाब जकाती रातोंरात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए. उनकी एक साधारण सी रील ने उन्हें स्टार बना दिया, और अब शादाब कभी भारत तो कभी दुनिया के सेलिब्रिटीज के साथ नजर आते हैं.

हाल ही में शादाब जकाती की एक रील ने सोशल मीडिया पर फिर से धमाल मचा दिया, जिसमें वे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर ब्रेट ली के साथ नजर आए. इस वीडियो ने उन्हें दोबारा सुर्खियों में ला दिया.

रील में जकाती अपने ही मजेदार अंदाज में दिखे. वीडियो में जब वे ब्रेट ली से बैट लेते हैं और फोटो के लिए पोज देने लगते हैं, तो मुस्कुराते हुए पूछते हैं —ये 10 दिरहम का बैट कितने का है जी? ब्रेट ली पहले तो थोड़ा हैरान होकर पूछते हैं-10 दिरहम? इस पर शादाब हंसते हुए जवाब देते हैं- पूछना तो पड़ेगा ना भाई!

देखें वायरल वीडियो


शादाब जकाती की बढ़ती लोकप्रियता का असर अब ब्रांड्स पर भी साफ नजर आ रहा है. देश-विदेश की कई कंपनियां उन्हें कोलैबोरेशन के लिए बुला रही हैं. हाल ही में उन्हें दुबई की एक रियल एस्टेट कंपनी ने ब्रांड प्रमोशन के लिए आमंत्रित किया और खास बात यह रही कि कंपनी ने शादाब को दुबई में एक आलीशान फ्लैट गिफ्ट भी किया है.

दुबई वाले सरप्राइज के कुछ ही दिन बाद शादाब जकाती ने सोशल मीडिया पर एक और खुशखबरी शेयर की है. इस बार उन्होंने अपनी नई Mahindra Scorpio N SUV की डिलीवरी ली. वायरल रील में शादाब अपने परिवार के साथ नजर आ रहे हैं.

 

ऐसे बदली किस्मत
कहते हैं, किस्मत के सितारे इंसान को फर्श से अर्श तक भी पहुंचा सकते हैं और अर्श से फर्श पर भी ला सकते हैं. शादाब जकाती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ.एक साधारण सी रील ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी. किस्मत ऐसी पलटी कि उनके जीने का अंदाज तक बदल गया. बताया जाता था कि एक वक्त था जब शादाब सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी किया करते थे. भारत लौटने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें, तभी उन्होंने सोशल मीडिया पर रील बनाना शुरू किया.शुरुआत में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन उनकी सादगी और देसी अंदाज ने लोगों के दिल जीत लिए.फिर एक दिन उनकी एक रील वायरल हुई और बस, किस्मत का पहिया घूम गया.
 

