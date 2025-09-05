पेट दर्द से परेशान था शख्स... सीटी स्कैन देख हैरान रह गए डॉक्टर, फंसी थी ऐसी चीज करनी पड़ी सर्जरी

सऊदी अरब में एक शख्स पेट दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा. उस शख्स को दर्द का कारण पता नहीं था. इसलिए डॉक्टर उससे पूछा कि उसने अंतिम बार क्या खाना खाया था. शख्स ने बताया कि चिकन खाने के बाद ही उसके पेट में दर्द हो रहा है.

मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टरों ने शुरू में सोचा कि उस व्यक्ति ने गलती से चिकन की हड्डी निगल ली थी, लेकिन सच्चाई कहीं अधिक विचित्र थी और इससे उस मरीज को गंभीर खतरा था.

समझ में नहीं आ रही थी दर्द की वजह

29 साल यह युवक पूरे दिन पेट में तेज दर्द के बाद एक अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में गया. उसने डॉक्टरों को बताया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि समस्या का कारण क्या है. दर्द पेट के निचले हिस्से में था और शाम का खाना, जिसमें चिकन था, खाने के बाद और बढ़ गया था.

शुरू में डॉक्टरों को लगा छोटी सी हड्डी फंसी है

डॉक्टर ने शख्स को सीटी स्कैन के लिए भेजा. इसमें 3.7 सेंटीमीटर की एक छोटी सी संरचना दिखाई दी. डॉक्टरों ने अनुमान लगाया कि यह खाने में गलती से खाई हुई हड्डी होगी.

Advertisement

इसके बाद चिकित्सकों ने आगे की जांच के लिए आपातकालीन लेप्रोस्कोपी का सहारा लिया. तब उन्हें असली कारण का पता चला. यह चिकन की हड्डी नहीं एक लकड़ी की टूथपिक थी, जिसने आंत में छेद कर दिया था, जैसा कि नीडटूनो द्वारा रिपोर्ट किया गया है.

आंत में फंसी इस चीज ने कर दिया था छेद

डॉक्टर इसे आंत से निकालने में सफल रहे और उन्होंने देखा कि वह जगह पहले से ही सील हो चुका था. इसलिए उन्हें निकाले गए स्थान पर सर्जीफोम (रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जीवाणुरहित स्पंज) लगाना पड़ा.

मुंह में टूथपिक लेकर सो गया था शख्स

सौभाग्य से टूथपिक से और ज्याद नुकसान नहीं हुआ. इसके बाद डॉक्टरों ने अपने निष्कर्षों को रोगी के साथ साझा किया. इस पर उसे याद आया कि लक्षण शुरू होने से एक दिन पहले वह अज्ञात कारणों से मुंह में टूथपिक डालकर सो रहा था. फिर गलती से नींद में ही उसने उसे निगल लिया.

सऊदी अरब में इलाज करा रहे इस व्यक्ति को ऑपरेशन के तीन दिन बाद स्थिर हालत में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. लगता है कि वह भाग्यशाली था कि बच गया. टूथपिक निगलने के 136 मामलों की समीक्षा से पता चला कि यह एक चिकित्सीय आपात स्थिति थी और इसमें मृत्यु दर लगभग 10% थी.

---- समाप्त ----