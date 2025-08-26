scorecardresearch
 

हबीबी... ये दुबई नहीं, हैदराबाद है! भारत में घूम रही रशियन महिला का ये वीडियो हुआ वायरल

रशियन महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो को अब तक 8 लाख से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर लाइक कर चुके हैं, इस वायरल वीडियो में महिला हैदराबाद शहर की तुलना दुबई से कर रही है.

रशियन महिला ने किया HITEC सिटी को दुबई से कंपेयर (Photo: Instagram/@vegkseniia)
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक रशियन महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला हैदराबाद की तारीफ कर रही है. साथ ही हैदराबाद की तुलना दुबई से कर रही है. इस वीडियो में रशियन महिला हैदराबाद स्काई लाइन और इन्फ्रास्ट्रक्चर की तारीफ करती नजर आ रही है.

वीडियो में महिला हैदराबाद की एचआईटीईसी सिटी (Hyderabad Information Technology Engineering Consultancy City) की तुलना दुबई से कर रही है. अब महिला का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है. 

वायरल हो रही रील 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर केसनिया नाम की यूजर ने एक रील को शेयर किया है. इस रील पर अब तक 8 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं. वीडियो में महिला HITEC सिटी घूमते नजर आ रही है और वहां की सिटी की तारीफ कर रही है.

वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो में एक रशियन महिला दिखाई देती है, जो वीडियो की शुरुआत में शॉकिंग रिएक्शन देती नजर आती है. वीडियो में लिखा हुआ है कि हबीबी ये दुबई नहीं है... ये हैदराबाद है.

इसके बाद वीडियो में सिटी की अलग-अलग जगह दिखाई जाती है, जो काफी खूबसूरत हैं. महिला इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखती है कि वो HI-TECH सिटी के सनसेट को अपने वीडियो में कैद कर रही है.

लोग कर रहे है वीडियो को पसंद

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब तक इसे 8 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. लोग महिला के हैदराबाद की तुलना दुबई के साथ किए जाने को पसंद करते नजर आ रहे हैं.

कमेंट में मिल रहे हैं रिएक्शन

लोग इंस्टाग्राम पर इस वायरल रील में अपने रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोगों ने कमेंट में हैदराबाद के डेवलपमेंट की काफी तारीफ की.लोग हैदराबाद सिटी के लिए अपना प्यार कमेंट के माध्यम से शेयर कर रहे हैं.

कुछ यूजर लिख रहे हैं कि यह हमारे लिए गर्व की बात है, जब भी कोई बाहर से यहां आकर हैदराबाद की तारीफ करता है तो काफी अच्छा महसूस होता है. वहीं, कुछ यूजर लिख रहे हैं कि यह पूरा हैदराबाद नहीं है, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है वो केवल एक कॉर्नर है.

