इंसानों के बीच लौटा 'मोगली', जंगल छोड़ सूट-बूट पहनकर जाने लगा स्कूल

अफ्रीकी देश रवांडा (Rwanda) के जंजीमन एली (Zanziman Ellie) नाम के शख्स की कहानी सुर्खियों में हैं. जंजीमन को रियल लाइफ 'मोगली' (Real Life Mowgli) कहकर बुलाया जा रहा है. जंजीमन इंसानों की जगह जानवरों के साथ रहता था. लंबे समय तक जानवरों और जंगलों में रहने के कारण उसकी हरकतें इंसानों से बिल्कुल अलग हो गईं. लेकिन अब धीरे-धीरे जंजीमन नार्मल हो रहा है. यही नहीं वो अब स्कूल भी जाने लगा है. आइए जानते हैं इस 'मोगली' की कहानी..

'द सन यूके' के मुताबिक, जंजीमन एली का जन्‍म 1999 में हुआ था. पैदा होते ही वह वह माइक्रोसेफली (Microcephaly) बीमारी से पीड़ित हो गया. जिसके चलते उसका उसका चेहरा अजीब सा हो गया और सिर बॉडी के मुकाबले काफी छोटा रह गया. थोड़ा बड़ा होने पर जंजीमन और भी भयानक दिखने लगा. लोग उसे चिढ़ाने लगे.

इन सबके बीच जंजीमन घर-परिवार छोड़ जंगल में रहने लगा. वो अपना अधिकांश समय जंगल में ही बिताता. घर वाले चाहे जितना भी कोशिश करते वो भागकर जंगल में चला जाता. बचपन से ही उसको जंगल में जानवरों के बीच रहना पसंद था. कई सालों तक वह जंगल में 'मोगली' के तरह जीवन व्यतीत करता. लोग उसे रियल लाइफ Mowgli कहकर बुलाने लगे.

