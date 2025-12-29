'क्या एक्टिंग है…', पाकिस्तान के पॉडकास्ट में बीच आया मर्डर कॉल, ASP बोलीं-अभी आती हूं

पाकिस्तान की एक महिला पुलिस अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक पॉडकास्ट का है, जिसमें लाहौर में तैनात असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP) शेहरबानो नक़वी नजर आ रही हैं. लेकिन पॉडकास्ट के बीच वह ऐसा कुछ कर देती हैं कि सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे-ये पॉडकास्ट है या ड्रामा? वहीं कई यूजर्स ने कमेंट किया कि मैडम ने क्या एक्टिंग की है.
वीडियो में दिखता है कि पॉडकास्ट के दौरान शेहरबानो नकवी अचानक फोन उठाती हैं. उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और बातचीत का अंदाज देखकर कई लोगों को यह सीन नाटकीय लगा. कॉल पर वह कहती हैं-हां, कहां? आरोपी पकड़ लिया गया है? बहुत अच्छा, मैं आ रही हूं.इसके बाद वह पॉडकास्टर से कहती हैं-एक मर्डर हो गया है, मैं अभी होकर आती हूं.
करीब एक घंटे बाद वह वापस लौटती हैं. जब पॉडकास्टर इमरजेंसी के बारे में पूछता है, तो वह कन्फर्म करती हैं-मर्डर. उन्होंने बताया कि मामला डिफेंस फेज ए, के-ब्लॉक का है. उनके मुताबिक आरोपी और पीड़ित दोस्त थे और पैसों के विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया.
@alizaihere) ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा-किसी सभ्य समाज में अगर कोई पुलिस अफसर इस तरह का नाटक करता, तो उसे न सिर्फ नौकरी से निकाल दिया जाता बल्कि जेल भी भेज दिया जाता. एक घंटे में तो FIR तक दर्ज नहीं होती, लेकिन मैडम ने न सिर्फ कातिल पकड़ लिया, बल्कि हत्या की वजह और पूरी कहानी मीडिया को भी बता दी. जिन मामलों में अदालतों को सालों लग जाते हैं, वह सब कुछ एक घंटे में कर दिया गया. वाह जी वाह.
देखें वायरल वीडियो
पाकिस्तान का पॉडकास्ट भी फिक्स
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि लाहौर की पुलिस इतनी एक्टिव है कि एक घंटे में केस सॉल्व कर दिया, जिस पर यकीन करना मुश्किल है. वहीं कई यूजर्स का कहना है कि मैडम के चेहरे के हाव-भाव से यह पूरा सीन एक्टिंग जैसा लग रहा है और पाकिस्तान का यह पॉडकास्ट पहले से फिक्स लगता है. कुछ लोगों ने तो यहां तक लिख दिया कि पाकिस्तान जिस तरह दुनिया के सामने झूठ बोलता है, वही अब अपने पॉडकास्ट में भी कर रहा है.