6 महल, 600 मिलियन डॉलर की यॉट और जंबो जेट, ऐसी जिंदगी जीते हैं ओमान के सुल्तान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान दौरे पर हैं. उनके इस दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां वह ओमान के मौजूदा सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात करेंगे. सुल्तान हैथम 2020 में अपने चचेरे भाई सुल्तान काबूस बिन सईद के निधन के बाद सत्ता में आए थे. एक तरफ कूटनीतिक मुलाकातें चर्चा में हैं, वहीं दूसरी तरफ सुल्तान हैथम की शाही और लग्जरी लाइफस्टाइल भी लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है.

गल्फ न्यूज के मुताबिक, सुल्तान हैथम बिन तारिक दुनिया के उन गिने-चुने शासकों में शामिल हैं, जिनके पास सत्ता के साथ-साथ अकूत संपत्ति, भव्य महल और लग्जरी संसाधनों की कोई कमी नहीं है. उनकी अनुमानित संपत्ति करीब 1 अरब डॉलर मानी जाती है, लेकिन उनकी असली शान उनके शाही ठिकानों और सुविधाओं से झलकती है.

छह महल, जिनकी भव्यता देख दंग रह जाएंगे

सुल्तान हैथम के पास ओमान में कुल छह शाही महल बताए जाते हैं. इनमें सबसे प्रसिद्ध है मस्कट में स्थित अल आलम पैलेस, जिसकी उम्र करीब 200 साल है. नीले और सुनहरे रंगों से सजा यह महल पारंपरिक इस्लामिक और आधुनिक वास्तुकला का अनोखा मिश्रण है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, अल आलम पैलेस के आसपास का इलाका इतना भव्य है कि इसे देखने के लिए दुनियाभर से पर्यटक आते हैं. यह महल 16वीं सदी में बने मीरानी और जलाली किलों से घिरा हुआ है, जो इसकी शाही सुरक्षा और इतिहास को और खास बनाते हैं.

इसके अलावा फ्लैग पैलेस भी उनकी शाही संपत्तियों में शामिल है, जिसे 1972 में शाही निवास के रूप में दोबारा तैयार किया गया था. इस महल में चमकदार संगमरमर, आलीशान गेस्ट विला, स्विमिंग पूल, स्पा और सजे-संवरे बाग हैं. अतीत में यहां ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, किंग चार्ल्स और नीदरलैंड की रानी जैसे मेहमान ठहर चुके हैं.

Al Alam Palace (Photo: Pixabay)

इंग्लैंड में भी शाही ठाठ

सिर्फ ओमान ही नहीं, बल्कि सुल्तान हैथम की लग्जरी लाइफ यूरोप तक फैली हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पास लंदन और दक्षिणी इंग्लैंड में कम से कम 9 आलीशान संपत्तियां हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 100 मिलियन डॉलर आंकी जाती है.इनमें 14 एकड़ में फैला हसेलौर हाउस और 35 मिलियन डॉलर का वॉनहैम मैनर शामिल है, जहां झील, हिरणों के लिए चारागाह और ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं.

जंबो जेट से सफर, हेलिकॉप्टर भी तैयार

ओमान रॉयल फ्लाइट का बेड़ा भी उनकी शान का बड़ा प्रतीक है. इसमें तीन बोइंग 747 जंबो जेट, दो एयरबस A320 और अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर शामिल हैं.इन जेट्स को उड़ता हुआ महल कहा जाता है, जिनमें बेडरूम, लाउंज और वीआईपी सुइट मौजूद हैं. बताया जाता है कि सुल्तान हैथम छोटे बिजनेस जेट की बजाय सीधे जंबो जेट से सफर करना पसंद करते हैं.

समंदर पर चलता महल

सुल्तान हैथम की लग्जरी लाइफ का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है उनकी विशाल यॉट ‘अल सईद’. करीब 508 फीट लंबी इस यॉट की कीमत लगभग 600 मिलियन डॉलर बताई जाती है.यह यॉट किसी क्रूज शिप से कम नहीं.इसमें दर्जनों केबिन, मेडिकल रूम, मीटिंग हॉल और निजी सिनेमा तक मौजूद है. इसके अलावा उनके पास अल सलामाह नाम की एक और शाही यॉट भी है.

Photo Credit-Wikipedia

महंगे तोहफों के लिए मशहूर

रिपोर्ट्स के अनुसार, सुल्तान हैथम बिन तारिक शाही खंजर के प्रतीक वाली रोलेक्स घड़ियां उपहार में देने के लिए भी जाने जाते हैं. उनके तोहफे अक्सर कूटनीतिक रिश्तों की शान माने जाते हैं.इतनी अपार दौलत और शाही सुविधाओं के बावजूद सुल्तान हैथम खुद को सिर्फ विलासिता तक सीमित नहीं रखते. उनका विजन 2040 शिक्षा, स्वास्थ्य और तेल पर निर्भरता कम करने पर केंद्रित है.

उनकी लग्जरी लाइफ भले ही चौंकाने वाली हो, लेकिन यह भी साफ है कि वह अमीरी को सिर्फ शौक नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के तौर पर देखते हैं.

