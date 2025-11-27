पॉल्यूशन के कारण करानी पड़ी बेटे की सर्जरी, महिला ने वीडियो शेयर कर बताया अपना दर्द

नोएडा की एक महिला ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर के बढ़ते प्रदूषण की वजह से उसके छोटे बेटे की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे सर्जरी करवानी पड़ी. महिला ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अस्पताल में भर्ती अपने बेटे की हालत दिखाते हुए अपनी तकलीफ बताती है.साक्षी पाहवा नाम की इस महिला ने लिखा कि वह दो साल पहले अपने परिवार के साथ दिल्ली-एनसीआर में शिफ्ट हुई थीं. तभी से उनके बच्चे को लगातार सर्दी-खांसी, एलर्जी और सांस लेने में दिक्कत रहने लगी. कई दवाइयां आजमाईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. साक्षी ने कहा कि प्रदूषण बढ़ता गया और उनके बच्चे की परेशानी भी.

बच्चे की तकलीफ लगातार बढ़ रही

पोस्ट में उन्होंने लिखा- “माता-पिता होने के नाते, उसे अस्पताल में रोता देखकर हमारा दिल टूट गया. हम टैक्स देते हैं और बदले में हमारे बच्चों को यही मिलता है. अब आवाज उठाने का समय आ गया है.”दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण ने न सिर्फ हमारी सांस लेने वाली हवा को प्रभावित किया... बल्कि मेरे नन्हे-मुन्नों को सर्जरी करवानी पड़ी. दो साल पहले हम यहां शिफ्ट हुए थे, और उसी दिन से लगातार सर्दी-खांसी, लगातार एलर्जी और सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई.

कोई दवा काम नहीं आई, बस प्रदूषण बढ़ता ही गया. माता-पिता होने के नाते, उसे अस्पताल में रोता देखकर हम इतने टूट गए कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. हम टैक्स देते हैं... और बदले में हमारे बच्चों को वही मिलता है. अब आवाज उठाने का समय आ गया है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

पोस्ट देखने के बाद कई लोगों ने अपनी चिंता और गुस्सा जाहिर किया. एक यूजर ने सलाह दी—“कृपया रहने की जगह बदल लें. दवाइयों और तकलीफ से बेहतर है कि आप किसी साफ हवा वाले शहर में जाए.” दूसरे ने लिखा—“यह बहुत डरावना है. लोग बीमार हो रहे हैं और सरकार सच्चाई छिपाने में लगी है. तीसरे यूजर ने कहा—“जिन्हें लगता है कि यह प्रदूषण की वजह से नहीं है, वे अस्पताल जाकर देखें. ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग खराब हवा की वजह से बीमार हो रहे हैं.”

दिल्ली की हवा की स्थिति

बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 337 दर्ज किया गया, जो “बहुत खराब” श्रेणी में आता है. शहर के 39 एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 34 ने “बहुत खराब” और बाकी 5 ने “खराब” हवा दर्ज की.

