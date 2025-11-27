scorecardresearch
 

Feedback

पॉल्यूशन के कारण करानी पड़ी बेटे की सर्जरी, महिला ने वीडियो शेयर कर बताया अपना दर्द

नोएडा की एक महिला ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर के ज़्यादा प्रदूषण की वजह से उसके छोटे बेटे की सेहत इतनी खराब हो गई. महिला ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर कहा कि वह दो साल से यहां रह रही हैं और तब से बच्चे को लगातार सर्दी-खांसी, एलर्जी और सांस की दिक्कत हो रही थी.

Advertisement
X
कई लोग उनकी पोस्ट पर दुख जताते हुए कह रहे हैं कि दिल्ली की हवा बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत खतरनाक बन गई है. ( Photo: Instagram/ baby.khrisha_jayrit)
कई लोग उनकी पोस्ट पर दुख जताते हुए कह रहे हैं कि दिल्ली की हवा बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत खतरनाक बन गई है. ( Photo: Instagram/ baby.khrisha_jayrit)

नोएडा की एक महिला ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर के बढ़ते प्रदूषण की वजह से उसके छोटे बेटे की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे सर्जरी करवानी पड़ी. महिला ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अस्पताल में भर्ती अपने बेटे की हालत दिखाते हुए अपनी तकलीफ बताती है.साक्षी पाहवा नाम की इस महिला ने लिखा कि वह दो साल पहले अपने परिवार के साथ दिल्ली-एनसीआर में शिफ्ट हुई थीं. तभी से उनके बच्चे को लगातार सर्दी-खांसी, एलर्जी और सांस लेने में दिक्कत रहने लगी. कई दवाइयां आजमाईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. साक्षी ने कहा कि प्रदूषण बढ़ता गया और उनके बच्चे की परेशानी भी.

बच्चे की तकलीफ लगातार बढ़ रही
पोस्ट में उन्होंने लिखा- “माता-पिता होने के नाते, उसे अस्पताल में रोता देखकर हमारा दिल टूट गया. हम टैक्स देते हैं और बदले में हमारे बच्चों को यही मिलता है. अब आवाज उठाने का समय आ गया है.”दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण ने न सिर्फ हमारी सांस लेने वाली हवा को प्रभावित किया... बल्कि मेरे नन्हे-मुन्नों को सर्जरी करवानी पड़ी. दो साल पहले हम यहां शिफ्ट हुए थे, और उसी दिन से लगातार सर्दी-खांसी, लगातार एलर्जी और सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई.

कोई दवा काम नहीं आई, बस प्रदूषण बढ़ता ही गया. माता-पिता होने के नाते, उसे अस्पताल में रोता देखकर हम इतने टूट गए कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. हम टैक्स देते हैं... और बदले में हमारे बच्चों को वही मिलता है. अब आवाज उठाने का समय आ गया है.  

Advertisement

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
पोस्ट देखने के बाद कई लोगों ने अपनी चिंता और गुस्सा जाहिर किया. एक यूजर ने सलाह दी—“कृपया रहने की जगह बदल लें. दवाइयों और तकलीफ से बेहतर है कि आप किसी साफ हवा वाले शहर में जाए.” दूसरे ने लिखा—“यह बहुत डरावना है. लोग बीमार हो रहे हैं और सरकार सच्चाई छिपाने में लगी है. तीसरे यूजर ने कहा—“जिन्हें लगता है कि यह प्रदूषण की वजह से नहीं है, वे अस्पताल जाकर देखें. ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग खराब हवा की वजह से बीमार हो रहे हैं.”

सम्बंधित ख़बरें

सीजेाई सूर्यकांत ने दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर चिंता जताई (Photo: PTI)
SC वर्चुअल मोड में चलेगा? प्रदूषण पर चिंता जताते हुए चीफ जस्टिस बोले- सांस लेने में हो रही दिक्कत 
Mumbai pollution update air quality index crosses 300
दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी सासों पर गहराया संकट, इतना हुआ AQI 
ash from ethiopian volcano reaches delhi affecting air quality
इथियोपिया वोल्केनो की राख से क्या और जहरीली होगी दिल्ली की हवा? 
Ethiopia Volcano Plume
लाल सागर से दिल्ली तक... इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख की पूरी कहानी  
Delhi as the most polluted (Photo- PTI)
दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित राज्य, चंडीगढ़-हरियाणा की हवा भी खराब, रिपोर्ट में खुलासा 

दिल्ली की हवा की स्थिति
बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 337 दर्ज किया गया, जो “बहुत खराब” श्रेणी में आता है. शहर के 39 एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 34 ने “बहुत खराब” और बाकी 5 ने “खराब” हवा दर्ज की.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement