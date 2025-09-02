न्यूयॉर्क में कितनी सैलरी चाहिए जीने के लिए? 1.32 करोड़ ऑफर पर इंजीनियर का सवाल वायरल

न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर में रहना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट से लगाया जा सकता है. 30 साल के इस इंजीनियर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Blind पर लिखा कि उन्हें न्यूयॉर्क में एक नई जॉब का ऑफर मिला है, लेकिन सैलरी सिर्फ 1 करोड़ 32 लाख रुपये सालाना है. सवाल यह है कि क्या इतनी सैलरी वहां आराम से जीने के लिए काफी है?

पहले मिलती थी दोगुनी सैलरी

अगर इस सैलरी को भारत की नजर से देखा जाए तो यह एक अच्छी और आरामदायक जिंदगी जीने के लिए काफी है, लेकिन न्यूयॉर्क, जिसे दुनिया की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, वहां क्या इतनी सैलरी भी सर्वाइव करने के लिए पर्याप्त है?

इंजीनियर ने बताया कि पिछले साल उनकी जॉब चली गई थी. तब वह एक रिमोट टेक जॉब में करीब 2 करोड़ 82 लाख रुपये सालाना कमाते थे. अब 8 महीने तक लगातार इंटरव्यू देने और 7 राउंड्स की कठिन प्रक्रिया से गुजरने के बाद उन्हें न्यूयॉर्क की एक नॉन-टेक कंपनी से ऑफर मिला, लेकिन इसमें न तो रिलोकेशन सपोर्ट है और न ही मोलभाव की गुंजाइश.

'थक चुका हूं इंटरव्यू देकर'

इंजीनियर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मेरे पास सिर्फ 3–4 महीने के खर्च जितनी सेविंग्स बची हैं. अब तक 38 बार फाइनल राउंड्स तक पहुंचकर हार झेल चुका हूं. इंटरव्यू कोचिंग पर करीब ढाई लाख रुपये भी खर्च किए, लेकिन अब सच कहूं तो मैं बेहद थक चुका हूं.

सोशल मीडिया पर मिली-जुली राय

इस पोस्ट पर यूजर्स ने अलग-अलग राय दी. एक यूजर ने लिखा कि 1 करोड़ 32 लाख रुपये न्यूयॉर्क के हिसाब से बहुत कम हैं, रहना मुश्किल होगा.दूसरे ने कहा कि सिंगल इंसान के लिए शुरुआत में मैनेज हो सकता है, लेकिन बाद में न्यू जर्सी शिफ्ट करना बेहतर रहेगा.वहीं एक अन्य ने लिखा कि जब काम का स्ट्रेस ज्यादा हो और सैलरी कम लगे, तो जॉब और भी कठिन महसूस होती है.

