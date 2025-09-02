scorecardresearch
 

Feedback

न्यूयॉर्क में कितनी सैलरी चाहिए जीने के लिए? 1.32 करोड़ ऑफर पर इंजीनियर का सवाल वायरल

न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर माना जाता है, जहां करोड़ों की सैलरी भी कई बार कम पड़ जाती है. इसी से जुड़ा एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अनुभव सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इंजीनियर का कहना है कि उन्हें सालाना 1 करोड़ 32 लाख रुपये की नई जॉब ऑफर हुई है, लेकिन महंगाई और लाइफस्टाइल को देखते हुए यह सैलरी भी वहां आराम से जीने के लिए काफी नहीं लग रही.

Advertisement
X
न्यूयॉर्क में 1.32 करोड़ की सैलरी भी नहीं काफी? (Photo: Pexel)
न्यूयॉर्क में 1.32 करोड़ की सैलरी भी नहीं काफी? (Photo: Pexel)

न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर में रहना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट से लगाया जा सकता है. 30 साल के इस इंजीनियर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Blind पर लिखा कि उन्हें न्यूयॉर्क में एक नई जॉब का ऑफर मिला है, लेकिन सैलरी सिर्फ 1 करोड़ 32 लाख रुपये सालाना है. सवाल यह है कि क्या इतनी सैलरी वहां आराम से जीने के लिए काफी है?

पहले मिलती थी दोगुनी सैलरी

अगर इस सैलरी को भारत की नजर से देखा जाए तो यह एक अच्छी और आरामदायक जिंदगी जीने के लिए काफी है, लेकिन न्यूयॉर्क, जिसे दुनिया की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, वहां क्या इतनी सैलरी भी सर्वाइव करने के लिए पर्याप्त है?

सम्बंधित ख़बरें

भारतीय डेटा साइंटिस्ट का लिंक्डइन पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. (Photo: Linkedin/ Kapil Bhatt)
अमेरिकी सहकर्मियों ने भारतीय टीम को बनाया 'डंपिंग ग्राउंड' , डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट वायरल 
tiger postmortum compulsary why?
हर Tiger Death पर पोस्टमार्टम जरूरी होता है? जानें... 
brain-cancer-patient-proposes-girlfriend-for-marriage-after-doctors-warning
मौत करीब थी, युवक ने गर्लफ्रेंड से पूछा– क्या अब शादी करोगी? मिला ये जवाब 
sco-summit-shahbaz-sharif-runs-to-putin-body-language-trolled
कभी हाथ मिलाने की दौड़, कभी कोने में खड़े… SCO समिट में ऐसे ट्रोल हुए शहबाज शरीफ 
भारतीय ब्लॉगर सारिका यादव ने भारतीय युवाओं को 5-6 साल विदेश जाकर काम जरूर करना चाहिए. ( (Photo: Instagram/ sarika_in_america)
विदेश जाकर 5-6 साल काम करो, जिंदगी बदल जाएगी... भारतीय ब्लॉगर का पोस्ट वायरल 

इंजीनियर ने बताया कि पिछले साल उनकी जॉब चली गई थी. तब वह एक रिमोट टेक जॉब में करीब 2 करोड़ 82 लाख रुपये सालाना कमाते थे. अब 8 महीने तक लगातार इंटरव्यू देने और 7 राउंड्स की कठिन प्रक्रिया से गुजरने के बाद उन्हें न्यूयॉर्क की एक नॉन-टेक कंपनी से ऑफर मिला, लेकिन इसमें न तो रिलोकेशन सपोर्ट है और न ही मोलभाव की गुंजाइश.

'थक चुका हूं इंटरव्यू देकर'

इंजीनियर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मेरे पास सिर्फ 3–4 महीने के खर्च जितनी सेविंग्स बची हैं. अब तक 38 बार फाइनल राउंड्स तक पहुंचकर हार झेल चुका हूं. इंटरव्यू कोचिंग पर करीब ढाई लाख रुपये भी खर्च किए, लेकिन अब सच कहूं तो मैं बेहद थक चुका हूं.

Advertisement

सोशल मीडिया पर मिली-जुली राय

इस पोस्ट पर यूजर्स ने अलग-अलग राय दी. एक यूजर ने लिखा कि 1 करोड़ 32 लाख रुपये न्यूयॉर्क के हिसाब से बहुत कम हैं, रहना मुश्किल होगा.दूसरे ने कहा कि सिंगल इंसान के लिए शुरुआत में मैनेज हो सकता है, लेकिन बाद में न्यू जर्सी शिफ्ट करना बेहतर रहेगा.वहीं एक अन्य ने लिखा कि जब काम का स्ट्रेस ज्यादा हो और सैलरी कम लगे, तो जॉब और भी कठिन महसूस होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement