कौन हैं नेपाल के सबसे अमीर शख्स? जिनका भारत से है पुराना कनेक्शन

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के बाद युवाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया. इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने अपना फैसला तो वापस ले लिया, लेकिन अभी भी युवाओं के बीच आक्रोश है. दुनियाभर में नेपाल की चर्चा हो रही है और इस बीच वहां के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है और क्या करते हैं यह भी सर्च किया जा रहा है. आइए जानते हैं नेपाल के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं.

फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार, बिनोद चौधरी नेपाल के सबसे अमीर शख्स हैं. उनकी कुल संपत्ति 2 अरब अमेरिकी डॉलर की बताई जाती है. उन्हें फोर्बस की अमीर लोगों की लिस्ट में भी शामिल किया गया था. उन्हें इस लिस्ट में 1763वां स्थान मिला था. बता दें कि चौधरी ग्रुप (CG) के अध्यक्ष भी हैं.

चौधरी ने 2013 में फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में अपनी शुरुआत की थी. उनकी अनुमानित कुल संपत्ति तब 1 अरब अमेरिकी डॉलर थी और आज, 2 अरब अमेरिकी डॉलर (15,000 करोड़ रुपये से अधिक) हो गई है. चौधरी को बेहद सफल इंस्टेंट नूडल ब्रांड वाई वाई के विकास के लिए जाना जाता है, जिसने एक साधारण विचार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल व्यवसाय में बदल दिया था.

मारवाड़ी परिवार में जन्में हैं बिनोद

बिनोद चौधरी काठमांडू में एक मारवाड़ी परिवार में जन्मे हैं. बिनोद चौधरी के दादा एक भारतीय प्रवासी थे, जिन्होंने नेपाल में पारिवारिक कपड़ा व्यवसाय शुरू किया था. चौधरी के पिता ने पारिवारिक व्यवसाय को निर्माण और अन्य उद्योगों में विस्तारित किया. बिनोद चौधरी के बचपन और पालन-पोषण ने एक उद्यमी के रूप में उनके भविष्य के करियर के लिए एक मज़बूत आधार प्रदान किया.

Advertisement

जेआरडी टाटा से मिले प्रेरणा

अपने परिवार की कारोबारी परंपरा और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन चौधरी से प्रभावित होकर, उन्होंने जेआरडी टाटा के बिजनेस से प्रेरणा ली है. इन प्रभावों ने उनके आदर्शों और व्यावसायिक सोच को निर्देशित और प्रेरित किया. इन्हीं प्रभावों ने उनके सोचने का तरीका और बिज़नेस करने का नजरिया तय किया.

ताज होटल में हिस्सेदारी

सीजी ग्रुप के पास होटल का बड़ा बिज़नेस भी है. इसके पास कुल 143 होटल संपत्तियां हैं. इनमें से कुछ होटल खुद के हैं और कुछ वे मैनेज करते हैं. इन होटलों में भारत की मशहूर ताज होटल श्रृंखला (Taj Hotels) के साथ भी उनके कई लक्ज़री होटल शामिल हैं. इसके अलावा उनकी कंपनी वाइ वाइ (Wai Wai) नूडल्स बनाने वाली कंपनी के कारखाने सिर्फ नेपाल में ही नहीं हैं, बल्कि भारत, सर्बिया और बांग्लादेश में भी हैं. इसके अलावा मिस्र में भी एक नया कारखाना बनाया जा रहा है. कंपनी अब सिर्फ नूडल्स ही नहीं, बल्कि कई तरह के सॉस भी बाजार में लाने की तैयारी कर रही है.

---- समाप्त ----