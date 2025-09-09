'नेता जती सबै चोर...' चर्चा में बालेन शाह का ये पुराना रैप सॉन्ग, लोग बोल रहे- आप हो नेपाल के अगले PM

नेपाल में सोशल मीडिया बैन हटने के बाद भी जेन-जी युवाओं का हिंसक प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के निजी आवास, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन में घुसकर तोड़फोड़ की है. इसके साथ ही संसद भवन में आग लगा दी है. बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, गृहमंत्री समेत कई मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इसी बीच, अब नेपाल के चर्चित नेता और काठमांडू महानगर के मेयर बालेन शाह का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है. मांग की जा रही है कि इन्हीं को नेपाल का अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए.

सोशल मीडिया पर भी लोग मांग कर रहे हैं कि अब बालेन शाह को सत्ता सौंप दी जानी चाहिए. बता दें कि बालेन शाह राजनीति में सक्रिय होने के साथ-साथ रैपर और सिंगर भी हैं. नेपाल में बालेन के प्रभाव और फैन फॉलोइंग के आधार पर टाइम मैगजीन ने उन्हें 2023 की अपनी शीर्ष 100 शख्सियतों की सूची में शामिल किया था. जूदा आंदोलन को भी बालेन ने खुला समर्थन दिया है, जिसके चलते युवा उन्हें अपना ‘हीरो’ मानकर आगे बढ़ा रहे हैं.

इस बीच उनका एक पुराना रैप सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो गया है. साल 2020 में पोस्ट किए गए इस रैप वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि नेपाल को अगला प्रधानमंत्री बालेन शाह ही चाहिए. इस रैप सॉन्ग में बालेन कह रहे हैं कि देश की रक्षा करने वाले नेता चोर हैं और देश को लूट रहे हैं. कानून कायदे का गलत फायदा उठाते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं. रैप में आगे उन्होंने कहा कि नेता और बड़े लोग आम जनता की गरीबी पर राजनीति करते हैं लेकिन खुद शानो-शौकत में जीते हैं. गरीब की आवाज कोई नहीं सुनता, उसके लिए "कोई बोलने वाला नहीं".

गाने के लिरिक्स कुछ इस प्रकार हैं. (यह लिरिक्स नेपाली से हिंदी में गूगल ट्रांसलेट की गई हैं).

देश की रक्षा करने वाले सब बेवकूफ़ हैं

नेता सब चोर हैं, देश लूट चुके हैं

माँ की साड़ी में ही कटु सोच रखते हैं

खाने का समय एक, करने का समय अलग-अलग है

नंगे, बेइज्जत, नावाबाद

सभी मिलकर देश को खाते और बांटते हैं हम

हमेशा चिलिम (बेवजह की आदत) फूंकते जैसे मामलों को बिगाड़ते हैं

सस्ती साड़ी, महंगी गाड़ी.



कानून-कायदे को बेइज्जत करके बेवकूफ़ बना देते हैं

महिलाओं में कुंवारी को बचाने वाले बलात्कारी

गाड़ी में पहचान छुपाकर लूटते रहते हैं हम

बाढ़ में बीमारियों को फैलाने वाला वही पानी

देश के कर्मचारी, शक्तिशाली सरकारी

३० हजार वेतन, ३० घर

बीच बाज़ार की सड़क में पचास खड्डे छोड़ देते हैं

जैसे कि जेब भारी, बैंक खाली, सात तह अधिकारी

कौन भरेगा सात समुद्र पार देश की सारी उधारी?

गाय को पत्थर पर बिठाया, मोई (संबंध) नहीं, मोई नहीं

गरीब की चमेली, बोल देने वाला कोई नहीं

गरीब की बोल देने वाला कोई नहीं, कोई नहीं

गरीब की चमेली, बोल देने वाला कोई नहीं...

बालेन शाह के रैप वीडियो पर एक यू-ट्यूब यूज़र ने कमेंट किया कि, "अभी बालेन को पूरा सपोर्ट करके आगे लाना ही सही होगा." एक अन्य यूज़र ने लिखा, "यह गाने का असली कमाल यही है कि यह सच को छूते ही सबको महसूस होता है, बाकी तो लाजवाब है.वाह दाई, सच में सच्चा कलाकार हो आप." एक और यूज़र ने लिखा, "बालेन भाई अगर प्रधानमंत्री बन गए तो देखना, हिमाचल जैसी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे." एक और यू-ट्यूब यूज़र ने कमेंट किया कि, "अगर 2085 में हमारे बालेन सर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो मेरे जैसा कौन खुश होगा?"

बालेन शाह को आज पीएम बनाने की बात की जा रही है, लेकिन करियर की शुरुआत में वे एक इंजीनियर थे.इसके बाद उन्होंने रैप की दुनिया में कदम रखा.रैप करने के बाद वो राजनीति में आए.राजनीति में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले काठमांडू के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ा और वे जीत भी गए.

नेपाल में जेन-ज़ी आंदोलन का केंद्र कैसे बने बालेन शाह?

नेपाल में पॉलिटिशियन के बच्चों की लैविश लाइफ़ की ओर इशारा करते हुए कई ट्वीट हुए और फिर #nepokid सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा.इसके बाद सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाने की बात कही.25 अगस्त को नेपाल सरकार ने विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों को सात दिन में अपने देश में पंजीकरण कराने का फ़रमान जारी किया.इसका उद्देश्य था प्लेटफ़ॉर्म्स पर कंटेंट मॉनिटरिंग और देश के नियमों का पालन सुनिश्चित करना.हालांकि, अधिकांश सोशल मीडिया कंपनियाँ इस पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाईं.

इसके बाद सरकार ने 4 सितंबर 2025 को फ़ेसबुक, X (पूर्व में ट्विटर), यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप सहित 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर बैन लगा दिया.साथ ही इंटरनेट की गति को भी काफ़ी धीमा कर दिया गया.प्लेटफ़ॉर्म्स पर बैन लगने के बाद नेपाल में जनता, ख़ासकर जनरेशन Z और युवा वर्ग में नाराज़गी का माहौल बन गया.

इसके बाद युवा सड़कों पर उतर आए और इस फ़ैसले का जमकर विरोध-प्रदर्शन किया.देखते-देखते यह आंदोलन बड़ा होता गया और पीएम को इस्तीफ़ा देना पड़ा.इस पूरे आंदोलन में बालेन सक्रिय रहे और युवाओं को सपोर्ट कर रहे हैं.इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालेंद्र शाह (बालेन) से मेयर पद से इस्तीफ़ा देने और राष्ट्रीय नेतृत्व संभालने का आग्रह करने वाले पोस्टों की बाढ़ आ गई है.

