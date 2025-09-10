जिसे जो मिला, लूट लिया... नेपाल में Gen-Z आंदोलनकारियों ने मचाई सरेआम लूट, सामने आए वीडियो

नेपाल में Gen Z आंदोलन भड़का हुआ है. युवाओं के व्यापक विद्रोह की वजह से वहां की सरकार गिर गई और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित शीर्ष नेता पद से इस्तीफा देकर अंडरग्राउंड हो चुके हैं. वहां का माहौल काफी अराजक हो गया है. सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वहां की मौजूदा हालात को बयां करती है.

सोशल मीडिया पर आंदोलन के बीच लूटपाट के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. सड़कों पर लोगों का हुजूम, बिल्डिंग्स में लगी आग, जगह-जगह से उठता काले धुएं का गुबार, कुछ ऐसी पृष्ठभूमि में प्राइवेट प्रॉपर्टियों में तोड़फोड़ करते और सामान उठाकर ले जाते आंदोलनकारी दिखाई दे रहे हैं.

बिना डर के मॉल में घुसकर फ्री में सामान उठाकर ले गए लोग

नेपाल में जारी अशांति के बीच स्थानीय व्यवसाय बुरी तरह से हिंसा की चपेट में आया है. सुन्सरी के दुभाबी में भगवती चौधरी का सुपरमार्केट लुटेरों के निशाने पर आया गया जो देशभर में प्रदर्शन के बीच कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है. लोग बिना किसी डर के मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुस रहे हैं और अपनी पसंद की चीजें मुफ्त में ले जा रहे हैं.

लूटपाट के वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल

ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग दुकानों को लूटकर भागते दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @MihirkJha नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसमें लोग एक मॉल में घुसकर सामान लूटते दिखाई दे रहे हैं.

Advertisement

महिला, पुरुष, बच्चे, युवक-युवतियां हर कोई, जिसके हाथ जो लग रहा है, उठाकर भागते दिख रहे हैं. लोग बाइक पर कपड़े और बर्तन लेकर जाते दिख रहे हैं. वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा है कि राजनेताओं और उनके भ्रष्टाचार से निराश होकर, जेनरेशन जेड ने निजी संपत्ति, दुकानों और मॉल को लूटने और तोड़फोड़ करने का फैसला किया है.

पुलिस स्टेशन से लूट लिए हथियार

ऐसा ही एक और वीडियो @divya_gandotra नाम के हैंडल ने भी एक्स पर शेयर किया है. इसमें कुछ लोग एक जले हुए भवन से रायफल और बंदूक जैसे असलहा लेकर भागते दिख रहे हैं. यूजर ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया और वहां रखे हथियार लूट लिए.

Nepal Protestors looting weapons from Police station, what next? pic.twitter.com/kky20xS8Jf — Divya Gandotra Tandon (@divya_gandotra) September 10, 2025

शराब लूटते दिखे लोग

एक अन्य वायरल वीडियो में लोग शराब की बोतल लूटकर भागते नजर आ रहे हैं. एक्स पर @Platypuss_10 नाम के यूजर ने यह वीडियो शेयर किया है. इसमें दो शख्स बाइक पर एक बड़ा सा कांसे का कलश लेकर जाते दिख रहे हैं. वहीं पीछे से कुछ लोग हाथ में शराब की बोतल लेकर एक भागते दिखाई दे रहे हैं.

Even Many protesters in Nepal seen looting Alcohol & Liquors during the Protest! https://t.co/bYk58RfB6g pic.twitter.com/idpfjnOpFI — Chauhan (@Platypuss_10) September 10, 2025

नेपाल का एक और वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. इसमें कुछ हथियारबंद लोगों को नेपाली आर्मी काबू करती दिखाई दे रही है. वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया गया है कि सभी हथियारबंद लोग विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बैंक में डकैती को अंजाम देने की कोशिश में थे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कौन हैं बालेन शाह? जिन्हें सत्ता सौंपने की मांग कर रहे नेपाल के Gen-Z आंदोलनकारी

नेपाल में युवाओं के आक्रोश की वजह से उपजे हिंसक आंदोलन ने उथल-पुथल मचा दिया है. इस अराजक स्थिति का फायदा वहां के कुछ असमाजिक लोग भी उठा रहे हैं और दुकानों व मॉलों में लूट-पाट करते दिख रहे हैं. कहीं कोई नियंत्रण नहीं देख कुछ आम लोग भी इसमें शामिल दिख रहे हैं.

​

ऐसी तस्वीरें एक देश की आंतरिक सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से काफी गंभीर हालात को बयां कर रही है.



---- समाप्त ----