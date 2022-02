नेहा सिंह राठौर का गाना 'यूपी में का बा' हुआ हिट, 63 लाख बार देखा गया, ये हैं टॉप-5 Videos

Neha Singh Rathore New Song: यूपी विधानसभा चुनाव (UP Election) के बीच भोजपुरी सिंगर (Bhojpuri Singer) नेहा सिंह राठौर के गाने खूब चर्चा में हैं. नेहा का गाना 'यूपी में का बा' (UP Me Ka Ba) इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

8 फरवरी को नेहा ने "बबुआ प्रयागराज में लाठी खावें..! (बेरोज़गारी-गीत)" और 9 फरवरी को "बिधानसभा के बा यूपी में चुनउवा..! (चुनाव-गीत)" भी शेयर किया है. इस दूसरे गाने में नेहा गाती हैं- यूपी में चुनउवा... जमकर चलेला, नमकीन दारू पऊआ... साथ ही, आइए एक नजर डालते हैं नेहा सिंह राठौर के टॉप गानों पर, जिन्होंने बटोरी जमकर सुर्खियां..

'यूपी में का बा'

नेहा के गानों की बात करें तो इस समय उनका 'यूपी में का बा' गाना सबसे ज्यादा चर्चित है. इस गाने के सहारे ने भोजपुरी सिंगर ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कई पार्ट में इस गाने को गाया है. 'यूपी में का बा' पार्ट-1 को जहां 63 लाख से अधिक व्यूज मिले तो वहीं पार्ट-2 को भी 30 लाख से अधिक बार देखा गया.

बीते दिनों रिलीज हुए पार्ट-3 को भी 10 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं. कुल मिलाकर 'UP Me Ka Ba Song' नेहा सिंह राठौर का सबसे ज्यादा बार देखा जाने वाला वीडियो है. बता दें कि नेहा के चैनल के कुल VIEWS 10 करोड़ को पार कर गए हैं.

'जुमलेबाज रजऊ...'

भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर द्वारा पिछले महीने गाया गया 'जुमलेबाज रजऊ...' गाना भी उनके फैंस को काफी पसंद आया था. इस चुनावी गीत के जरिए नेहा ने नेताओं को उनके वादे दिलाए थे. 'जुमलेबाज रजऊ...' वीडियो को 4 मिलियन से अधिक लोग देख चुके हैं.

'साइकिल फूल पंजा लड़िहें हो..'

अक्टूबर, 2020 में नेहा का गाना 'साइकिल फूल पंजा लड़िहें हो यूपी के चुनउवा में...' में भी उनके फैंस को काफी पसंद आया था. इस वीडियो को ढाई मिलियन से अधिक बार देखा गया. वीडियो में नेता के गेटअप में नेहा घर-घर जाकर प्रचार करती हुई दिखाई दीं.

'बेरोज़गार बानी साहेब..'

बेरोजगारी को लेकर अक्टूबर, 2020 में ही नेहा का एक और गाना खूब वायरल हुआ था. इस गाने के बोल थे- 'बेरोज़गार बानी साहेब रोज़गार मांगीला..' उनके इस वीडियो को 20 लाख से अधिक बार अधिक देखा गया. हजारों की संख्या में यूजर्स ने इस वीडियो पर कमेंट्स भी किए. नेहा ने इस मुद्दे कई वीडियो बनाए थे.

'नेताजी जनता के चूना लगावेले..'

इसी साल फरवरी में रिलीज हुआ नेहा का 'नेताजी जनता के चूना लगावेले..' गाना भी काफी पॉपुलर हुआ. इस वीडियो को 10 लाख से ज्यादा व्यूज और हजारों कमेंट्स मिले. नेहा सिंह राठौर ने इस गाने के जरिए नेताओं पर उनके अधूरे वादे को लेकर तंज कसा.

जब रवि किशन ने गाया 'यूपी में सब बा'

गौरतलब है कि हाल ही में भाजपा सांसद और अभिनेता रविकिशन ने 'यूपी में सब बा' गाना गाया था. इसके बाद नेहा सिंह का 'यूपी में का बा' गाना रिलीज हुआ.

नेहा के इसी गाने का यूपी में योगी सरकार (UP, Yogi Govt) को घेरने के लिए विपक्ष ने सहारा लिया. नेहा सिंह राठौर 'यूपी में का बा' गाने के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा में भी आईं और ट्रोल भी हुईं.

नेहा के यूट्यूब पर 4 ऐसे वीडियो हैं जिन्हें 33 से 63 लाख के बीच व्यूज मिल चुके हैं. अब तक करीब 7 लाख लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं.

