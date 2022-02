जुगाड़ के बदले Anand Mahindra ने गरीब को दी बोलेरो, अब भारतीय जुगाड़ के ये VIDEO हुए वायरल

Jugaad Video Viral: सोशल मीडिया पर भारत के लोगों के जुगाड़ वाले वीडियो (Jugaad) अक्सर वायरल होते रहते हैं. जुगाड़ यानी कि काम को आसान और सरल बनाने की घरेलू टेक्निक. हाल ही में ऐसे ही जुगाड़ वाले कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें लोगों की देसी टेक्निक देखकर हर कोई दंग रह गया. कहीं कोई जुगाड़ से रेत का बोरा उठा रहा है तो कहीं कोई 'दोमंजिला साइकिल' चला रहा है.

रेत का बोरा उठाने के लिए लगाया देसी जुगाड़

ट्विटर पर शेयर किए एक वी़डियो में दिखाया गया है कि कैसे कुछ मजदूरों ने रेत का बोरा उठाने के लिए देसी जुगाड़ लगाया. एक मजदूर ने रेत के बोरे को रस्सी से बांध रखा है. जिसके बाद वो रस्सी के साथ सीढ़ी पर चढ़ता है, फिर लटकता है और रेत का बोरा ऊपर वाली मंजिल पर चला जाता है. थोड़ी देर बाद एक दूसरा मजदूर उसपर लटक कर नीचे आता है और वो बोरा इससे भी ऊपर की मंजिल पर चला जाता है.

इस वीडियो को ट्विटर पर @nareshbahrain अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अबतक डेढ़ लाख से अधिक लोग देख चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- The Great Indian Jugaad.

स्कूटर का जुगाड़ भी देख लीजिए

हालांकि, एक शख्स का जुगाड़ इससे भी दो कदम आगे निकला. उसने रेत के बोरे को उठाने के लिए स्कूटर का सहारा लिया. शख्स ने स्कूटर के पिछले पहिए को निकालकर उसके मोटर से ऐसा जुगाड़ लगाया कि रेत का बोरा सीधा कई मंजिल ऊपर पहुंच गया. @pritiesanjay नाम के ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसे हजारों बार देखा जा चुका है.

दोमंजिला साइकिल!

एक शख्स ने तो देसी जुगाड़ से दोमंजिला साइकिल बनाकर लोगों को हैरत में डाल दिया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग 'दो मंजिला साइकिल' चला रहा है. दिलचस्प बात ये है कि बुजुर्ग ने अपने हाथों से यह दो मंजिला साइकिल बनाई है. यह साइकिल लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है.

इस वीडियो को Instagram पर salman.king7650 नामक अकाउंट से अपलोड किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा है- ‘चचा की साइकिल.’ वीडियो अपलोड होने के बाद से इसे 80 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक कर लिया है.

बेटे के लिए पिता ने जुगाड़ से बना दी कार

हाल ही में IPS अधिकारी दीपांशु काबरा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो में एक पिता अपने छोटे से बेटे के लिए जुगाड़ से एक कार बनाता हुआ नजर आ रहा है. यह वीडियो इमोशनल कर देने वाला है. IPS ने वीडियो के कैप्शन में लिखा- 'पिता का प्रेम और बेजोड़ कौशल के मेल से सिर्फ 68 दिन में बनी Wooden Car. बेटे के लिए स्पेशल गिफ्ट.'

जुगाड़ वाली जीप, महिंद्रा हुए फिदा

पिछले महीने आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर पर 'जुगाड़ वाली जीप' का वीडियो शेयर किया था. ये जीप किक मारकर स्टार्ट होती थी और उसमें मोटरसाइकिल का इंजन लगा था, जबकि टायर ऑटो रिक्शा के थे.

This clearly doesn’t meet with any of the regulations but I will never cease to admire the ingenuity and ‘more with less’ capabilities of our people. And their passion for mobility—not to mention the familiar front grille pic.twitter.com/oFkD3SvsDt