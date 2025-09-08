scorecardresearch
 

गजरे की वजह से एयरपोर्ट पर रोकी गईं एक्ट्रेस, ऑस्ट्रेलिया में लगा लाखों का जुर्माना, जानिए वजह

सोशल मीडिया पर मलयालम एक्ट्रेस नव्या नायर का गजरा विवाद जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट पर गजरा ले जाने पर उन पर 1.14 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया. यह सुनकर लोग हैरान हैं कि सिर्फ फूलों की वजह से इतनी बड़ी पेनल्टी लग सकती है.

ओणम सेलिब्रेशन में शामिल होने ऑस्ट्रेलिया पहुंचीं थीं नव्या नायर (Photo: Insta/@navyanayar)
ओणम सेलिब्रेशन में शामिल होने ऑस्ट्रेलिया पहुंचीं थीं नव्या नायर (Photo: Insta/@navyanayar)

मलयालम एक्ट्रेस नव्या नायर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न एयरपोर्ट पर उस वक्त मुश्किल में पड़ गईं, जब उनके हैंडबैग से चमेली के फूलों का गजरा मिला. ऑस्ट्रेलिया के कड़े बायोसिक्योरिटी कानून का उल्लंघन करने पर उन पर करीब 1.14 लाख रुपये (AUD 1,980) का जुर्माना लगाया गया.

नव्या नायर ओणम सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थीं. ये ओणम सेलिब्रेशन  विक्टोरिया मलयाली एसोसिएशन ने आयोजित किया था. वहीं एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उनके बैग की जांच की तो 15 सेंटीमीटर लंबा गजरा मिला.

नव्या नायर ने क्या कहा?

मेलबर्न में एक इवेंट के दौरान नव्या नायर ने इस घटना का जिक्र किया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने बताया कि यह गजरा मेरे पिताजी ने खरीदा था और मुझे यात्रा के दौरान पहनने को दिया था. मैंने इसे अनजाने में बैग में रख लिया. यह मेरी गलती थी, भले ही जानबूझकर नहीं की गई. लेकिन कानून तो कानून है. उन्होंने बताया कि जुर्माना 28 दिनों में भरना होगा।


क्यों है ऑस्ट्रेलिया में फूल ले जाना गैरकानूनी?

ऑस्ट्रेलिया अपने कृषि और पर्यावरण को बचाने के लिए बेहद सख्त बायोसिक्योरिटी नियम लागू करता है. यहां ताजे फूल, पौधे, बीज और मिट्टी जैसी चीजें प्रतिबंधित हैं, क्योंकि इनके जरिए कीट और बीमारियां देश में फैल सकती हैं. यही वजह है कि चमेली का गजरा ले जाने पर भी भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे एयरपोर्ट पर खाना खाती, शॉपिंग करती और पारंपरिक केरल साड़ी में चमेली का गजरा लगाए घूमती दिखीं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऑस्ट्रेलिया में ये ले जाना मना है 

ऑस्ट्रेलिया सरकार की वेबसाइट (studyaustralia.gov.au) के मुताबिक, यात्रियों को लैंडिंग के समय अपनी इनकमिंग पैसेंजर अराइवल कार्ड पर कई चीजों की घोषणा करनी होती है. इसमें सभी तरह का खाना, पौधे और जानवरों से जुड़े सामान, 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर या उसके बराबर विदेशी मुद्रा तथा कुछ दवाइयां शामिल हैं.अगर कोई यात्री इन वस्तुओं की घोषणा नहीं करता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है.

नव्या नायर का फिल्मी सफर

नव्या नायर ने 2001 में फिल्म ‘इष्टम’ से डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने ‘मझथुल्लिक्कुलुक्कम’ और ‘कुंजीकोनन’ जैसी फिल्मों से पहचान बनाई. दो दशक से ज्यादा का सफर तय करने वाली नव्या आज भी मलयालम सिनेमा की लोकप्रिय अदाकारा मानी जाती हैं.

---- समाप्त ----
