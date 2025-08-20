बारिश-तेज हवाओं में पायलट का कमाल, लैंडिंग का वीडियो वायरल… लेकिन यात्री पर क्यों भड़के लोग?

मुंबई में जारी भारी बारिश और बेहद कम विजिबिलिटी के बीच एयर इंडिया के एक विमान की सुरक्षित लैंडिंग का वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो विमान में सवार एक यात्री ने रिकॉर्ड किया और इसे कैप्शन के साथ शेयर किया गया-मुंबई एयरपोर्ट लैंडिंग इन मिडस्ट ऑफ हेवी रेंस. हैट्स ऑफ टू कैप्टन नीरज सेठी फॉर लैंडिंग सेफली विद लेस विजिबिलिटी.
वीडियो में साफ दिखता है कि किस तरह तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के बावजूद विमान बेहद स्थिरता से रनवे पर उतरता है. उतरते वक़्त जहाज में न के बराबर हलचल दिखी और यह बड़ी सहजता के साथ टरमैक पर लैंड हुआ. यात्रियों ने भी माना कि इतनी खराब मौसम की स्थिति में इतनी सहज लैंडिंग होना अपने आप में बड़ी बात है.
जहां एक तरफ खराब मौसम में शानदार लैंडिंग के लिए पायलट की जमकर तारीफ हो रही है, वहीं वीडियो बनाने वाले यात्री पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे मुश्किल हालात में पायलट को सलाम, लेकिन साफ लग रहा है कि या तो आपने या आपके बगल वाले यात्री ने फोन फ्लाइट मोड/पावर ऑफ पर नहीं किया. ये सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि सभी यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा खतरा है.
दूसरे ने कमेंट किया कि बिलकुल सही, मैंने भी नोटिफिकेशन पिंग्स सुने. लोग थोड़ा सा इंतजार क्यों नहीं कर सकते जब तक प्लेन पूरी तरह रुक न जाए? उस वक्त यात्रियों का ध्यान सिर्फ सुरक्षा नियमों पर होना चाहिए, न कि वीडियो रिकॉर्डिंग पर.
देखें वायरल वीडियो
विमान में मोबाइल एयरप्लेन मोड में ना रखना क्यों है खतरनाक?
प्लेन यात्रा के दौरान मोबाइल फोन को हमेशा एयरप्लेन मोड में रखना जरूरी माना जाता है. खासकर टेकऑफ और लैंडिंग के वक्त, जब प्लेन पर सबसे अधिक तकनीकी दबाव होता है. इस दौरान अगर फोन एयरप्लेन मोड में न हो तो वह नेविगेशन सिस्टम और रेडियो सिग्नल में रुकावट पैदा कर सकता है. इसी वजह से पैसेंजर को लगातार यह सलाह दी जाती है कि वे नियमों का पालन करें और फ्लाइट के दौरान फोन को एयरप्लेन मोड में ही रखें.
मुंबई में रेड अलर्ट
इधर, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई और आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. लगातार हो रही बारिश के चलते अब तक छह से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग विस्थापित हो चुके हैं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ हालात की समीक्षा की और कहा कि अगले 48 घंटे मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग ज़िलों के लिए बेहद अहम रहेंगे. इन इलाकों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है.