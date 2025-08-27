अमेरिका की लापता महिला... स्कॉटलैंड के जंगल में इस हाल में मिली, जी रही थी सीक्रेट लाइफ

टेक्सास की एक लापता महिला स्कॉटलैंड के जंगल में एक खोई हुई अफ्रीकी जनजाति के साथ रह रही थी. उसने खुद को उस कबीले के राजा की दासी बताया. उसने अपना हुलिया भी अजीबोगरीब बना लिया था. उसके परिवार को डर है कि उस कबीले के राजा और रानी ने उस महिला के दिमाग को अपने वश में कर लिया है और उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, टेक्सास की कौरा टेलर , जो एक साल के बच्चे की मां है. वह 25 मई को टेक्सास छोड़कर छह महीने के पर्यटक वीजा पर ब्रिटेन पहुंची थी. अब वह स्कॉटलैंड के जंगल में रहने वाले एक स्वघोषित कुबाला सम्राज्य के राजा-रानी के साथ मिली. यहां वह उसकी दासी बनकर रह रही है.

स्कॉटलैंड के जंगल में रह रही है टेलर कौरा

टेलर खुद को लेडी सफी बताती है और कुबाला साम्राज्य के राजा एथेने और रानी नंदी के साथ स्कॉटलैंड के जेडबर्ग में जंगल के एक दावा किए गए हिस्से में रह रही है.

टेलर की चाची वैंडोरा स्किनर ने द इंडिपेंडेंट को बताया कि वह मई में लापता हो गई थी. हमें लगा कि वह लापता है, लेकिन वह बिल्कुल भी गुम नहीं थी. वह एक प्लानिंग के साथ इन लोगों के साथ रहने के लिए चली गई थी. टेलर की चाची ने बताया कि वह सिर्फ 21 साल की है और एक बच्ची की मां भी है.

टेलर के सीक्रेट लाइफ का ऐसे चला पता

टेलर के सीक्रेट लाइफ का पता तब चला जब वह गायब हो गई. इसके बाद उसने एक सीक्रेट संदेश भी छोड़ा था. इसमें लिखा था कि उसे और उसकी बेटी को टेक्सास से बाहर निकलना होगा. स्किनर ने बताया कि उनकी भतीजी का बचपन "बहुत सुरक्षित और संरक्षित" था. उसका पालन-पोषण चर्च में हुआ था. उनके धर्म में नहीं. ये जो उसने शुरू किया है, वो बिलकुल बकवास है.

कैसे कुबाला साम्राज्य के संपर्क में आई टेलर

स्किनर के अनुसार टेलर उस बकवास किंगडम से 2023 में जुड़ी. वह शायद अपनी हाई स्कूल की सहपाठी के माध्यम से “किंगडम ऑफ कुबाला” के फेसबुक ग्रुप को खोजा. इसके बाद टेलर ने राजा एथेने से बातचीत शुरू की.

खुद को कुबला साम्राज्य का राजा बताने वाले एथेने का वास्तविक नाम कोफी ऑफेह है - जो घाना के एक ओपेरा गायक हैं और उनकी पत्नी तथा सात बच्चों की मां जीन गाशो है, जिन्हें अब रानी नंदी के नाम से जाना जाता है.टेलर, जो रानी नंदी की दासी के रूप में काम करती है, उसने दावा किया कि वह अपने दुर्व्यवहार करने वाले परिवार के कारण टेक्सास से भागी थी.

खुद को कुबाला साम्राज्य का हिस्सा बताया

टेलर ने 20 अगस्त को एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि हां, मैं अपने राजा और रानी के साथ बहुत खुश हूं. मैं कभी लापता नहीं हुई. मैं एक बहुत ही अपमानजनक और जहरीले परिवार से भागी हूं. उसने बचपन से ही मेरा यौन शोषण किया है!

क्या है कुबाला सम्राज्य

वहीं खुद को रानी नंदी बताने वाली जीन गाशो ने कुबाला साम्राज्य के बारे में बताया कि यह 'राज्य' एक खोई हुई हिब्रू जनजाति का हिस्सा होने का दावा करता है, जो 400 साल पहले अपने पूर्वजों द्वारा उनसे छीनी गई भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए स्कॉटलैंड लौटी थी. जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से सभी अश्वेत लोगों को निर्वासित कर दिया था.

