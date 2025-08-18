scorecardresearch
 

चलती बाइक पर कान्हा बने बेटे के साथ बनाई रील, पिता की लापरवाही पर भड़के लोग

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को गुस्से और चिंता से भर दिया. इस वीडियो में एक शख्स अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ मोटरसाइकिल चला रहा है. बच्चा भगवान कृष्ण के वेश में है और उसे बाइक पर खड़ा कर रील शूट की गई. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना और चलती बाइक से रील रिकॉड कर रहे हैं.

बाइक पर कान्हा बने बेटे के साथ रील शूट (Photos: Tanmay Rajale/Instagram)
बाइक पर कान्हा बने बेटे के साथ रील शूट (Photos: Tanmay Rajale/Instagram)

88 मिलियन व्यूज, लेकिन उठे सवाल

यह वीडियो सबसे पहले इंस्टाग्राम पर तनमय राजाले ने शेयर किया था. अब तक यह क्लिप 88 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो में बच्चा कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराता है और एक पल में अपने पिता को साइड से गले भी लगा लेता है. देखने में यह नजारा प्यारा लग सकता है, लेकिन लोगों ने तुरंत इस पर नाराजगी जताई.

सोशल मीडिया पर गुस्सा

लोगों का कहना है कि यह महज ‘क्यूटनेस’ दिखाने की कोशिश नहीं बल्कि बच्चे की जान से खिलवाड़ है. एक यूजर ने लिखा कि यह बहुत खतरनाक है. अगर आप अपने बच्चे की क्यूटनेस दिखाना चाहते हैं तो सुरक्षित तरीके से कीजिए. बच्चा आप पर भरोसा करता है. मजे तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक कुछ गलत न हो जाए. जिम्मेदारी से पेश आइए.एक अन्य ने कहा-भाई, हेलमेट पहनो और बच्चे की जान को खतरे में मत डालो.

देखें वायरल वीडियो

गैरजिम्मेदार पिता

कई यूजर्स ने साफ लिखा कि वीडियो चाहे कितना भी प्यारा लगे, असल में यह बेहद असुरक्षित है. किसी ने कहा कि क्यूट, लेकिन खतरनाक. गाड़ी चलाते वक्त फोटोशूट मत कीजिए.एक अन्य ने प्रतिक्रिया दी कुछ सेकंड के लिए तो मैं डर ही गया. फिर पीछे मां को देखा, लेकिन फिर भी खतरनाक है.

‘लाइक् और व्यूज के लिए अगली पीढ़ी की जिंदगी खतरे में मत डालो

कमेंट्स में कई लोगों ने ये तक लिख दिया कि यह भविष्य की पीढ़ी को खतरे में डालने जैसा है. एक यूजर ने लिखा कि यह बहुत खतरनाक लग रहा है. सिर्फ लाइक्स और व्यूज के लिए हमारी अगली पीढ़ी की जान को रिस्क पर मत डालिए.वीडियो ने भले ही करोड़ों व्यूज हासिल कर लिए हों, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ही संदेश सामने आया है – किसी भी रील की कीमत बच्चे की सुरक्षा से ज्यादा नहीं हो सकती.

---- समाप्त ----
