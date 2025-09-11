scorecardresearch
 

Feedback

नेपाल में तख्तापलट की पूर्व RAW एजेंट ने एक महीने पहले की थी भविष्यवाणी, वीडियो वायरल!

भारत के एक पूर्व RAW एजेंट ने एक महीने पहले ही नेपाल में आज जो कुछ हुआ इसके संकेत दिए थे. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है. जानते हैं कौन हैं ये भारतीय एजेंट और उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी.

Advertisement
X
नेपाल में तख्तापलट के बीच पूर्व रॉ एजेंट लकी बिष्ट का वीडियो वायरल हो रहा है (Photo - Instagram/@iamluckybisht)
नेपाल में तख्तापलट के बीच पूर्व रॉ एजेंट लकी बिष्ट का वीडियो वायरल हो रहा है (Photo - Instagram/@iamluckybisht)

नेपाल में Gen-Z आंदोलन की वजह से प्रधानमंत्री केपी शर्मी ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और वहां अब अंतरिम सरकार बनाने की कवायद जारी है. नेपाल में फैली अशांति के बीच एक पूर्व रॉ एजेंट चर्चा में हैं. दरअसल, इस भारतीय अफसर ने आज से ठीक एक महीना पहले नेपाल की जो कुछ भी घट रहा है, उसकी भविष्यवाणी कर दी थी. 

नेपाल में तख्ता पलट के बीच भारत के पूर्व रॉ एजेंट और NSG कमांडो लकी बिष्ट चर्चा में हैं. इनका एक वीडियो क्लिप अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं. यह वीडियो एक महीना पुराना बताया जा रहा है. इसमें वह किसी इंटरव्यू के दौरान नेपाल के बारे में एक भविष्यवाणी करते दिखाई दे रहे हैं. 

एक महीने पहले इस शख्स ने की थी तख्तापलट की भविष्यवाणी
वायरल वीडियो में वह इंटरव्यू लेने वाले को यह बोलते सुनाई दे रहे हैं कि आज 12 तारीख है, नोट कर लीजिए सर. कुछ दिनों के बाद आपको नेपाल की एक बड़ी न्यूज सुनने को मिलेगी. कुछ ही दिनों में नेपाल की सरकार गिरने वाली है. ये सुनने में शॉकिंग लगेगा, लेकिन आप मेरा नाम नोट कर लीजिए कि लकी बिष्ट ये बोलकर गया था. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: जिसे जो मिला, लूट लिया... नेपाल में Gen-Z आंदोलनकारियों ने मचाई सरेआम लूट, सामने आए वीडियो

सम्बंधित ख़बरें

Nepal Army personnel patrol during a curfew
सात Gen-Z विद्रोही, सुशीला कार्की-दुर्गा प्रसाई और आर्मी हेडक्वार्टर... नेपाल के फ्यूचर पर फैसले की बड़ी मीटिंग जारी 
CJI Gavai
Nepal में उथल-पुथल पर CJI Gavai की टिप्पणी 
Political turmoil in Nepal, significant meeting of the Army Chief today.
नेपाल में अंतरिम सरकार पर मंथन, आर्मी चीफ से सुशीला कार्की की मीटिंग में बनेगी बात?  
Nepal army chief
Nepal Army Chief के पीछे किसका पोर्ट्रेट? 
king birendra and queen Aishwarya
नेपाल के शाही परिवारों का भारत से रहा है खास नाता... कईयों की यहां के राजघरानों में हुई है शादियां  

आज जब नेपाल में जेनरेशन जेड आंदोलन की हिंसक आग भड़की तो इसकी चपेट में वहां की सरकार भी आ गई. प्रधानमंत्री ओली सहित कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और अब अंतरिम सरकार बनाने की कवायद जारी है. 

कौन हैं लकी बिष्ट
लकी बिष्ट खुद को पूर्व एनएसजी कमांडो और रॉ एजेंट बताते हैं. उनका कहना है कि वह 16 साल की उम्र में रॉ से जुड़े थे. उन पर मर्डर का भी चार्ज था, लेकिन सबूत के अभाव में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. वह उत्तराखंड के हलद्वानी के रहने वाले हैं और अब फिल्मों से जुड़े हैं और स्क्रीपराइटिंग का काम करते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement