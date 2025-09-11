नेपाल में तख्तापलट की पूर्व RAW एजेंट ने एक महीने पहले की थी भविष्यवाणी, वीडियो वायरल!

नेपाल में Gen-Z आंदोलन की वजह से प्रधानमंत्री केपी शर्मी ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और वहां अब अंतरिम सरकार बनाने की कवायद जारी है. नेपाल में फैली अशांति के बीच एक पूर्व रॉ एजेंट चर्चा में हैं. दरअसल, इस भारतीय अफसर ने आज से ठीक एक महीना पहले नेपाल की जो कुछ भी घट रहा है, उसकी भविष्यवाणी कर दी थी.

नेपाल में तख्ता पलट के बीच भारत के पूर्व रॉ एजेंट और NSG कमांडो लकी बिष्ट चर्चा में हैं. इनका एक वीडियो क्लिप अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं. यह वीडियो एक महीना पुराना बताया जा रहा है. इसमें वह किसी इंटरव्यू के दौरान नेपाल के बारे में एक भविष्यवाणी करते दिखाई दे रहे हैं.

एक महीने पहले इस शख्स ने की थी तख्तापलट की भविष्यवाणी

वायरल वीडियो में वह इंटरव्यू लेने वाले को यह बोलते सुनाई दे रहे हैं कि आज 12 तारीख है, नोट कर लीजिए सर. कुछ दिनों के बाद आपको नेपाल की एक बड़ी न्यूज सुनने को मिलेगी. कुछ ही दिनों में नेपाल की सरकार गिरने वाली है. ये सुनने में शॉकिंग लगेगा, लेकिन आप मेरा नाम नोट कर लीजिए कि लकी बिष्ट ये बोलकर गया था.

आज जब नेपाल में जेनरेशन जेड आंदोलन की हिंसक आग भड़की तो इसकी चपेट में वहां की सरकार भी आ गई. प्रधानमंत्री ओली सहित कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और अब अंतरिम सरकार बनाने की कवायद जारी है.

कौन हैं लकी बिष्ट

लकी बिष्ट खुद को पूर्व एनएसजी कमांडो और रॉ एजेंट बताते हैं. उनका कहना है कि वह 16 साल की उम्र में रॉ से जुड़े थे. उन पर मर्डर का भी चार्ज था, लेकिन सबूत के अभाव में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. वह उत्तराखंड के हलद्वानी के रहने वाले हैं और अब फिल्मों से जुड़े हैं और स्क्रीपराइटिंग का काम करते हैं.

