पहले करीब आया और फिर सफारी बस पर तेंदुए ने कर दिया अटैक... देखें वीडियो

बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक तेंदुआ पर्यटकों की एक बस पर हमला करता नजर आ रहा है. इतना ही नहीं वीडियो में दिख रहा है कि वो किस तरह से झपट्टा मारता है और सफारी बस में बैठे एक बच्चे का हाथ नोंचता है. ये वीडियो दूसरी सफारी बस के पर्यटकों ने शेयर की है. इसमें वो बच्चों और साथी यात्रियों से शांत रहने और संयम बरतने के लिए कह रहे हैं.

नोंच लिया बच्चे का हाथ

वीडियो में दिख रहा है कि तेंदुआ सड़क के किनारे आराम कर रहा होता है. उस वक्त एक नॉन AC सफारी बस तेंदुए के पास आकर रुक जाती है. जैसे ही बस धीरे-धीरे आगे बढ़ती है, तेंदुआ भी सफारी की तरफ बढ़ता है और बस में बैठे लोगों पर हमला कर देता है. बस की खिड़की खुली होने से तेंदुआ सफारी के अंदर अपना मुंह घुसा लेता है और सफारी में बैठे एक 12 साल के बच्चे का हाथ नोंच लेता है.

इसके बाद ड्राइवर बस को तेजी से भगा ले जाता है. तेंदुए के इस हमले की घटना पीछे आ रही सफारी में बैठे एक शख्स ने कैमरे में कैद कर ली. अब तेंदुए पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पहले भी तेंदुआ कर चुका है हमला

बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में ये पहली बार नहीं है, जब किसी तेंदुए ने सफारी बस पर हमला किया हो. पिछले साल भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तेंदुआ बस की तरफ झपटकर उसपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और खिड़की से यात्रियों को झांक रहा था. उस वीडियो के अनुसार जब ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ाया, तो उसने छत पर कूदने की कोशिश की और फिर पीछे हट गया.

