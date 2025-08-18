scorecardresearch
 

Feedback

पहले करीब आया और फिर सफारी बस पर तेंदुए ने कर दिया अटैक... देखें वीडियो

बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के एक वायरल वीडियो में एक तेंदुआ पर्यकों की एक सफारी बस पर हमला करता हुआ दिख रहा है.

Advertisement
X
बेंगलुरू के बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में तेंदुए ने बस पर किया हमला
बेंगलुरू के बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में तेंदुए ने बस पर किया हमला

बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक तेंदुआ पर्यटकों की एक बस पर हमला करता नजर आ रहा है. इतना ही नहीं वीडियो में दिख रहा है कि वो किस तरह से झपट्टा मारता है और सफारी बस में बैठे एक बच्चे का हाथ नोंचता है. ये वीडियो दूसरी सफारी बस के पर्यटकों ने शेयर की है. इसमें वो बच्चों और साथी यात्रियों से शांत रहने और संयम बरतने के लिए कह रहे हैं.

नोंच लिया बच्चे का हाथ

वीडियो में दिख रहा है कि तेंदुआ सड़क के किनारे आराम कर रहा होता है. उस वक्त एक नॉन AC सफारी बस तेंदुए के पास आकर रुक जाती है. जैसे ही बस धीरे-धीरे आगे बढ़ती है, तेंदुआ भी सफारी की तरफ बढ़ता है और बस में बैठे लोगों पर हमला कर देता है. बस की खिड़की खुली होने से तेंदुआ सफारी के अंदर अपना मुंह घुसा लेता है और सफारी में बैठे एक 12 साल के बच्चे का हाथ नोंच लेता है.

सम्बंधित ख़बरें

सांइटिस्ट के मुताबिक, इस तकनीक की मदद से उन कपल को फायदा होगा जो किसी कारण से पेरेंट नहीं बन पा रहे हैं या इस तकनीक की मदद से वे महिला मां बन पाएंगी जो नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती. (Photo: AI Generated)
इंसानी बच्चे को जन्म देगा रोबोट! प्रोटोटाइप 2026 में होगा लॉन्च, जानें क्यों खास है ये तकनीक 
Spanish women blames ChatGPT
ChatGPT की वजह से बॉयफ्रेंड के साथ जाने का प्लान हुआ चौपट... महिला ने सुनाया दुखड़ा, वीडियो वायरल 
Passengers risk safety while boarding train, viral video
ट्रेन के गेट पर खचाखच भीड़ का वीडियो वायरल, लोग बोले– सिविक सेंस नाम की चीज ही नहीं 
leopard cub car ride
तेंदुए के बच्चे को कार में घुमाया, वीडियो वायरल… अब वन अधिकारी ने दी ये नसीहत 
career in Artificial intelligence
ये हैं वो AI कोर्स, जिन्हें कर लिया तो बढ़ सकते हैं नौकरी लगने के चांस! 

इसके बाद ड्राइवर बस को तेजी से भगा ले जाता है. तेंदुए के इस हमले की घटना पीछे आ रही सफारी में बैठे एक शख्स ने कैमरे में कैद कर ली. अब तेंदुए पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

पहले भी तेंदुआ कर चुका है हमला

बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में ये पहली बार नहीं है, जब किसी तेंदुए ने सफारी बस पर हमला किया हो. पिछले साल भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तेंदुआ बस की तरफ झपटकर उसपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और खिड़की से यात्रियों को झांक रहा था. उस वीडियो के अनुसार जब ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ाया, तो उसने छत पर कूदने की कोशिश की और फिर पीछे हट गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement