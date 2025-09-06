लोग खरीदते रह गए Labubu Doll, इसे बनाने वाला बन गया अरबपति... चीन के टॉप 10 अमीर में हुआ शामिल

लबूबू डॉल अपने अजीबोगरीब और डरावने लुक के बावजूद पूरी दुनिया में काफी फेमस हो चुकी है. इसकी बड़ी-बड़ी आंखें, खरगोश जैसे कान और रहस्यमयी मुस्कान देखने वालों को पहली नजर में चौंका देती है. लेकिन यही अनोखापन इसे लोगों के बीच और भी पॉपुलर बना रहा है. दिलचस्प बात ये है कि इसकी ऊंची कीमत भी फैन्स के क्रेज को बिल्कुल कम नहीं कर पाई है. लोग इसे पाने के लिए हर हाल में तैयार नजर आ रहे हैं.

किसने बनाया लबूबू?

डेलीमेल की एक रिपोर्ट के अनुसार, लबूबू डॉव के इस क्यूट कैरेक्टर के पीछे हैं चीन के वांग निंग का हाथ है. वांग निंग, जो कि 38 साल का है, वह बिजनेस टायकून, पॉप मार्ट इंटरनेशनल ग्रुप का संस्थापक, चेयरमैन और CEO है.

पॉप मार्ट, जिसकी शुरुआत वांग निंग ने चीन में की थी, आज अलग-अलग रंगों, कॉस्ट्यूम्स, थीम्स और पोज के लिए जाना जाता है. लेकिन इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि स्वयं इसे खरीदने वाले लोगों को तक पता नहीं होता है कि इसके बॉक्स में कौन-सा कैरेक्टर मिलने वाला है.

लबूबू ने पहुंचाया टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में

2025 की शुरुआत से ही लबूबू टॉय की जबरदस्त सफलता की मदद से पॉप मार्ट के CEO वांग निंग ने लगभग 20 अरब डॉलर कमाए हैं. बताया जा रहा है कि इसकी मदद से निंग की संपत्ति तीन गुना से भी ज्यादा बढ़ा चुकी है.

लबूबू की वजह से चीन की सबसे अमीर की लिस्ट में निंग ऊपर पहुंच चुके हैं. Forbes के अनुसार वांग निंग चीन की सबसे अमीर लोगों की टॉप 10 लिस्ट में सबसे ज्यादा युवा हैं. वह अब Forbes Billionaires List में 78वें नंबर पर आ चुका है, जो की PayPal के को-फाउंडर पीटर थिएल से भी आगे निकल चुके हैं.

ऐसे हुई पॉप मार्ट की शुरुआत

पॉप मार्ट की शुरुआत का आइडिया वांग निंग को हांगकांग की एक यात्रा के बाद आया. वह एक लोकप्रिय लाइफस्टाइल स्टोर चेन, LOG-ON से प्रेरित हुआ था, जो एक ही जगह पर खिलौने, स्टेशनरी और कॉस्मेटिक्स का सामान बेचती थी.

इसी मॉडल से प्रेरित होकर वांग काफी प्रेरित हुआ, वांग ने कुछ समय बाद यह नोटिस किया कि खिलौनों की बिक्री सबसे ज़्यादा हो रही थी. वांग ने इस ट्रेंड को पहचाना और फैसला लिया कि पॉप मार्ट अब सिर्फ आर्टिस्ट-डिज़ाइन किए गए खिलौनों पर फोकस करेगा और यहीं से ब्लाइंड बॉक्स (जिस बॉक्स को बिना खोले उसका राज नहीं मिलता) का सफर शुरू हो गया.

कहां से मिला लबूबू का आइडिया?

वांग निंग बताते है कि उसे जापान की गाशापॉन ऑटोमैटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स से प्रेरणा मिली, जिसमें वेंडिंग मशीनें रंग-बिरंगे कैप्सूल में खिलौने बेचती हैं, और हर कैप्सूल एक रहस्य बनकर सामने आता था, जब तक ग्राहक इसे नहीं खोलते, उन्हें यह नहीं पता होता कि उसको अदंर क्या है. यहीं से वांग ने इस आइडियो को ले लिया जो की काफी सफल साबित हो गया. आज इस आइडिया की मदद से लबूबू कैरेक्टर्स को ग्लोबल पहचान मिल गई है.

