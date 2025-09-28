'Google' में नौकरी पाना असंभव! भारतीय टेक्निकल एक्सपर्ट ने हार मानते हुए शेयर की अपनी कहानी

एक भारतीय टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ने बताया कि गूगल इंडिया में प्रोडक्ट मैनेजर की नौकरी पाने की कोशिश में उन्हें कई महीनों तक बार-बार असफल होना पड़ा. उन्होंने कहा कि गूगल में नौकरी पाना "लगभग नामुमकिन" है. फिनटेक में 4.5 साल का अनुभव रखने वाले इस प्रोडक्ट मैनेजर (@SatejFying) ने रेडिट पर पोस्ट करते हुए लिखा – "गूगल में नौकरी मिलना असंभव लगता है… अब हार मान रहा हूं!"

केवल 4 महीनों में 8 बार रिजेक्शन

टियर-1 एमबीए और टियर-2 इंजीनियरिंग डिग्री वाले इस कंटेंट क्रिएटर के पास 1,00,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर भी हैं, फिर भी रेडिट पर नौकरी के लिए उसकी कोशिशें सफल नहीं हो रही थीं. उसने पिछले 3-4 महीनों में कम से कम आठ प्रोडक्ट मैनेजर पदों के लिए आवेदन किया, हर बार अपना CV ATS (आवेदक ट्रैकिंग सिस्टम) के हिसाब से तैयार किया और कस्टम कवर लेटर भी भेजा, फिर भी रिजेक्शन मिलता रहा.

इंटरनल सिफारिशों के बाद भी नहीं मिली नौकरी

सिर्फ बुनियादी योग्यता पूरी करने तक ही सीमित नहीं रहते हुए, उन्होंने नौकरी के लिए मॉक-अप और रणनीति दस्तावेज भी तैयार किए और उन्हें हायरिंग मैनेजर को भेजा. उन्होंने बताया, "करीब 40 ईमेल, लिंक्डइन और व्हाट्सएप मैसेज भेजे, लेकिन या तो कोई जवाब नहीं मिला या रिजेक्शन ही मिला. यहा तक कि गूगल में काम कर रहे कुछ दोस्तों की इंटरनल सिफारिशें भी उन्हें गूगल में नौकरी नहीं दिला पाई.

