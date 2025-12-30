scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'क्या भारत में 5 करोड़ रुपये में रिटायरमेंट मुमकिन नहीं?' एक पोस्ट से छिड़ी बहस

भारत में रिटायरमेंट के लिए कितनी रकम काफी है, इस सवाल पर गुरुग्राम के फाइनेंस इन्फ्लुएंसर सुमित बेहाल की X पोस्ट ने बहस छेड़ दी. उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपये में भी भारत में आराम से रिटायर नहीं हुआ जा सकता, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग राय रखी और कहा कि यह पूरी तरह जीवनशैली, शहर और खर्च पर निर्भर करता है.

Advertisement
X
गुरुग्राम के फाइनेंस इन्फ्लुएंसर सुमित बेहाल ने X पर दावा किया कि भारत में 5 करोड़ रुपये के साथ आराम से रिटायर नहीं हुआ जा सकता. ( Photo: Pixabay)
गुरुग्राम के फाइनेंस इन्फ्लुएंसर सुमित बेहाल ने X पर दावा किया कि भारत में 5 करोड़ रुपये के साथ आराम से रिटायर नहीं हुआ जा सकता. ( Photo: Pixabay)

ज़्यादातर लोग जिंदगी भर मेहनत करके नौकरी या बिजनेस इसलिए करते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद पैसों की चिंता न रहे. सपना यही होता है कि बुढ़ापे में सुकून से जिंदगी कटे, बच्चों पर बोझ न बनना पड़े और ज़रूरतें आराम से पूरी हो जाएं. लेकिन सवाल यह है कि आखिर रिटायरमेंट के लिए 'कितना पैसा काफी है?' इसी सवाल पर सोशल मीडिया पर अब एक नई बहस छिड़ गई है, जिसने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है.

सोशल मीडिया पर किया गया एक छोटा-सा बयान इन दिनों भारत में पैसे और रिटायरमेंट को लेकर बड़ी बहस का कारण बन गया है. गुरुग्राम के फाइनेंस इन्फ्लुएंसर सुमित बेहाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि भारत में 5 करोड़ रुपये के साथ आराम से रिटायर होना संभव नहीं है. उनके इस बयान के बाद लोगों के बीच यह चर्चा तेज हो गई कि रिटायरमेंट के लिए आखिर कितनी रकम काफी होती है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया
हालांकि, सुमित बेहाल ने यह साफ नहीं किया कि उनका मतलब 5 करोड़ रुपये कैश से था या फिर कुल संपत्ति (घर, निवेश, जमीन आदि) से. इसी वजह से लोग उनके बयान को अलग-अलग तरीके से समझने लगे और बहस और बढ़ गई. कई यूजर्स ने इस राय से असहमति जताई. लोगों का कहना था कि रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए, यह हर व्यक्ति की जीवनशैली, खर्च, शहर और परिवार की जरूरतों पर निर्भर करता है. एक यूजर ने  लिखा-5 करोड़ रुपये से आप अपना खुद का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं.

Advertisement

इसके लिए आप एक अच्छी पीआर टीम रख सकते हैं और खुद को एआई, इलेक्ट्रिक वाहन या लैब में तैयार किए जाने वाले सोने-चांदी जैसे नए और चर्चित सेक्टर में एक उभरते हुए लीडर के तौर पर पेश कर सकते हैं. अगर कंपनी का सही तरीके से प्रचार किया जाए और बिजनेस को आगे बढ़ाकर आईपीओ तक ले जाया जाए, तो लिस्टिंग के समय ही आप करीब 100 करोड़ रुपये कमा सकते हैं. ऐसे में शुरुआत के साथ ही बड़ी कमाई हो सकती है और आप बिना ज्यादा झंझट के आराम से रिटायर हो सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

अवीवा के इंस्टाग्राम पर 10 हजार से ज्यादा फॉलोवर है. ( Photo: Instagram/@ avivabaig)
हजारों में बिकती है एक फोटो... कौन हैं प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की फोटोग्राफर मंगेतर अवीवा बेग?
माघ मेले में दातुन बेचने आई बासमती नाम की सादगी भरी लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ( Photo:travel.with.satyam)
अब माघ मेले में वायरल हुई एक और 'मोनालिसा'! खूबसूरत आंखों के लोग हो रहे दीवाने
भारत की तारीफ करते हुए कहा- भारत के पास ही सब कुछ है.
भारत छोड़ते वक्त अमेरिकी व्लॉगर भावुक, कहा- सिर्फ 8 घंटे बाकी, मुझे आधार कार्ड चाहिए
truck overturns on bolero in Rampur
चलती Bolero पर पलट गया भूसे से भरा ट्रक, द‍िल दहला देने वाला Video
ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में बंदरों ने अपने साथी को मगरमच्छ से बचाने के लिए नदी में छलांग लगाई. (Photo: India Today) 
एक बंदर को ले गया मगरमच्छ... तो उसे बचाने नदी में उतर गई 'वानर सेना'! वीडियो वायरल

लोग जमकर कर रहें कमेंट
एक यूजर ने लिखा-5 करोड़ रुपये काफी हैं या नहीं, यह इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि आप कहां रहते हैं और आपका खर्च कितना है. दूसरे यूजर ने कहा-अगर किसी का अपना घर है और बच्चे कम हैं, तो सही प्लानिंग के साथ 5 करोड़ रुपये रिटायरमेंट के लिए काफी हो सकते हैं. वहीं एक और यूजर ने लिखा- हर शहर और हर लाइफस्टाइल के लिए एक ही रकम तय नहीं की जा सकती. इस पोस्ट के बाद एक बात साफ हो गई कि रिटायरमेंट की सही रकम सबके लिए अलग-अलग होती है. कोई इसे 5 करोड़ में संभव मानता है, तो कोई ज्यादा रकम की जरूरत बताता है. यह बहस फिलहाल सोशल मीडिया पर जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement