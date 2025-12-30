'क्या भारत में 5 करोड़ रुपये में रिटायरमेंट मुमकिन नहीं?' एक पोस्ट से छिड़ी बहस

ज़्यादातर लोग जिंदगी भर मेहनत करके नौकरी या बिजनेस इसलिए करते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद पैसों की चिंता न रहे. सपना यही होता है कि बुढ़ापे में सुकून से जिंदगी कटे, बच्चों पर बोझ न बनना पड़े और ज़रूरतें आराम से पूरी हो जाएं. लेकिन सवाल यह है कि आखिर रिटायरमेंट के लिए 'कितना पैसा काफी है?' इसी सवाल पर सोशल मीडिया पर अब एक नई बहस छिड़ गई है, जिसने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है.

सोशल मीडिया पर किया गया एक छोटा-सा बयान इन दिनों भारत में पैसे और रिटायरमेंट को लेकर बड़ी बहस का कारण बन गया है. गुरुग्राम के फाइनेंस इन्फ्लुएंसर सुमित बेहाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि भारत में 5 करोड़ रुपये के साथ आराम से रिटायर होना संभव नहीं है. उनके इस बयान के बाद लोगों के बीच यह चर्चा तेज हो गई कि रिटायरमेंट के लिए आखिर कितनी रकम काफी होती है.

You cannot retire on 5 Crore in India — Sumit Behal (@sumitkbehal) December 28, 2025

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

हालांकि, सुमित बेहाल ने यह साफ नहीं किया कि उनका मतलब 5 करोड़ रुपये कैश से था या फिर कुल संपत्ति (घर, निवेश, जमीन आदि) से. इसी वजह से लोग उनके बयान को अलग-अलग तरीके से समझने लगे और बहस और बढ़ गई. कई यूजर्स ने इस राय से असहमति जताई. लोगों का कहना था कि रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए, यह हर व्यक्ति की जीवनशैली, खर्च, शहर और परिवार की जरूरतों पर निर्भर करता है. एक यूजर ने लिखा-5 करोड़ रुपये से आप अपना खुद का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं.

इसके लिए आप एक अच्छी पीआर टीम रख सकते हैं और खुद को एआई, इलेक्ट्रिक वाहन या लैब में तैयार किए जाने वाले सोने-चांदी जैसे नए और चर्चित सेक्टर में एक उभरते हुए लीडर के तौर पर पेश कर सकते हैं. अगर कंपनी का सही तरीके से प्रचार किया जाए और बिजनेस को आगे बढ़ाकर आईपीओ तक ले जाया जाए, तो लिस्टिंग के समय ही आप करीब 100 करोड़ रुपये कमा सकते हैं. ऐसे में शुरुआत के साथ ही बड़ी कमाई हो सकती है और आप बिना ज्यादा झंझट के आराम से रिटायर हो सकते हैं.

लोग जमकर कर रहें कमेंट

एक यूजर ने लिखा-5 करोड़ रुपये काफी हैं या नहीं, यह इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि आप कहां रहते हैं और आपका खर्च कितना है. दूसरे यूजर ने कहा-अगर किसी का अपना घर है और बच्चे कम हैं, तो सही प्लानिंग के साथ 5 करोड़ रुपये रिटायरमेंट के लिए काफी हो सकते हैं. वहीं एक और यूजर ने लिखा- हर शहर और हर लाइफस्टाइल के लिए एक ही रकम तय नहीं की जा सकती. इस पोस्ट के बाद एक बात साफ हो गई कि रिटायरमेंट की सही रकम सबके लिए अलग-अलग होती है. कोई इसे 5 करोड़ में संभव मानता है, तो कोई ज्यादा रकम की जरूरत बताता है. यह बहस फिलहाल सोशल मीडिया पर जारी है.

