एयरपोर्ट पर IPS के बैग से निकली ऐसी चीज, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल!

सोशल मीडिया पर एक आईपीएस अधिकारी (IPS Officer) का ट्वीट सुर्खियां बटोर रहा है. अपने ट्वीट में आईपीएस ने मटर की तस्वीर शेयर की है. उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट में चेकिंग के दौरान उनके बैग से मटर निकली. उनके इस पोस्ट पर यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी है. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि ये तो मटर की स्मगलिंग है. आइए जानते हैं पूरा मामला..

दरअसल, ये ट्वीट IPS अधिकारी अरुण बोथरा (Arun Bothra) ने किया है. आईपीएस बोथरा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. अपने ट्वीट में उन्होंने बैग में भरी मटर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- 'जब जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मियों ने मेरा हैंडबैग खोलने को कहा.'

'मटर की स्मगलिंग'

बता दें कि अरुण बोथरा ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं. उनके द्वारा बैग में मटर वाली तस्वीर शेयर करने के बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. तमाम लोगों ने इसपर कमेंट करना शुरू कर दिया. इस बीच आईएफएस अधिकारी (IFS Officer) परवीन कासवान ने मजाक करते हुए लिखा- 'मटर की स्मगलिंग!'

खबर लिखे जाने तक आईपीएस बोथरा के ट्वीट को 50 हजार से अधिक लाइक्स, 2 हजार से ज्यादा रीट्वीट्स और सैकड़ों कमेंट्स मिल चुके हैं. कई यूजर्स ने पूछा कि एयरपोर्ट में सफर के दौरान बैग में इतनी सारी मटर लेकर कौन चलता है? वहीं कुछ लोगों ने कहा कि कह देना था कि मटर के अंदर ड्रग्स है, इसी बहाने मटर भी छिल जाती.

Security staff at Jaipur airport asked to open my handbag 😐 pic.twitter.com/kxJUB5S3HZ

— Arun Bothra 🇮🇳 (@arunbothra) March 16, 2022

यूजर्स ने क्या कहा?

IPS अरुण बोथरा की पोस्ट पर यूजर्स ने फनी कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा- लगता है घर में मटर पनीर बनेगी. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा- मटर छील ली जाती तो बढ़िया होता.

Mutter smuggling !!

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) March 16, 2022

@arunbothra सर अब आपकी खैर नहीं! घर वाले नाराज होंगे 2 घंटे की flight मे खाली बैठे रहे! मटर नहीं छील सकते थे! 😁☺️ pic.twitter.com/b9EZkEEDNZ

Last time when I was coming back from Home, I paid Rs. 2,000 to @IndiGo6E guys for ‘लौकी’ & ‘बैगन’ at Airport.

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) March 16, 2022

देखिए कुछ और कमेंट्स-

कह दीजिए मटर के अंदर ड्रग्स है 😃😂 इसी बहाने मटर भी छिल जाएंगी

My in-laws from Varanasi bring mangoes from their orchards the same way.



And they're made to open, too. 🤣 pic.twitter.com/u62aDBgRIG

— Tarun Raju (@btarunr) March 16, 2022

— Pranjul Sharma (@SharmaaJie) March 16, 2022

बीकानेरी भुज़िया कहाँ छुपा रखा था सर !! 😄😄

— Dev Choudhary (@DevChoudharyIAS) March 16, 2022

No one..



Bothra sir , when not using twitter. pic.twitter.com/VMdh10wqQm

