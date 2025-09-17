scorecardresearch
 

Feedback

'इनविजिबल हाउस' में सेल्फी लेना इन्फ्लुएंसर को पड़ा महंगा, मालिक ने लगाया इतना जुर्माना

एक वायरल Air Bnb में सेल्फी लेने पर मालिकों ने इंफ्लुएंसर पर 10 हजार डॉलर यानी करीब 8 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगा दिया. यह एयर बीएनबी सोशल मीडिया पर 'इनविजिबल हाउस' के नाम से काफी फेमस है. जानते हैं क्या है पूरा मामला?

Advertisement
X
इनविजिबल हाउस के नाम से फेमस एक एयर बीएनबी में सेल्फी लेना एक इंफ्लुएंसर को महंगा पड़ा गया (Photo - Instagram/@supercarblondie)
इनविजिबल हाउस के नाम से फेमस एक एयर बीएनबी में सेल्फी लेना एक इंफ्लुएंसर को महंगा पड़ा गया (Photo - Instagram/@supercarblondie)

कैलिफोर्निया में रेगिस्तान के बीच एक चिकने कांच से ढका हुआ खूबसूरत मकान है. यह किसी सपने के घर जैसा लगता है. चिकने कांच की वजह से यह आसपास के माहौल में केमोफ्लाज हो जाता है और ऐसा लगता है कि वहां कुछ भी ना हो. यह सोशल मीडिया पर 'इनविजिबल हाउस' के नाम से फेमस है. 

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह 'इनविजिबल हाउस' एक टिकटॉकर के लिए बुरा सपना बन गया. जब वह इस Airbnb में ठहरे और वहां एक सेल्फ ली. टिकटॉकर सीन डेविस  ने एक वायरल वीडियो में अपनी चेतावनी भरी स्टोरी शेयर की है. 

10 हजार डॉलर की लगी चपत
उन्होंने  दावा किया है कि इस एयर बीएनबी का किराया 2,400 डॉलर प्रति रात है. फिर भी सिर्फ एक सेल्फी लेने के नाम पर  उनसे 10,000 डॉलर की ठगी की गई.सोशल मीडिया पर फेमस और 'वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग वेकेशन रेंटल्स' में दिखाए गए इस खूबसूरत एयर बीएनबी में कई मशहूर हस्तियां ठहर चुके हैं.  

सम्बंधित ख़बरें

एम्स्टर्डम एयरपोर्ट शिफोल पर एक भारतीय यात्री ने अनोखी ‘मानव घड़ी’ का वीडियो शेयर किया, जिसमें हर मिनट सुइयां बनती और मिटती दिखती हैं. ( Photo: Instagra/ @skali85)
भारतीय यात्री ने एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर देखी अनोखी ‘Human Watch’, 10 लाख लोगों ने देखा वीडियो 
वायरल हो रही महिला पैसेंज केटी ब्रूक्स सैन डिएगो में रहती हैं और वहां पास्ता बनाने की क्लास और वर्कशॉप चलाती हैं. ( Photo: Instagram/ buonapastaclub)
फ्लाइट का खाना नहीं पसंद आया तो यात्री ने बनाया ताजा पास्ता, वीडियो देख दंग रह गए लोग 
indian-traveller-video-human-watch-clock-amsterdam-airport-viral
एयरपोर्ट पर लगी घड़ी या आर्ट? हर मिनट सुइयां पेंट करता इंसान देख लोग हुए कंफ्यूज 
engineer-asked-10-percent-salary-hike-fired-company-bosses-lost-jobs
इंजीनियर ने मांगी 10% सैलरी बढ़ोतरी, नौकरी गई… बाद में बॉस भी गवां बैठे कुर्सी 
hyderabad-septic-tanker-crash-ngri-uppal-temple
हैदराबाद में बेकाबू टैंकर ने तोड़ी मंदिर की दीवार, CCTV फुटेज वायरल 

इस घर के सामने वाला भाग पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होने वाले आइने से ढंका हुआ है. यह इस तरह से डिजाइ किया गया है कि आसपास के परिवेश में पूरा घर घुल -मिल जाता है. इस तरह कैमोफ्लाज होकर यह 5,500 वर्ग फुट का घर अदृश्य हो जाता है. 

Advertisement

5500 वर्ग फुट में बना है आइने सा चमकता घर 
इस घर को फिल्म निर्माता क्रिस और रॉबर्टा हैनली हैं. यह निस्संदेह आकर्षक है. 5,500 वर्ग फुट का रिफ्लेक्टिंग मोनोलिथ, 100 फुट के इनडोर सौर पूल और स्मार्ट सुविधाओं से लैस इस एयर बीएनबी का लक्ष्य लगभग शून्य कार्बन फुटप्रिंट है.

डेविस ने चेतावनी दी है कि यह देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन यह पूरी तरह से एक दुःस्वप्न हो सकता है. डेविस ने एक साधारण फोटो शूट के लिए किराए पर इस एयर बीएनबी को लिया था. इसके बाद में उन्हें पता चला कि फोटोग्राफी के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जो कहीं भी लिस्टेड नहीं थी.

बाथरूम में सेल्फी लेकर शेयर करना पड़ गया महंगा
उनके अनुसार एक मित्र की गर्लफ्रेंड ने बाथरूम में सेल्फी ली और इंस्टाग्राम पर ब्रांड को टैग करते हुए शेयर कर दिया. इसके बाद उस पोस्ट को बाद में पुनः शेयर किया गया. इस कारण से किराये के समझौते में एक प्रावधान जोड़ा गया और फिर भारी जुर्माना लगाया गया.

उन्होंने एक फ़ॉलो-अप पोस्ट में स्पष्ट किया कि हमने असल में घर में कोई ब्रांड कंटेंट शूट नहीं किया था. हमने बाहर शूटिंग की थी, लेकिन उन्हें सेल्फी लेने में दिक्कत हो रही थी. उन्होंने यह भी शिकायत की कि ऊंची कीमत और शांत वातावरण के बावजूद, घर में सोना एक भयानक अनुभव है.

Advertisement

पूरी रात घर में आती हैं आवाजें
आप रात में घर के बाहर नहीं देख सकते, लेकिन अंदर आपको देखा जा सकता है. सबसे बुरी बात यह है कि यह पूरी रात  बहुत शोर करता है. डेविस ने जहां आश्चर्यजनक शुल्क और अपने बुरे समय पर आश्चर्य व्यक्त किया. वहीं कुछ टिप्पणीकारों ने कम सहानुभूति व्यक्त की.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement