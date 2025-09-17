'इनविजिबल हाउस' में सेल्फी लेना इन्फ्लुएंसर को पड़ा महंगा, मालिक ने लगाया इतना जुर्माना

कैलिफोर्निया में रेगिस्तान के बीच एक चिकने कांच से ढका हुआ खूबसूरत मकान है. यह किसी सपने के घर जैसा लगता है. चिकने कांच की वजह से यह आसपास के माहौल में केमोफ्लाज हो जाता है और ऐसा लगता है कि वहां कुछ भी ना हो. यह सोशल मीडिया पर 'इनविजिबल हाउस' के नाम से फेमस है.

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह 'इनविजिबल हाउस' एक टिकटॉकर के लिए बुरा सपना बन गया. जब वह इस Airbnb में ठहरे और वहां एक सेल्फ ली. टिकटॉकर सीन डेविस ने एक वायरल वीडियो में अपनी चेतावनी भरी स्टोरी शेयर की है.

10 हजार डॉलर की लगी चपत

उन्होंने दावा किया है कि इस एयर बीएनबी का किराया 2,400 डॉलर प्रति रात है. फिर भी सिर्फ एक सेल्फी लेने के नाम पर उनसे 10,000 डॉलर की ठगी की गई.सोशल मीडिया पर फेमस और 'वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग वेकेशन रेंटल्स' में दिखाए गए इस खूबसूरत एयर बीएनबी में कई मशहूर हस्तियां ठहर चुके हैं.

इस घर के सामने वाला भाग पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होने वाले आइने से ढंका हुआ है. यह इस तरह से डिजाइ किया गया है कि आसपास के परिवेश में पूरा घर घुल -मिल जाता है. इस तरह कैमोफ्लाज होकर यह 5,500 वर्ग फुट का घर अदृश्य हो जाता है.

5500 वर्ग फुट में बना है आइने सा चमकता घर

इस घर को फिल्म निर्माता क्रिस और रॉबर्टा हैनली हैं. यह निस्संदेह आकर्षक है. 5,500 वर्ग फुट का रिफ्लेक्टिंग मोनोलिथ, 100 फुट के इनडोर सौर पूल और स्मार्ट सुविधाओं से लैस इस एयर बीएनबी का लक्ष्य लगभग शून्य कार्बन फुटप्रिंट है.

डेविस ने चेतावनी दी है कि यह देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन यह पूरी तरह से एक दुःस्वप्न हो सकता है. डेविस ने एक साधारण फोटो शूट के लिए किराए पर इस एयर बीएनबी को लिया था. इसके बाद में उन्हें पता चला कि फोटोग्राफी के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जो कहीं भी लिस्टेड नहीं थी.

बाथरूम में सेल्फी लेकर शेयर करना पड़ गया महंगा

उनके अनुसार एक मित्र की गर्लफ्रेंड ने बाथरूम में सेल्फी ली और इंस्टाग्राम पर ब्रांड को टैग करते हुए शेयर कर दिया. इसके बाद उस पोस्ट को बाद में पुनः शेयर किया गया. इस कारण से किराये के समझौते में एक प्रावधान जोड़ा गया और फिर भारी जुर्माना लगाया गया.

उन्होंने एक फ़ॉलो-अप पोस्ट में स्पष्ट किया कि हमने असल में घर में कोई ब्रांड कंटेंट शूट नहीं किया था. हमने बाहर शूटिंग की थी, लेकिन उन्हें सेल्फी लेने में दिक्कत हो रही थी. उन्होंने यह भी शिकायत की कि ऊंची कीमत और शांत वातावरण के बावजूद, घर में सोना एक भयानक अनुभव है.

पूरी रात घर में आती हैं आवाजें

आप रात में घर के बाहर नहीं देख सकते, लेकिन अंदर आपको देखा जा सकता है. सबसे बुरी बात यह है कि यह पूरी रात बहुत शोर करता है. डेविस ने जहां आश्चर्यजनक शुल्क और अपने बुरे समय पर आश्चर्य व्यक्त किया. वहीं कुछ टिप्पणीकारों ने कम सहानुभूति व्यक्त की.

