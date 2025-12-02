इंस्टाग्राम के कमेंट्स की दुनिया... कैसे चल रहा लोगों को चकमा देने का सिस्टम?

इंस्टाग्राम पर जैसे ही कोई रील या पोस्ट वायरल होते हैं, उसके साथ ही एक्टिव हो जाते हैं कमेंट्स 'माफिया'. आपने देखा होगा कि वायरल रील्स या पोस्ट पर कमेंट्स की भी भरमार होती है, लेकिन उसमें कई कमेंट्स ऐसे होते हैं, जो उस पोस्ट पर कोई प्रतिक्रिया के लिए नहीं बल्कि अपना एजेंडा पूरा करने के लिए होता है. कमेंट्स में अब लोग अलग-अलग तरीकों से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं. ऐसे में जानते हैं कि आखिर किन-किन तरीकों से कमेंट्स में लोग फ्रॉड कर रहे हैं...

See More का गेम

अक्सर देखने को मिल रहा है कि लोग कमेंट में 'See More' जोड़ देते हैं. वैसे तो See More उस वक्त आता है, जब पूरा कमेंट स्क्रीन पर विजिबल नहीं होता है. फिर पूरा कमेंट देखने के लिए See More पर क्लिक करना होता है. मगर अब लोग अपने कमेंट्स में लाइफ बढ़ाने के लिए कमेंट में कुछ लिख देते हैं और फिर See More लिख देते हैं. ऐसे में लगता है कि कमेंट आगे भी है और See More क्लिकेबल नहीं होता. इस वजह से यूजर See More पर क्लिक करता रहता है और उनका कमेंट लाइक हो जाता है. ये ट्रिक खासकर उन पोस्ट में इस्तेमाल की जाती है, जिनमें लोग किसी चीज का आंसर खोजने आते हैं, फिर लोगों से See More लिखकर लाइफ बढ़वाए जाते हैं.

फर्जी लिंक

इसके अलावा आजकल इंस्टाग्राम के कमेंट बॉक्स में फर्जी लिंक का भी काफी सहारा लिया जा रहा है. इसमें यूजर्स कोई भी फर्जी लिंक डालकर अपनी वेबसाइट या वीडियो आदि पर ट्रैफिक बढ़ाते हैं. कई बार ये लिंक कोई फाइनेंशियल फ्रॉड से भी जुड़ा होता है. जैसे पहले एक पोस्ट शेयर किया जाएगा, उसमें कोई प्रोमो कोड का लालच दिया जाएगा. इसके बाद जब प्रोमोकोड देखने के लिए लोग लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां कुछ और ही होगा. इसके अलावा पूरा वीडियो देखने के नाम पर कोई भी लिंक शेयर कर दिया जाता है और लोग जब क्लिक करते हैं तो उन्हें किसी एड्रेस पर भेज दिया जाता है. कई बार इन लिंक पर करने से लोग मुश्किल में भी आ जाते हैं.

मुझसे दोस्ती करोगे

कमेंट बॉक्स में आजकल दोस्ती करने के नाम पर भी लोग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं. कई लोग फेक फीमेल अकाउंट से लोगों को दोस्ती करने, बात करने का लालच दे रहे हैं और उसके बाद अपने इंस्टा को प्रमोट कर रहे हैं. दोस्ती के नाम पर कई लोगों से ठगी भी की जा रही है. ऐसे में किसी भी शख्स को मैसेज करने से पहले देख लें कि वो प्रोफाइल सही है या नहीं.

Link Please

आपने देखा होगा कि हाल ही में एक कपल का प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद इस वीडियो का लिंक खोजने की होड़ लग गई और अधिकतर पोस्ट में LINK PLease के लिंक देखने को मिले. अक्सर MMS या फिर कोई सीक्रेट वीडियो की स्थिति में लोग लिंक की डिमांड करते हैं और उसके बाद वहां फर्जी लिंक को शेयर करने का सिलसिला शुरू हो जाता है. कई लोग फर्जी लिंक शेयर करते हैं.

Play Button का सहारा

इसके अलावा कई लोग कमेंट में कुछ फोटो डाल देते हैं, जिसमें वीडियो का प्ले बटन बना होता है. ये देखने में ऐसा लगता है, जैसे कोई वीडियो है. लेकिन, जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो वीडियो नहीं होता है और वीडियो चलाने के चक्कर में यूजर बार बार क्लिक करता है. इस वजह से वो फोटो लाइक हो जाता है और कमेंट पर इंगेजमेंट भी आने लगता है.

खाली कमेंट

लोग कमेंट में Unicode invisible characters डाल देते हैं ताकि कमेंट *पूरी तरह खाली* दिखे. ये दिखने में ऐसा लगता है कि “खाली कमेंट” कैसे किया? लोग curiosity में रिस्पॉन्स कर देते हैं. इससे कमेंट की रीच बढ़ जाती है.

