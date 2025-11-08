अजगर ने टूर गाइड को दबोचा... फिर नाव से खींचकर ले गया पानी के अंदर

इंडोनेशिया में एक डरा देने वाली घटना सामने आई है. जब एक छह मीटर लंबे अजगर ने एक टूर गाइड को अचानक जकड़ लिया और खींचकर पानी के अंदर लेता चला गया.

और पढ़ें

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, गाइड पर हमला करने के कुछ ही क्षण बाद उसकी गर्दन में अजगर मजबूती से लिपट गया था. फिर उसे खींच कर पानी के अंदर ले गया.

सांप की खोज में निकला था टूर गाइड

यह घटना तब घटी जब हेरू नाम का टूर गाइड, जो खुद एक सांप पकड़ने वाला एक्सपर्ट भी है, अपनी टीम के साथ नदी में नाव से सांप की खोज में था. अनुभवी सांप पकड़ने वाला हेरू इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप पर एक नदी में यात्रा कर रहे थे.तभी उनके ग्रुप ने नदी के किनारे एक बड़े सांप को आराम करते हुए देखा.

नाव के किनारे पर बैठे टूर गाइड पर अजगर ने किया हमला

तब हेरू नाव के किनारे पर बैठा था. फिर वह गहरे पानी में पहुंचकर अजगर को उसके सिर के पास से पकड़ने की कोशिश करने लगा. इसी दौरान अजगर ने हेरू पर उल्टा हमला कर दिया और उसकी गर्दन को जकड़ लिया.

Advertisement

कुछ ही सेकंड में गाइड को जकड़कर पानी के अंदर ले गया

इसके बाद सांप ने हेरू को नाव से खींचकर पानी में फेंक दिया. जहां से वह सतह के नीचे गायब हो गया. अजगर हेरू को पानी के नीचे लेकर चला गया था. कुछ देर बाद पानी की सतह पर आने के बाद, वह पानी में तेजी से छटपटाने लगा. जबकि अजगर ने अपने शरीर को उसके धड़ के चारों ओर लपेटकर जकड़ा शुरू कर दिया था.

ऐसे बची शख्स की जान

इसके बाद टीम के अन्य लोग व टूरिस्ट हरकत में आ गए और हेरू के गले से अजगर को छुड़ाने का प्रयास शुरू कर दिया. क्योंकि वह अधिक संयमित हो गया था. दो लोगों में से एक ने अजगर का सिर और दूसरे ने उसकी पूंछ पकड़ी. फिर काफी जद्दोजहद के बाद अंततः गाइड को मुक्त कराया गया. वह चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गया.

बाद में उस सांप को पकड़ लिया गया और नाव पर ले जाया गया. जहां चालक दल ने उसे जंगल में वापस छोड़ने से पहले उसके साथ तस्वीरें लीं.इस भयावह घटना का वीडियो बनाने वाले मोहम्मद अलीसा ने कहा कि यह अजगर टीम द्वारा अब तक देखा गया सबसे बड़ा और शक्तिशाली अजगर था.

Advertisement

एक किसान को निगल गया था अजगर

इस घटना के कुछ ही महीने पहले एक इंडोनेशियाई बुजुर्ग 8.5 मीटर लंबे अजगर के अंदर मृत मिले थे. 61 वर्षीय ला नोटी जो इंडोनेशिया के दक्षिण-पूर्व सुलावेसी में पशुओं की देखभाल करते थे. उन पर सांप ने उन पर हमला कर दिया था. फिर किसान को सांप ने कुचलकर खा लिया और बाद में ग्रामीणों ने देखा कि उसका पेट फूल गया है. फिर अजगर के पेट से किसान का मृत शरीर निकाला गया.

---- समाप्त ----