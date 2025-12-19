'मोटिवेशन हो तो ऐसा', सड़क किनारे पुशअप्स लगाता डिलीवरी एजेंट, दुबई से वीडियो वायरल

दुबई में रह रही एक भारतीय महिला के छोटे से वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @marathi_girl_in_dubai नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में एक डिलीवरी एजेंट अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी के दौरान अचानक सड़क किनारे पुशअप्स लगाता नजर आता है. उसके पास ही उसकी डिलीवरी बाइक खड़ी है और वह पूरे यूनिफॉर्म में बिना किसी झिझक के व्यायाम करता दिखाई देता है.

और पढ़ें

वीडियो बनाते समय महिला हिंदी में कहती सुनाई देती हैं, 'मोटिवेशन हो तो ऐसा' यही एक लाइन इस पूरे वीडियो की पहचान बन गई है. आम तौर पर लोग डिलीवरी एजेंट्स को लगातार काम, समय की कमी और थकान से जूझते हुए देखते हैं, लेकिन यह नजारा बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है.

वीडियो में पल तब और खास हो जाता है जब वहां मौजूद एक और व्यक्ति डिलीवरी एजेंट के साथ पुशअप्स लगाने लगता है. जो कोशिश पहले अकेले की जा रही थी, वह देखते ही देखते एक साझा फिटनेस पल में बदल जाती है. सड़क किनारे पार्किंग एरिया में बिना किसी दिखावे के यह नजारा लोगों को बेहद पसंद आ रहा है.महिला ने इस वीडियो में यह दिखाने की कोशिश की कि दुबई में कई लोग अपने काम के बीच भी सेहत और व्यायाम को प्राथमिकता देते हैं.

Advertisement

देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा, फिटनेस सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. दूसरे ने कहा, यह देखकर गर्व महसूस होता है. कई लोगों ने डिलीवरी एजेंट के जज्बे की तारीफ करते हुए इसे प्रेरणादायक बताया. किसी ने लिखा कि वह इस मेहनत की सराहना करता है, तो किसी ने इसे बेहद प्रेरक बताया.

हालांकि, सभी प्रतिक्रियाएं सकारात्मक नहीं रहीं. कुछ लोगों ने निजता को लेकर सवाल उठाए और कहा कि बिना अनुमति किसी का वीडियो बनाना ठीक नहीं है. वहीं एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि उसे लगा लोग फुटपाथ को धक्का दे रहे हैं.

कुल मिलाकर, यह वीडियो काम, अनुशासन और फिटनेस के संतुलन की एक ऐसी झलक दिखाता है, जिसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर इच्छाशक्ति हो, तो सेहत के लिए वक्त कहीं भी निकाला जा सकता है.

---- समाप्त ----