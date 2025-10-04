scorecardresearch
 

6 घंटे से ट्रेन के बाथरूम में बंद रहा पैसेंजर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा गया कि एक यात्री ने खुद को छह घंटे से अधिक समय तक ट्रेन के टॉयलेट में बंद रखा. रेलवे स्टाफ और अधिकारियों ने दरवाजा तोड़ने और ताला खोलने की कोशिश की, जिससे ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई. 

एक यात्री ने ट्रेन के टॉयलेट में छह घंटे तक खुद को बंद रखा, जिससे अफरा-तफरी मच गई और रेलवे स्टाफ को दरवाजा तोड़ने की कोशिश करनी पड़ी.  (Photo: Reditt/r/indianrailways)
सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होते रहता है, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन में एक यात्री ने खुद को छह घंटे से भी ज्यादा समय तक टॉयलेट के अंदर बंद रखा. इससे ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई और सोशल मीडिया पर यात्री के इरादों को लेकर तरह-तरह की बातें होने लगीं. इस घटना से रेलवे सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
रेडिट पर r/IndianRailways में शेयर किए गए एक वीडियो में देखा गया कि रेलवे कर्मचारी जाम हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे.  पहले अधिकारियों और कैटरिंग स्टाफ ने धक्का देकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने पेचकस से ताला खोलने की कोशिश की.  इस शोरगुल ने साथी यात्रियों का ध्यान खींचा और वे यह सब देखने के लिए इकट्ठा हो गए. 

रेलवे अधिकारी ने गेट खोलने की कोशिश की 
वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्टाफ सदस्यों को रिकॉर्डिंग करने वाले व्यक्ति को यह बताते हुए सुना जा सकता है कि यात्री छह घंटे तक टॉयलेट के अंदर बंद रहा, जिससे चालक दल और ट्रेन में सवार अन्य यात्रियों में चिंता पैदा हो गई. एक अधिकारी ने कहा, "अंदर एक यात्री है जो काफी देर से टॉयलेट में फंसा हुआ है. हम उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं."

वीडियो के लास्ट में आप अधिकारियों को उस व्यक्ति से दरवाजा खुद खोलने की मांग करते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उसने जानबूझकर खुद को अंदर बंद रखा था. कुछ ही क्षणों बाद, यात्री आखिरकार बाहर निकलता है, जहां कर्मचारी उसकी तस्वीरें खींच रहे हैं और उससे पूछताछ कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर लोग कर रहे कमेंट 
सोशल मीडिया पर यूजर्स इस असामान्य घटना को लेकर अपनी-अपनी राय देने लगे. कुछ लोगों ने कहा कि शायद यात्री नशे में था और बाथरूम में बेहोश हो गया होगा, जबकि कुछ ने अनुमान लगाया कि वह घंटों छिपकर टिकट निरीक्षकों से बचने की कोशिश कर रहा था. भारतीय रेलवे ने अभी तक वायरल वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

