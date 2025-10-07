scorecardresearch
 

H-1B से B-1 Visa पर स्विच करने के बाद ऐसे बदली लाइफ, भारतीय व्यक्ति का वीडियो वायरल

एक इंडियन बिजनेसमैन ने बताया कि कैसे H1B वीजा से B-1 वीजा पर स्विच करने के बाद उनके लाइफ में काफी पॉजिटिव बदलाव आया है. एक वायरल वीडियो में, उन्होंने बताया कि कैसे इस बदलाव ने उन्हें अपने करियर पर ज्यादा आजादी, स्थिरता और नियंत्रण दिया.

अनिरुद्ध नाम के यूजर की पोस्ट वायरल हो रही है, उन्होंने H-1B वीजा छोड़कर नया रास्ता चुना, जिससे उन्हें आजादी और सफलता मिली. ( Photo: Instagram/ @Aniruddha)
एक इंडियन बिजनेसमैन ने बताया कि जब उन्होंने H-1B वीजा से B-1 वीजा पर स्विच किया, तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. उन्होंने कहा कि यह कदम उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ था. इससे उन्हें अपने लाइफ में फिर से कंट्रोल और पॉजिटिविटी फील हो रहा है.  इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में अनिरुद्ध ने कहा- "यह मेरी सच्ची कहानी है.  मैं 9 साल तक H-1B वीजा पर था, फिर B-1 वीजा पर आया और तभी मेरी ज़िंदगी बदल गई."

उन्होंने दोनों वीज़ा के अनुभवों की तुलना करते हुए कहा:

  • H-1B वीज़ा पर मैं अपना खुद का बिज़नेस नहीं चला सकता था.
  • साल में सिर्फ एक बार भारत आने की परमिशन थी.
  • हर तीन साल में वीजा रिन्यू करवाना पड़ता था.
  • सरकारी नियमों की वजह से हमेशा अस्थिरता बनी रहती थी.
  • कॉर्पोरेट नौकरी में बंधा हुआ महसूस होता था.
  • "जिंदगी बेजान सी थी, ऐसा लगता था जैसे मैं किसी सिस्टम का गुलाम हूं"

अनिरुद्ध ने बताया कि B-1 वीजा पर आने के बाद उनका जीवन काफी आसान और रोमांचक हो गया. उन्होंने कहा-

  • अब मैं कानूनी तौर पर अपना खुद की कंपनी चला सकता हू.
  • साल में दो बार भारत और अमेरिका के बीच आ-जा सकता हूं.
  • यह वीजा 10 साल के लिए वैलिड है, इसलिए बार-बार नवीनीकरण (Renewal) की चिंता नहीं.
  • अब सरकारी नीतियों के बदलाव का डर नहीं रहता.
  • मैं बिजनेस करने का पूरा आनंद ले पा रहा हूं.
  • अब जिंदगी मेरे नियंत्रण में है और हर दिन नया उत्साह लेकर आता है.
  • दूसरों को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा,

मैंने बस भरोसे के साथ एक बड़ा कदम उठाया और वह सही साबित हुआ. जल्द ही मैं बताऊंगा कि मैंने यह कैसे किया, तब तक मेरे अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करें!" उन्होंने यह भी बताया कि अब वह पूरी तरह भारत में रहते हैं और केवल सम्मेलनों या मीटिंग के लिए ही अमेरिका जाते हैं.

वायरल वीडियो यहां देखें:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aniruddha (@growwith_ani)

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
अनिरुद्ध की पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. यह उस समय सामने आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया नियम लागू किया, जिसके मुताबिक अब हर नए H-1B वीजा के लिए कंपनियों को 100,000 डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) एक बार में देने होंगे. इस नियम का असर यह होगा कि कई कंपनियां अब इतने महंगे वीजा के लिए कम लोगों को ही नौकरी देगा, जिससे भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका में काम करने के मौके कम हो सकते हैं.

इस फैसले से इंडियन प्रोफेशनल में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका में H-1B वीजा पर काम करने वालों में लगभग 70% भारतीय हैं. कई लोगों का मानना है कि यह कदम भारतीय प्रतिभाओं के लिए अमेरिकी टेक इंडस्ट्री के दरवाजे सीमित कर सकता है. इसी माहौल में, अनिरुद्ध की कहानी ने कई पेशेवरों को प्रेरित किया है. लोग उनके अनुभव को इस बात के उदाहरण के रूप में देख रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति H-1B वीजा की पाबंदियों से निकलकर अपनी आजादी वापस पा सकता है

