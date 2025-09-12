बारात से पहले हादसा, टूटा दूल्हे का पैर, दुल्हन ने अस्पताल में रचाई शादी, Video

शादी को जिंदगी का सबसे खास पल माना जाता है. हर दूल्हा-दुल्हन अपने इस दिन के लिए लंबे वक्त तक इंतजार करते हैं, लेकिन कई बार किस्मत ऐसी करवट लेती है कि खुशियों के बीच अचानक हादसा हो जाता है और शादी टलने की नौबत आ जाती है. ऐसा ही एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां शादी के ठीक पहले दूल्हे का पैर टूट गया. हालत यह हुई कि दूल्हे को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, लेकिन दुल्हन ने हार नहीं मानी और शादी की रस्में उसी अस्पताल में पूरी कर दीं.

अस्पताल के बेड पर दूल्हा, वहीं हुई शादी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा अस्पताल के बेड पर लेटा है और उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है. दावा किया जा रहा है कि डॉक्टरों ने उसे आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन शादी की तारीख पहले से तय थी. ऐसे में परिवारजन और दुल्हन ने फैसला किया कि शादी टाली नहीं जाएगी. नतीजा यह हुआ कि दूल्हा अस्पताल के बेड पर लेटा रहा और वहीं शादी की रस्में पूरी हुईं.

वीडियो में साफ दिखता है कि दुल्हन दूल्हे के बेड के पास खड़ी होकर सात फेरे ले रही है. इस नजारे ने वहां मौजूद लोगों की आंखें नम कर दीं.वहां दूल्हा-दुल्हन के रिश्तेदार भी दिखे. अस्पताल का कमरा अचानक शादी के मंडप में बदल गया और पूरा माहौल खुशियों से भर गया.

देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर लोग दे रहे दुल्हन को दुआएं

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोग दुल्हन की तारीफों के पुल बांधने लगे. किसी ने इसे सच्चे प्यार की मिसाल बताया, तो किसी ने लिखा कि ऐसा सब्र और हिम्मत हर किसी में नहीं होती. कई लोगों ने इसे जिंदगी का सबसे यादगार शादी का लम्हा करार दिया.

यह वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि यह शादी भले ही अस्पताल में हुई हो, लेकिन इसमें प्यार और भरोसे की जो झलक दिखी, वह किसी भी भव्य शादी से कम नहीं थी.

